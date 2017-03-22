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Portal de atención al cliente
Clínico sostiene una tablet

Bienvenido a su portal de atención al cliente

¿Es usted bioingeniero, responsable de IT, radiólogo o profesional sanitario y desea mejorar el rendimiento de sus equipos de Philips (y de varios proveedores) en todas las modalidades, en cualquier momento y lugar?

 

Manténgase al tanto del rendimiento, la disponibilidad y la utilización de sus servicios gracias a la gestión de sus equipos y el estado de sus servicios, sistemas y casos con el portal de atención al cliente. Úselo para:

Autogestione y haga un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de sus servicios

Mantenga los requisitos de su sistema actualizados y bajo control

Gestione su tiempo de disponibilidad del sistema en cualquier momento y lugar

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Recursos

Folleto del portal de atención al cliente (267.0KB)
    Mejore su experiencia de servicio al cliente

    Ventajas

    Nuestra plataforma de gestión de servicios le facilita la identificación de sistemas que requieren atención, la programación del mantenimiento, la localización de contratos, la búsqueda y carga de documentación e informes de trabajo y la solicitud de servicio o asistencia técnica. Uso intuitivo, optimizado y actualizado regularmente, utilice el portal para:
     

    • Gestione todos sus equipos y las necesidades del sistema 24/7, en un solo lugar.
    • Registre casos de forma rápida y sencilla y encuentre informes de casos, manuales, contratos y garantías en todas las modalidades.
    • Planifique y gestione el mantenimiento, programe visitas y analice, realice un seguimiento y gestione el rendimiento del servicio y el estado de su sistema.
    • Añada o elimine productos de la vista general de su grupo, configure fácilmente, realice un seguimiento y marque como favoritos los productos instalados, y vea el estado de fin de vida útil de sus productos.

    Únase a nuestra comunidad de Philips en el portal de atención al cliente 

    74%

    de los usuarios están de acuerdo en que el portal de atención al cliente facilita el trabajo con Philips1

    Más de 23.000 

    usuarios del portal de servicios de atención al cliente2

    >500 

    nuevos usuarios se unen al portal de atención al cliente mensualmente2

    24/7

    de acceso

    1 Encuesta realizada con NPS 2023

    2 Fuente: panel del portal de atención al cliente

    Portal de atención al cliente para móvil

    Icono qr

    ¿Sabía que también puede acceder al portal de atención al cliente a través de tu smartphone? Es una opción útil para servicios clave como crear un caso; algunas funciones aún no están disponibles. Escanee el código QR para comenzar.

    Instrucciones de uso (2.23MB)

    ¿Busca ayuda sobre otros temas?

    Dispositivos de cuidados respiratorios y del sueño de Philips Respironics

    Visite esta página para obtener información importante para pacientes, profesionales sanitarios y clientes comerciales sobre la retirada de ciertos dispositivos de cuidados respiratorios y del sueño de Philips Respironics 

    Formulario de solicitud de acceso al Portal de Atención al Cliente de Philips

    Por favor, rellene los campos más abajo y nuestro equipo de soporte creará su cuenta de usuario.

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    ¿Qué significa esto?

    [1] Esta información es necesaria para identificar al cliente en nuestros sistemas y facilitar el acceso en el Portal a los sistemas de Philips solicitados: Número de referencia del equipo, número de configuración o identificador del cliente. Estos números de referencia pueden aparecer en informes de servicio enviados anteriormente por Philips o en la documentación suministrada con el equipo. Es necesario facilitar, al menos, un identificador. También puede utilizar el campo de 'Comentarios Adicionales' para solicitar acceso a diferentes ubicaciones, categorías de equipos, etc.


    Philips respeta su privacidad y procesará la información facilitada de acuerdo con la Nota de Privacidad del portal. Por favor, lea la Nota de Privacidad del portal para más información.

    Una vez enviada su solicitud recibirá un mensaje de confirmación.

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