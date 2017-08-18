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Philips IntelliBridge Enterprise proporciona un único punto de interoperabilidad basado en estándares entre los sistemas clínicos de Philips y los sistemas de información de su empresa, al tiempo que reduce la complejidad y el costo en su entorno de atención médica.
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Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad
Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad
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El intercambio de datos HL7 basado en estándares admite diferentes sistemas
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Las funciones de automatización reducen el esfuerzo
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Se puede acceder fácilmente a los datos de investigación
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Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad
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El intercambio de datos HL7 basado en estándares admite diferentes sistemas
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Se puede acceder fácilmente a los datos de investigación
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