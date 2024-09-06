Condiciones de uso

6. Usuario



Al enviar cualquier Contenido de Usuario a la Página Web, usted acepta que el material será apropiado, constructivo y relevante y no contendrá ningún artículo que pueda ser ilegal o no apto para publicación, incluyendo pero no limitado a artículos que (1) sean difamatorios o injuriosos a otra persona o entidad; (2) puedan causar daño a cualquier persona o propiedad o de otra manera difamen u hostiguen a cualquier persona u organización; (3) puedan violar algún derecho legal de cualquier persona (incluyendo derechos de privacidad o publicidad) ; (4) sean pornográficos, obscenos, profanos, vulgares, indecentes o amenazante; (5) sean culturalmente, éticamente o de otra manera objetables; y (6) sugieran o alienten aguna actividad ilegal. Usted realizará esfuerzos razonables para escanear y remover cualquier virus o cualquier carácter que sea contaminante o destructivo antes de enviar cualquier material. Usted tampoco deberá transmitir cadenas de cartas, esquemas de pirámides, encuestas y solicitudes a través de la Página Web. Usted tampoco deberá falsificar encabezados o modificar identidades u otros datos con el propósito de disfrazar el origen de cualquier Contenido y/o Contenido de Usuario trasmitido a través de nuestra Página Web o de manipular su presencia en la Página Web. Usted no deberá interferir o interrumpir nuestro sitio, servidores o redes o tomar alguna acción que imponga una carga irrazonable o desproporcionada en nuestra infraestructura. Usted afirma, declara y garantiza que el Contenido de Usuario cargado y/o enviado a nuestra Página Web no infringe ningún derecho propietario de terceros, tal como ser pero no limitado a derechos de autor, marcas o patentes, o cualquier obligación confidencial. Usted tiene conocimiento y acepta que cualquiera de sus ideas, cargas o discusiones o cualquier Contenido de Usuario provisto por usted dentro de la Página Web que no esté sujeto a la protección de derechos de propiedad intelectual podrán ser usados por cualquier colaborador sin compensación o atribución. Usted por este medio otorga a Philips, sus subsidiarias, afiliadas y asociadas una licencia mundial, irrevocable, libre de regalías, no exclusiva, sujeta a ser sub-licenciada y transferible para usar, reproducir, preparar trabajos derivados de, distribuir, desempeñar públicamente, transmitir y publicar Contenido de Usuario provisto por usted, en esta Página Web o en cualquier otra página web de Philips o en cualquier material publicitario o de relaciones públicas de Philips en cualquiera y todos los medios de comunicación. Usted deberá ser el único responsable por su propio Contenido de Usuario y las consecuencias de enviarlo, cargarlo, y/o publicarlo. Philips podrá, pero no está obligado a revisar y monitorear, antes y/o después de cargarse Contenido de Usuario. Sin embargo, usted tiene conocimiento que es imposible para nosotros monitorear o revisar todo Contenido de Usuario. Sin limitación, Philips, sus subsidiarias, afiliadas, asociadas, licenciantes y proveedores no serán y no podrán mantenerse responsables por la precisión competencia, calidad o validez del Contenido de Usuario publicado por terceras partes en la Página Web. Philips no respalda ningún Contenido de Usuario u opinión, recomendación o consejo expresado en el mismo, y Philips se libera expresamente de cualquiera y toda responsabilidad en relación al Contenido de Usuario. Philips tiene todo el derecho y capacidad de editar y/o remover mensajes o cualquier otro Contenido de Usuario que sea objetable, inapropiado o de otra forma en violación de estos Términos y Condiciones de Uso por cualquier razón, en cualquier momento, sin notificación previa o consentimiento y bajo su propia discreción. Cualquier usuario que crea que Contenido de Usuario enviado es objetable o inapropiado es alentado a contactar Philips de manera inmediata por correo electrónico a https://www.philips.com.pe/siteowner. Una vez recibida dicha notificación, nosotros haremos esfuerzos razonables para tomar la acción que nosotros consideremos necesaria dentro de un periodo de tiempo razonable. Dado que este es un proceso manual, le advertimos que puede que no sea posible para nosotros remover o editar Contenido de Usuario particular de manera inmediata.