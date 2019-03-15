Se integra con su laboratorio de cateterismo

IntelliVue X3 se integra dentro del sistema hemodinámico intervencionista de Philips⁵ y permite mediciones hemodinámicas avanzadas en el laboratorio de cateterismo y el monitoreo constante durante todo el traslado del paciente. Esta integración perfecta ofrece la oportunidad de optimizar los flujos de trabajo del laboratorio de cateterismo, de mejorar la experiencia del paciente y de tener registros de los pacientes que sean completos y no tengan brechas que respaldan la toma de decisiones clínicas oportunas en toda la cardiología intervencionista y más.