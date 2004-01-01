Facilidad de uso

El monitor tiene una pantalla de 12,1” con modos de visualización flexibles, como pantalla de números grandes, minitrend, OxyCRG, así como una función de ajuste automático de la altura del canal de forma de onda para adaptarse a varios ajustes clínicos. Los menús intuitivos, el acceso fijo a las teclas, la pantalla de color brillante y la pantalla táctil opcional se diseñaron para facilitar el uso al máximo.