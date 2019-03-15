El monitor de paciente al lado de la cama Philips IntelliVue MP5 proporciona información que puede poner en práctica sobre sus pacientes. Proporciona funcionalidad y potencia de monitoreo IntelliVue en una carcasa resistente y compacta que funciona en una amplia variedad de entornos de cuidado.
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La interfaz de usuario está diseñada para mejorar la visibilidad de los datos del paciente, lo que hace que sea fácil de utilizar y compatible con el software estándar, le ayuda a enfocarse en el paciente, no en el monitor.
Pantalla táctil intuitiva, simplifica el uso
La interfaz de usuario está diseñada para mejorar la visibilidad de los datos del paciente, lo que hace que sea fácil de utilizar y compatible con el software estándar, le ayuda a enfocarse en el paciente, no en el monitor.
Pantalla táctil intuitiva, simplifica el uso
La interfaz de usuario está diseñada para mejorar la visibilidad de los datos del paciente, lo que hace que sea fácil de utilizar y compatible con el software estándar, le ayuda a enfocarse en el paciente, no en el monitor.
Las mediciones comúnmente requeridas están integradas de modo que no es necesario que el usuario lo configure para el uso normal. Estas incluyen ECG, SpO₂, NBP, elección de hasta dos temperaturas y presiones invasivas, elección de monitoreo de CO₂/gas y compatible con módulos de monitoreo de anestesia.
Mediciones integradas, reducen la configuración
Las mediciones comúnmente requeridas están integradas de modo que no es necesario que el usuario lo configure para el uso normal. Estas incluyen ECG, SpO₂, NBP, elección de hasta dos temperaturas y presiones invasivas, elección de monitoreo de CO₂/gas y compatible con módulos de monitoreo de anestesia.
Mediciones integradas, reducen la configuración
Las mediciones comúnmente requeridas están integradas de modo que no es necesario que el usuario lo configure para el uso normal. Estas incluyen ECG, SpO₂, NBP, elección de hasta dos temperaturas y presiones invasivas, elección de monitoreo de CO₂/gas y compatible con módulos de monitoreo de anestesia.
Conexión en red alámbrica e inalámbri... || Continuous connection
Conexión en red alámbrica e inalámbrica, proporciona transmisión de datos
El monitor se conecta a la red clínica de IntelliVue, el cual puede abarcar la empresa del hospital. Puede manejar el cuidado del paciente con la confianza de que los datos aparecerán rápido.
Conexión en red alámbrica e inalámbrica, proporciona transmisión de datos
El monitor se conecta a la red clínica de IntelliVue, el cual puede abarcar la empresa del hospital. Puede manejar el cuidado del paciente con la confianza de que los datos aparecerán rápido.
Conexión en red alámbrica e inalámbrica, proporciona transmisión de datos
El monitor se conecta a la red clínica de IntelliVue, el cual puede abarcar la empresa del hospital. Puede manejar el cuidado del paciente con la confianza de que los datos aparecerán rápido.
área de onda dinámica || Easy to use
área de onda dinámica, ondas de tamaño automático
Las ondas se ajustan automáticamente en el tamaño relativo a la cantidad de ondas configuradas.
área de onda dinámica, ondas de tamaño automático
Las ondas se ajustan automáticamente en el tamaño relativo a la cantidad de ondas configuradas.
área de onda dinámica, ondas de tamaño automático
Las ondas se ajustan automáticamente en el tamaño relativo a la cantidad de ondas configuradas.
Horizon Trends || Advanced Clinical Decision Sup
Horizon Trends, proporciona contexto
Una pantalla horizontal dividida muestra las mediciones de Horizon Trend debajo de las ondas en tiempo real para que las desviaciones sean evidentes a simple vista.
Horizon Trends, proporciona contexto
Una pantalla horizontal dividida muestra las mediciones de Horizon Trend debajo de las ondas en tiempo real para que las desviaciones sean evidentes a simple vista.
Horizon Trends, proporciona contexto
Una pantalla horizontal dividida muestra las mediciones de Horizon Trend debajo de las ondas en tiempo real para que las desviaciones sean evidentes a simple vista.
Opción de visualización de alta resol... || Continuous connection
Opción de visualización de alta resolución, mejora la visualización
Conecte el monitor a una solución de pantalla grande con el software opcional IntelliVue XDS. Esta pantalla al lado de la cama de alta resolución le permite visualizar la información vital del paciente a la distancia. Un control remoto XDS le permite trabajar cómodamente.
Opción de visualización de alta resolución, mejora la visualización
Conecte el monitor a una solución de pantalla grande con el software opcional IntelliVue XDS. Esta pantalla al lado de la cama de alta resolución le permite visualizar la información vital del paciente a la distancia. Un control remoto XDS le permite trabajar cómodamente.
Opción de visualización de alta resolución, mejora la visualización
Conecte el monitor a una solución de pantalla grande con el software opcional IntelliVue XDS. Esta pantalla al lado de la cama de alta resolución le permite visualizar la información vital del paciente a la distancia. Un control remoto XDS le permite trabajar cómodamente.
IntelliVue Guardian Early Warning Sco... || Advanced Clinical Decision Sup
IntelliVue Guardian Early Warning Score en un monitor de verificación de punto
Ayuda a los médicos en el reconocimiento temprano de señales sutiles de deterioro del paciente. Early Warning Score está diseñado para facilitar la intervención rápida para mejorar el cuidado del paciente.
IntelliVue Guardian Early Warning Score en un monitor de verificación de punto
Ayuda a los médicos en el reconocimiento temprano de señales sutiles de deterioro del paciente. Early Warning Score está diseñado para facilitar la intervención rápida para mejorar el cuidado del paciente.
IntelliVue Guardian Early Warning Score en un monitor de verificación de punto
Ayuda a los médicos en el reconocimiento temprano de señales sutiles de deterioro del paciente. Early Warning Score está diseñado para facilitar la intervención rápida para mejorar el cuidado del paciente.
Conectividad flexible || Continuous connection
Conexión flexible MX40 con radio de rango corto
Se conecta a IntelliVue MX40 a través del radio de rango corto para monitoreo continuo y parámetros de signos vitales adicionales con flexibilidad para apoyar a pacientes graves.
Conexión flexible MX40 con radio de rango corto
Se conecta a IntelliVue MX40 a través del radio de rango corto para monitoreo continuo y parámetros de signos vitales adicionales con flexibilidad para apoyar a pacientes graves.
Conexión flexible MX40 con radio de rango corto
Se conecta a IntelliVue MX40 a través del radio de rango corto para monitoreo continuo y parámetros de signos vitales adicionales con flexibilidad para apoyar a pacientes graves.
Mapa ST || Advanced Clinical Decision Sup
Mapa ST para reconocer cambios
Esta característica recolecta tendencias y valores ST derivados de los planos vertical (derivaciones de extremidades) y horizontal (derivaciones del tórax) en una vista de mente integrada. Puede ayudar a los médicos a reconocer los cambios ST y su ubicación en el corazón más fácilmente.
Mapa ST para reconocer cambios
Esta característica recolecta tendencias y valores ST derivados de los planos vertical (derivaciones de extremidades) y horizontal (derivaciones del tórax) en una vista de mente integrada. Puede ayudar a los médicos a reconocer los cambios ST y su ubicación en el corazón más fácilmente.
Mapa ST para reconocer cambios
Esta característica recolecta tendencias y valores ST derivados de los planos vertical (derivaciones de extremidades) y horizontal (derivaciones del tórax) en una vista de mente integrada. Puede ayudar a los médicos a reconocer los cambios ST y su ubicación en el corazón más fácilmente.
ProtocolWatch || Advanced Clinical Decision Sup
ProtocolWatch para simplificar el cuidado basado en la evidencia
Simplifica el cuidado de septicemia mediante la verificación continua de los datos de monitoreo en comparación con los criterios del protocolo de cuidado para ayudar a proporcionar información cuando es más importante. Cuando se cumplen los criterios para septicemia, ProtocolWatch avisa a los médicos sobre las pruebas, observaciones o intervenciones indicadas por el protocolo. ProtocolWatch también produce un registro que puede imprimirse para mejora de calidad y documentación.
ProtocolWatch para simplificar el cuidado basado en la evidencia
Simplifica el cuidado de septicemia mediante la verificación continua de los datos de monitoreo en comparación con los criterios del protocolo de cuidado para ayudar a proporcionar información cuando es más importante. Cuando se cumplen los criterios para septicemia, ProtocolWatch avisa a los médicos sobre las pruebas, observaciones o intervenciones indicadas por el protocolo. ProtocolWatch también produce un registro que puede imprimirse para mejora de calidad y documentación.
ProtocolWatch para simplificar el cuidado basado en la evidencia
Simplifica el cuidado de septicemia mediante la verificación continua de los datos de monitoreo en comparación con los criterios del protocolo de cuidado para ayudar a proporcionar información cuando es más importante. Cuando se cumplen los criterios para septicemia, ProtocolWatch avisa a los médicos sobre las pruebas, observaciones o intervenciones indicadas por el protocolo. ProtocolWatch también produce un registro que puede imprimirse para mejora de calidad y documentación.
La interfaz de usuario está diseñada para mejorar la visibilidad de los datos del paciente, lo que hace que sea fácil de utilizar y compatible con el software estándar, le ayuda a enfocarse en el paciente, no en el monitor.
Pantalla táctil intuitiva, simplifica el uso
La interfaz de usuario está diseñada para mejorar la visibilidad de los datos del paciente, lo que hace que sea fácil de utilizar y compatible con el software estándar, le ayuda a enfocarse en el paciente, no en el monitor.
Pantalla táctil intuitiva, simplifica el uso
La interfaz de usuario está diseñada para mejorar la visibilidad de los datos del paciente, lo que hace que sea fácil de utilizar y compatible con el software estándar, le ayuda a enfocarse en el paciente, no en el monitor.
Las mediciones comúnmente requeridas están integradas de modo que no es necesario que el usuario lo configure para el uso normal. Estas incluyen ECG, SpO₂, NBP, elección de hasta dos temperaturas y presiones invasivas, elección de monitoreo de CO₂/gas y compatible con módulos de monitoreo de anestesia.
Mediciones integradas, reducen la configuración
Las mediciones comúnmente requeridas están integradas de modo que no es necesario que el usuario lo configure para el uso normal. Estas incluyen ECG, SpO₂, NBP, elección de hasta dos temperaturas y presiones invasivas, elección de monitoreo de CO₂/gas y compatible con módulos de monitoreo de anestesia.
Mediciones integradas, reducen la configuración
Las mediciones comúnmente requeridas están integradas de modo que no es necesario que el usuario lo configure para el uso normal. Estas incluyen ECG, SpO₂, NBP, elección de hasta dos temperaturas y presiones invasivas, elección de monitoreo de CO₂/gas y compatible con módulos de monitoreo de anestesia.
Conexión en red alámbrica e inalámbri... || Continuous connection
Conexión en red alámbrica e inalámbrica, proporciona transmisión de datos
El monitor se conecta a la red clínica de IntelliVue, el cual puede abarcar la empresa del hospital. Puede manejar el cuidado del paciente con la confianza de que los datos aparecerán rápido.
Conexión en red alámbrica e inalámbrica, proporciona transmisión de datos
El monitor se conecta a la red clínica de IntelliVue, el cual puede abarcar la empresa del hospital. Puede manejar el cuidado del paciente con la confianza de que los datos aparecerán rápido.
Conexión en red alámbrica e inalámbrica, proporciona transmisión de datos
El monitor se conecta a la red clínica de IntelliVue, el cual puede abarcar la empresa del hospital. Puede manejar el cuidado del paciente con la confianza de que los datos aparecerán rápido.
área de onda dinámica || Easy to use
área de onda dinámica, ondas de tamaño automático
Las ondas se ajustan automáticamente en el tamaño relativo a la cantidad de ondas configuradas.
área de onda dinámica, ondas de tamaño automático
Las ondas se ajustan automáticamente en el tamaño relativo a la cantidad de ondas configuradas.
área de onda dinámica, ondas de tamaño automático
Las ondas se ajustan automáticamente en el tamaño relativo a la cantidad de ondas configuradas.
Horizon Trends || Advanced Clinical Decision Sup
Horizon Trends, proporciona contexto
Una pantalla horizontal dividida muestra las mediciones de Horizon Trend debajo de las ondas en tiempo real para que las desviaciones sean evidentes a simple vista.
Horizon Trends, proporciona contexto
Una pantalla horizontal dividida muestra las mediciones de Horizon Trend debajo de las ondas en tiempo real para que las desviaciones sean evidentes a simple vista.
Horizon Trends, proporciona contexto
Una pantalla horizontal dividida muestra las mediciones de Horizon Trend debajo de las ondas en tiempo real para que las desviaciones sean evidentes a simple vista.
Opción de visualización de alta resol... || Continuous connection
Opción de visualización de alta resolución, mejora la visualización
Conecte el monitor a una solución de pantalla grande con el software opcional IntelliVue XDS. Esta pantalla al lado de la cama de alta resolución le permite visualizar la información vital del paciente a la distancia. Un control remoto XDS le permite trabajar cómodamente.
Opción de visualización de alta resolución, mejora la visualización
Conecte el monitor a una solución de pantalla grande con el software opcional IntelliVue XDS. Esta pantalla al lado de la cama de alta resolución le permite visualizar la información vital del paciente a la distancia. Un control remoto XDS le permite trabajar cómodamente.
Opción de visualización de alta resolución, mejora la visualización
Conecte el monitor a una solución de pantalla grande con el software opcional IntelliVue XDS. Esta pantalla al lado de la cama de alta resolución le permite visualizar la información vital del paciente a la distancia. Un control remoto XDS le permite trabajar cómodamente.
IntelliVue Guardian Early Warning Sco... || Advanced Clinical Decision Sup
IntelliVue Guardian Early Warning Score en un monitor de verificación de punto
Ayuda a los médicos en el reconocimiento temprano de señales sutiles de deterioro del paciente. Early Warning Score está diseñado para facilitar la intervención rápida para mejorar el cuidado del paciente.
IntelliVue Guardian Early Warning Score en un monitor de verificación de punto
Ayuda a los médicos en el reconocimiento temprano de señales sutiles de deterioro del paciente. Early Warning Score está diseñado para facilitar la intervención rápida para mejorar el cuidado del paciente.
IntelliVue Guardian Early Warning Score en un monitor de verificación de punto
Ayuda a los médicos en el reconocimiento temprano de señales sutiles de deterioro del paciente. Early Warning Score está diseñado para facilitar la intervención rápida para mejorar el cuidado del paciente.
Conectividad flexible || Continuous connection
Conexión flexible MX40 con radio de rango corto
Se conecta a IntelliVue MX40 a través del radio de rango corto para monitoreo continuo y parámetros de signos vitales adicionales con flexibilidad para apoyar a pacientes graves.
Conexión flexible MX40 con radio de rango corto
Se conecta a IntelliVue MX40 a través del radio de rango corto para monitoreo continuo y parámetros de signos vitales adicionales con flexibilidad para apoyar a pacientes graves.
Conexión flexible MX40 con radio de rango corto
Se conecta a IntelliVue MX40 a través del radio de rango corto para monitoreo continuo y parámetros de signos vitales adicionales con flexibilidad para apoyar a pacientes graves.
Mapa ST || Advanced Clinical Decision Sup
Mapa ST para reconocer cambios
Esta característica recolecta tendencias y valores ST derivados de los planos vertical (derivaciones de extremidades) y horizontal (derivaciones del tórax) en una vista de mente integrada. Puede ayudar a los médicos a reconocer los cambios ST y su ubicación en el corazón más fácilmente.
Mapa ST para reconocer cambios
Esta característica recolecta tendencias y valores ST derivados de los planos vertical (derivaciones de extremidades) y horizontal (derivaciones del tórax) en una vista de mente integrada. Puede ayudar a los médicos a reconocer los cambios ST y su ubicación en el corazón más fácilmente.
Mapa ST para reconocer cambios
Esta característica recolecta tendencias y valores ST derivados de los planos vertical (derivaciones de extremidades) y horizontal (derivaciones del tórax) en una vista de mente integrada. Puede ayudar a los médicos a reconocer los cambios ST y su ubicación en el corazón más fácilmente.
ProtocolWatch || Advanced Clinical Decision Sup
ProtocolWatch para simplificar el cuidado basado en la evidencia
Simplifica el cuidado de septicemia mediante la verificación continua de los datos de monitoreo en comparación con los criterios del protocolo de cuidado para ayudar a proporcionar información cuando es más importante. Cuando se cumplen los criterios para septicemia, ProtocolWatch avisa a los médicos sobre las pruebas, observaciones o intervenciones indicadas por el protocolo. ProtocolWatch también produce un registro que puede imprimirse para mejora de calidad y documentación.
ProtocolWatch para simplificar el cuidado basado en la evidencia
Simplifica el cuidado de septicemia mediante la verificación continua de los datos de monitoreo en comparación con los criterios del protocolo de cuidado para ayudar a proporcionar información cuando es más importante. Cuando se cumplen los criterios para septicemia, ProtocolWatch avisa a los médicos sobre las pruebas, observaciones o intervenciones indicadas por el protocolo. ProtocolWatch también produce un registro que puede imprimirse para mejora de calidad y documentación.
ProtocolWatch para simplificar el cuidado basado en la evidencia
Simplifica el cuidado de septicemia mediante la verificación continua de los datos de monitoreo en comparación con los criterios del protocolo de cuidado para ayudar a proporcionar información cuando es más importante. Cuando se cumplen los criterios para septicemia, ProtocolWatch avisa a los médicos sobre las pruebas, observaciones o intervenciones indicadas por el protocolo. ProtocolWatch también produce un registro que puede imprimirse para mejora de calidad y documentación.
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