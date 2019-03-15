Simplifica el cuidado de septicemia mediante la verificación continua de los datos de monitoreo en comparación con los criterios del protocolo de cuidado para ayudar a proporcionar información cuando es más importante. Cuando se cumplen los criterios para septicemia, ProtocolWatch avisa a los médicos sobre las pruebas, observaciones o intervenciones indicadas por el protocolo. ProtocolWatch también produce un registro que puede imprimirse para mejora de calidad y documentación.