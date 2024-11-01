Vea cómo los sistemas de monitorización de pacientes críticos son seguros y escalables, los flujos de trabajo centrados en la atención clínica y la interoperabilidad avanzada ofrecen información predictiva en todos los puntos de atención.
El monitor de pacientes a pie de cama de Philips IntelliVue MX850 aborda directamente las necesidades de seguridad en evolución del entorno de TI de cuidado de la salud, con una gama de capacidades que respaldan sus estrategias de ciberseguridad. Además, este excelente monitor premium ofrece funcionalidades avanzadas, opciones de configuración flexibles y una amplia gama de mediciones. Se adapta bien a las demandas de los entornos de cuidado de alta gravedad.
El monitor de pacientes a pie de cama Philips IntelliVue MX750 aborda directamente las cambiantes necesidades de seguridad en el ámbito de TI de la atención médica, al ofrecer una variedad de funciones que respaldan sus estrategias de ciberseguridad. Además, este excelente monitor ofrece funciones avanzadas y una amplia variedad de mediciones.
IntelliVue MX550 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
IntelliVue MX500 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
IntelliVue MX450 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
IntelliVue MX400 proporciona monitoreo poderoso en una unidad altamente transportable y compacta. Proporciona información amplia del paciente de un vistazo, puede hacer la diferencia real cuando varios pacientes y prioridades requieren atención.
El MX100 es una forma flexible y confiable de monitorear a los pacientes en movimiento, y junto a la cama, con un solo monitor portátil e independiente. Es pequeño y liviano, pero ofrece un conjunto amplio y escalable de mediciones clínicas. Este dispositivo resistente, que funciona con una batería, cuenta con una pantalla táctil de 15,5 cm (6,1") incorporada y funciona de manera familiar similar a un teléfono inteligente para facilitar su uso.
El monitor portátil para pacientes IntelliVue MX40 le brinda la tecnología, el diseño inteligente y las características innovadoras que espera de Philips, en un dispositivo lo suficientemente liviano y pequeño para que los pacientes ambulatorios lo usen cómodamente.
El IntelliVue X3 Philips es un monitor de pacientes compacto y transportable de doble propósito que ofrece un funcionamiento intuitivo como el de un teléfono inteligente y una serie escalable de mediciones clínicas.
El monitor de paciente al lado de la cama Philips IntelliVue MP5 proporciona información que puede poner en práctica sobre sus pacientes. Proporciona funcionalidad y potencia de monitoreo IntelliVue en una carcasa resistente y compacta que funciona en una amplia variedad de entornos de cuidado.
Un sistema de monitoreo poderoso central en tiempo real que le ofrece a su hospital acceso sencillo a la información y una provechosa experiencia – Centro de Información IntelliVue iX (PIIC iX) de Philips. Contribuye a que su organización ofrezca atención al paciente de calidad.
Cuando tanto el presupuesto y la calidad son importantes, la elección es monitores de pacientes Efficia CM Series. En sintonía con sus necesidades, ofrecemos un rango de valor de monitores de pacientes respaldados por nuestros algoritmos de medición de eficacia comprobada.
Los algoritmos de medición fisiológica probados en el tiempo y la funcionalidad esencial están ahora a su alcance. Teniendo en cuenta su flujo de trabajo, los monitores Efficia están diseñados para ser portátiles e intuitivos de usar. Puede acceder a la mayoría de las funciones con tres clics o menos. Con varias configuraciones, puede satisfacer diferentes necesidades clínicas. Con los monitores de pacientes Efficia, puede estar seguro de que está brindando un cuidado eficiente y de calidad, todo ello dentro de su presupuesto.
Los médicos deben responder con rapidez a los precipitados cambios que se producen en la afección de sus pacientes. Tener a mano una solución de monitoreo de pacientes altamente confiable y versátil ahorra tiempo muy valioso para determinar la mejor estrategia de atención. G40E es la mejor opción si quiere un monitor a pie de cama rentable, fácil de aprender y preconfigurado que proporcione mediciones confiables (ECG Philips ST/AR y FAST-SpO₂).
IntelliBridge System es una solución de interoperabilidad independiente del proveedor entre los sistemas de información de su hospital y los dispositivos de atención al paciente, ya sea de Philips o de otros fabricantes, para ayudarlo a aumentar la eficiencia del flujo de trabajo clínico y permitirle aprovechar los datos del paciente para informar sus decisiones clínicas.
Philips IntelliBridge Enterprise proporciona un único punto de interoperabilidad basado en estándares entre los sistemas clínicos de Philips y los sistemas de información de su empresa, al tiempo que reduce la complejidad y el costo en su entorno de atención médica.
¿Cómo reúne la información clave del paciente en entornos de atención de diversos equipos? El módulo IntelliBridge EC10 consolida los datos de los dispositivos de cabecera para mostrarlos en los monitores de pacientes IntelliVue y transmitirlos a los sistemas de información clínicos y hospitalarios.
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