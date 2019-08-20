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Sistemas de radiografías y fluoroscopía

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Conectan datos, tecnología y personas a la perfección


El equipamiento para rayos X y fluoroscopía de Philips ofrece un flujo de trabajo y una calidad de imágenes excelentes para impulsar el rendimiento y la precisión de diagnósticos, y garantiza un alto nivel de satisfacción para el personal y los pacientes. No existen límites para lo que podemos hacer juntos. Porque hoy la salud no tiene límites, y tampoco debería tenerlos la atención médica.

Sistemas de radiografías y fluoroscopía

Radiografía digital

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Fluoroscopía

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    Fluoroscopy 7000 R — CombiDiagnost R90

    Fluoroscopy 7000 R — CombiDiagnost R90  

    CombiDiagnost R90 es un sistema de fluoroscopia controlado a distancia que se combina con radiografía digital de alta gama, diseñado para mejorar la utilización de la sala de una manera rentable. Un flujo de trabajo totalmente digital, una calidad de imagen sin par de UNIQUE y una excelente gestión de la dosis hacen que el versátil sistema sea adecuado para una amplia gama de exámenes, desde imágenes pediátricas hasta bariátricas.

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    Fluoroscopy 7000 N — ProxiDiagnost N90

    Fluoroscopy 7000 N — ProxiDiagnost N90  

    La sala versátil de radiografía-fluoroscopia digital (DRF) ProxiDiagnost N90 es un caballo de batalla 2-en-1 compacto, con la innovación de imágenes premium de Philips, diseñada para mejorar tu confianza clínica

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DigitalDiagnost C90, historia impresa sobre la PCI, mejora del paso de los pacientes por la atención médica (Download .pdf)
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Mejoramos la experiencia del paciente en su paso por la atención médica


Vea cómo, luego de instalar la DigitalDiagnost C90, el equipo de la Physicians Clinic of Iowa (PCI) en Cedar Rapids disfruta de mayores capacidades en relación a los exámenes clínicos, una nueva optimización en los flujos de trabajo, exámenes más rápidos, y un nivel más alto de satisfacción para el personal y los paciente.

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Software de procesamiento de imágenes de rayos X


Sistema orientado a brindar una calidad personalizada en la calidad de las imágenes y mejoras en el flujo de trabajo, al mismo tiempo que garantiza la satisfacción del personal y la tranquilidad de los pacientes

Opinión de nuestros clientes acerca de nuestros sistemas

Flujo de trabajo clínico más eficiente:

Waikato, NZ (CombiDiagnost R90) | Imprimir historia para leer
“Además de que simplifica el posicionamiento del paciente, observamos que brinda una mejor calidad de imagen con una dosis baja de radiación en el paciente cuando brindamos la atención”.

Angela Karatasiou, MD, Lic. en Ciencias, Directora del sector de imágenes convencionales de WDHB.

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Procedimientos más sencillos para los pacientes y el personal:

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“Podemos disminuir la dosis de radiación en los pacientes y brindarles mayor comodidad”.

Karson Morgan, director de radiología del hospital de Nephi, EE. UU.

Mejoras en el flujo de trabajo de la cabeza del tubo Eleva:

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"Me gusta la cámara en vivo. Ayuda a evitar las repeticiones".

Katrine Staurem Ingebrigsten, radióloga y representante de seguridad, hospital de St. Olav, Trondheim, Noruega.

Opciones de radiografías digitales (DXR)


Posibilidades para sus sistemas de radiografía y fluoroscopia

Sistemas de rayos X, DigitalDiagnost C90, cabeza del tubo Eleva, CombiDiagnsot R90

SkyPlate - Wireless portable X-ray detectors

Enhance your DR workflow with a wireless portable X-ray detector to allow easy, comfortable positioning especially for difficult anatomical views.

Sistemas de rayos X, DigitalDiagnost C90, cabeza del tubo Eleva, CombiDiagnsot R90

Paquete de cabeza del tubo de Eleva con cámara en vivo

Opere el sistema desde la interfaz táctil inteligente Eleva de la cabeza del tubo y confirme, corrobore o modifique los parámetros relevantes para agilizar el flujo de trabajo.

Equipo de radiografía, DigitalDiagnost, experiencia ambiental

Experiencia ambiental

Un ambiente que se centra en el paciente añade valor. La experiencia ambiental de Philips es una estrategia de diseño del entorno clínico que apunta a mejorar la experiencia del paciente y el personal.

    Lo apoyamos en todo momento

    Educación de Philips

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    Servicios al cliente

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    Philips Medical Capital

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