Un sistema de monitoreo poderoso central en tiempo real que le ofrece a su hospital acceso sencillo a la información y una provechosa experiencia – Centro de Información IntelliVue iX (PIIC iX) de Philips. Contribuye a que su organización ofrezca atención al paciente de calidad.
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Acceso flexible a la información || Easy access to information
El acceso flexible a la información permite la toma de decisiones críticas
Donde quiera que esté, ya sea en el hospital, en su casa o en la calle, cuenta con acceso a la información del paciente que necesite para poder tomar decisiones médicas informadas por medio de la web y mediante acceso vía iPad®. PIIC iX ofrece acceso en todo momento a la información clave de monitoreo de los pacientes, prácticamente en todos lados.
El acceso flexible a la información permite la toma de decisiones críticas
Donde quiera que esté, ya sea en el hospital, en su casa o en la calle, cuenta con acceso a la información del paciente que necesite para poder tomar decisiones médicas informadas por medio de la web y mediante acceso vía iPad®. PIIC iX ofrece acceso en todo momento a la información clave de monitoreo de los pacientes, prácticamente en todos lados.
El acceso flexible a la información permite la toma de decisiones críticas
Donde quiera que esté, ya sea en el hospital, en su casa o en la calle, cuenta con acceso a la información del paciente que necesite para poder tomar decisiones médicas informadas por medio de la web y mediante acceso vía iPad®. PIIC iX ofrece acceso en todo momento a la información clave de monitoreo de los pacientes, prácticamente en todos lados.
Una visión integral || Rich review applications
Una visión integral de la información de los pacientes
Puede acceder al historial de monitoreo de su paciente a lo largo de la continuidad de su cuidado en el Departamento de Emergencias, el Quirófano, la Unidad de Cuidados Intensivos, hasta el Cuidado Progresivo.
Una visión integral de la información de los pacientes
Puede acceder al historial de monitoreo de su paciente a lo largo de la continuidad de su cuidado en el Departamento de Emergencias, el Quirófano, la Unidad de Cuidados Intensivos, hasta el Cuidado Progresivo.
Una visión integral de la información de los pacientes
Puede acceder al historial de monitoreo de su paciente a lo largo de la continuidad de su cuidado en el Departamento de Emergencias, el Quirófano, la Unidad de Cuidados Intensivos, hasta el Cuidado Progresivo.
Apoyo en la toma de decisiones clínic... || Clinical decision support
El apoyo en la toma de decisiones clínicas de avanzada mejora el cuidado
El Centro de Información IntelliVue iX ofrece monitoreo en tiempo real, aplicaciones de revisión valiosas y herramientas de apoyo al proceso de toma de decisiones médicas al alcance de su mano. El personal médico puede acceder a la información de monitoreo de los pacientes en tiempo y forma cuando fuera necesario y donde fuera necesario. PIIC iX contribuye a que su organización cumpla con la misión más difícil de todas: brindar atención de calidad a los pacientes.
El apoyo en la toma de decisiones clínicas de avanzada mejora el cuidado
El Centro de Información IntelliVue iX ofrece monitoreo en tiempo real, aplicaciones de revisión valiosas y herramientas de apoyo al proceso de toma de decisiones médicas al alcance de su mano. El personal médico puede acceder a la información de monitoreo de los pacientes en tiempo y forma cuando fuera necesario y donde fuera necesario. PIIC iX contribuye a que su organización cumpla con la misión más difícil de todas: brindar atención de calidad a los pacientes.
El apoyo en la toma de decisiones clínicas de avanzada mejora el cuidado
El Centro de Información IntelliVue iX ofrece monitoreo en tiempo real, aplicaciones de revisión valiosas y herramientas de apoyo al proceso de toma de decisiones médicas al alcance de su mano. El personal médico puede acceder a la información de monitoreo de los pacientes en tiempo y forma cuando fuera necesario y donde fuera necesario. PIIC iX contribuye a que su organización cumpla con la misión más difícil de todas: brindar atención de calidad a los pacientes.
Información basada en normas || Clinical decision support
La información basada en normas mejora la interoperabilidad
PIIC iX interactúa con sus aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información Hospitalaria (HIS) y la Historia Clínica Electrónica (EMR). El sistema abierto, basado en normas, admite una infraestructura informática compartida para ayudarle a lograr los mejores resultados de sus inversiones en hardware y en la red existente.
La información basada en normas mejora la interoperabilidad
PIIC iX interactúa con sus aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información Hospitalaria (HIS) y la Historia Clínica Electrónica (EMR). El sistema abierto, basado en normas, admite una infraestructura informática compartida para ayudarle a lograr los mejores resultados de sus inversiones en hardware y en la red existente.
La información basada en normas mejora la interoperabilidad
PIIC iX interactúa con sus aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información Hospitalaria (HIS) y la Historia Clínica Electrónica (EMR). El sistema abierto, basado en normas, admite una infraestructura informática compartida para ayudarle a lograr los mejores resultados de sus inversiones en hardware y en la red existente.
Monitoreo en tiempo real || Clinical decision support
Monitoreo en tiempo real para una rápida interpretación
Visualice, interprete y accione con rapidez sobre la base de información médica significativa relevante. Puede configurar el PIIC iX para visualizar los datos de monitoreo en tiempo real de manera personalizada en relación con la condición clínica de cada paciente. Escoja formas de onda, códigos numéricos, tendencias y/o un STEMI Limit Map para la identificación precoz y el tratamiento del infarto de miocardio con elevación del segmento ST, para un total de hasta 32 pacientes en un único centro de información. La opción de visualización doble le permite consultar la información completa correspondiente a cada paciente.
Monitoreo en tiempo real para una rápida interpretación
Visualice, interprete y accione con rapidez sobre la base de información médica significativa relevante. Puede configurar el PIIC iX para visualizar los datos de monitoreo en tiempo real de manera personalizada en relación con la condición clínica de cada paciente. Escoja formas de onda, códigos numéricos, tendencias y/o un STEMI Limit Map para la identificación precoz y el tratamiento del infarto de miocardio con elevación del segmento ST, para un total de hasta 32 pacientes en un único centro de información. La opción de visualización doble le permite consultar la información completa correspondiente a cada paciente.
Monitoreo en tiempo real para una rápida interpretación
Visualice, interprete y accione con rapidez sobre la base de información médica significativa relevante. Puede configurar el PIIC iX para visualizar los datos de monitoreo en tiempo real de manera personalizada en relación con la condición clínica de cada paciente. Escoja formas de onda, códigos numéricos, tendencias y/o un STEMI Limit Map para la identificación precoz y el tratamiento del infarto de miocardio con elevación del segmento ST, para un total de hasta 32 pacientes en un único centro de información. La opción de visualización doble le permite consultar la información completa correspondiente a cada paciente.
Acceso flexible a la información || Easy access to information
Una visión integral || Rich review applications
Apoyo en la toma de decisiones clínic... || Clinical decision support
Información basada en normas || Clinical decision support
Acceso flexible a la información || Easy access to information
El acceso flexible a la información permite la toma de decisiones críticas
Donde quiera que esté, ya sea en el hospital, en su casa o en la calle, cuenta con acceso a la información del paciente que necesite para poder tomar decisiones médicas informadas por medio de la web y mediante acceso vía iPad®. PIIC iX ofrece acceso en todo momento a la información clave de monitoreo de los pacientes, prácticamente en todos lados.
El acceso flexible a la información permite la toma de decisiones críticas
Donde quiera que esté, ya sea en el hospital, en su casa o en la calle, cuenta con acceso a la información del paciente que necesite para poder tomar decisiones médicas informadas por medio de la web y mediante acceso vía iPad®. PIIC iX ofrece acceso en todo momento a la información clave de monitoreo de los pacientes, prácticamente en todos lados.
El acceso flexible a la información permite la toma de decisiones críticas
Donde quiera que esté, ya sea en el hospital, en su casa o en la calle, cuenta con acceso a la información del paciente que necesite para poder tomar decisiones médicas informadas por medio de la web y mediante acceso vía iPad®. PIIC iX ofrece acceso en todo momento a la información clave de monitoreo de los pacientes, prácticamente en todos lados.
Una visión integral || Rich review applications
Una visión integral de la información de los pacientes
Puede acceder al historial de monitoreo de su paciente a lo largo de la continuidad de su cuidado en el Departamento de Emergencias, el Quirófano, la Unidad de Cuidados Intensivos, hasta el Cuidado Progresivo.
Una visión integral de la información de los pacientes
Puede acceder al historial de monitoreo de su paciente a lo largo de la continuidad de su cuidado en el Departamento de Emergencias, el Quirófano, la Unidad de Cuidados Intensivos, hasta el Cuidado Progresivo.
Una visión integral de la información de los pacientes
Puede acceder al historial de monitoreo de su paciente a lo largo de la continuidad de su cuidado en el Departamento de Emergencias, el Quirófano, la Unidad de Cuidados Intensivos, hasta el Cuidado Progresivo.
Apoyo en la toma de decisiones clínic... || Clinical decision support
El apoyo en la toma de decisiones clínicas de avanzada mejora el cuidado
El Centro de Información IntelliVue iX ofrece monitoreo en tiempo real, aplicaciones de revisión valiosas y herramientas de apoyo al proceso de toma de decisiones médicas al alcance de su mano. El personal médico puede acceder a la información de monitoreo de los pacientes en tiempo y forma cuando fuera necesario y donde fuera necesario. PIIC iX contribuye a que su organización cumpla con la misión más difícil de todas: brindar atención de calidad a los pacientes.
El apoyo en la toma de decisiones clínicas de avanzada mejora el cuidado
El Centro de Información IntelliVue iX ofrece monitoreo en tiempo real, aplicaciones de revisión valiosas y herramientas de apoyo al proceso de toma de decisiones médicas al alcance de su mano. El personal médico puede acceder a la información de monitoreo de los pacientes en tiempo y forma cuando fuera necesario y donde fuera necesario. PIIC iX contribuye a que su organización cumpla con la misión más difícil de todas: brindar atención de calidad a los pacientes.
El apoyo en la toma de decisiones clínicas de avanzada mejora el cuidado
El Centro de Información IntelliVue iX ofrece monitoreo en tiempo real, aplicaciones de revisión valiosas y herramientas de apoyo al proceso de toma de decisiones médicas al alcance de su mano. El personal médico puede acceder a la información de monitoreo de los pacientes en tiempo y forma cuando fuera necesario y donde fuera necesario. PIIC iX contribuye a que su organización cumpla con la misión más difícil de todas: brindar atención de calidad a los pacientes.
Información basada en normas || Clinical decision support
La información basada en normas mejora la interoperabilidad
PIIC iX interactúa con sus aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información Hospitalaria (HIS) y la Historia Clínica Electrónica (EMR). El sistema abierto, basado en normas, admite una infraestructura informática compartida para ayudarle a lograr los mejores resultados de sus inversiones en hardware y en la red existente.
La información basada en normas mejora la interoperabilidad
PIIC iX interactúa con sus aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información Hospitalaria (HIS) y la Historia Clínica Electrónica (EMR). El sistema abierto, basado en normas, admite una infraestructura informática compartida para ayudarle a lograr los mejores resultados de sus inversiones en hardware y en la red existente.
La información basada en normas mejora la interoperabilidad
PIIC iX interactúa con sus aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información Hospitalaria (HIS) y la Historia Clínica Electrónica (EMR). El sistema abierto, basado en normas, admite una infraestructura informática compartida para ayudarle a lograr los mejores resultados de sus inversiones en hardware y en la red existente.
Monitoreo en tiempo real || Clinical decision support
Monitoreo en tiempo real para una rápida interpretación
Visualice, interprete y accione con rapidez sobre la base de información médica significativa relevante. Puede configurar el PIIC iX para visualizar los datos de monitoreo en tiempo real de manera personalizada en relación con la condición clínica de cada paciente. Escoja formas de onda, códigos numéricos, tendencias y/o un STEMI Limit Map para la identificación precoz y el tratamiento del infarto de miocardio con elevación del segmento ST, para un total de hasta 32 pacientes en un único centro de información. La opción de visualización doble le permite consultar la información completa correspondiente a cada paciente.
Monitoreo en tiempo real para una rápida interpretación
Visualice, interprete y accione con rapidez sobre la base de información médica significativa relevante. Puede configurar el PIIC iX para visualizar los datos de monitoreo en tiempo real de manera personalizada en relación con la condición clínica de cada paciente. Escoja formas de onda, códigos numéricos, tendencias y/o un STEMI Limit Map para la identificación precoz y el tratamiento del infarto de miocardio con elevación del segmento ST, para un total de hasta 32 pacientes en un único centro de información. La opción de visualización doble le permite consultar la información completa correspondiente a cada paciente.
Monitoreo en tiempo real para una rápida interpretación
Visualice, interprete y accione con rapidez sobre la base de información médica significativa relevante. Puede configurar el PIIC iX para visualizar los datos de monitoreo en tiempo real de manera personalizada en relación con la condición clínica de cada paciente. Escoja formas de onda, códigos numéricos, tendencias y/o un STEMI Limit Map para la identificación precoz y el tratamiento del infarto de miocardio con elevación del segmento ST, para un total de hasta 32 pacientes en un único centro de información. La opción de visualización doble le permite consultar la información completa correspondiente a cada paciente.
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