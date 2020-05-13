Términos de búsqueda

Quirófano híbrido

Quirófano híbrido Philips
 

Procedimientos avanzados con su flujo de trabajo óptimo

Comuníquese con Philips

    En el cambiante panorama sanitario, el quirófano híbrido abre la puerta a nuevos procedimientos en un entorno diseñado para realizar intervenciones abiertas y mínimamente invasivas. El quirófano híbrido de Philips es la única solución diseñada para adaptarse a la forma preferida de trabajar para una amplia gama de equipos clínicos.

    Ícono de quirófano híbrido

    Una suite innovadora en la que todos quieren trabajar

    Ofrecer excelencia clínica en un entorno seguro
     

    Los cirujanos e intervencionistas pueden obtener nuevos conocimientos para mejorar la atención al paciente con el apoyo de la guía de imágenes 2D y 3D líder en el mercado, el estricto control de infecciones y las medidas de gestión de dosis de rayos X.

     

    El sistema de terapia guiada por imágenes Philips Azurion es el corazón de su sistema de quirófano híbrido avanzado, lo que permite a los equipos clínicos aprovechar de forma fácil e intuitiva una gran cantidad de capacidades clínicas. Nuestras suites clínicas ofrecen una cartera flexible de tecnologías, dispositivos y servicios integrados para procedimientos cardíacos, vasculares, pulmonares, neurológicos y de columna vertebral como parte de su quirófano híbrido.

    Flexibilidad, eficiencia y facilidad de uso excepcionales    

    Obtenga total libertad para que los equipos multidisciplinarios trabajen en sus posiciones preferidas con las opciones únicas de gantry FlexMove y FlexArm montadas en el techo. Ideal para usar en una sala polivalente.

    El control desde la mesa y una configuración de casos con un solo toque con ProcedureCards aumentan la eficiencia. Se puede acceder al paciente en cualquier lugar desde la cabeza hasta los pies. Si es necesario, el sistema de imágenes se puede alejar de la mesa con facilidad.

    La intuitiva interfaz de usuario de Azurion ofrece una mayor simplicidad y control. Tanto Azurion1 como FlexArm2 sobresalen en la facilidad de uso con puntuaciones de la Escala de usabilidad del sistema de 89 y 92.

    Recursos

    Folleto de quirófano híbrido (3.5MB)
    Caso práctico de UKSH (1.28MB)
    Folleto para socios de Gettinge (3.23MB)

    Vea Azurion con FlexArm en acción

    Flexibilidad en su quirófano híbrido - Philips Azurion con FlexArm
    Con el sistema Azurion podremos servir a la cirugía tradicional que no desaparece, y beneficiarnos de toda la tecnología que pueda surgir en el futuro. Creo que estamos bien posicionados para tener tres quirófanos híbridos de Philips que nos asistirán por muchos, muchos años por venir."

    Amy Bush

    Vicepresidenta de Operaciones Clínicas, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, West Virginia, Estados Unidos

    Diseñe el quirófano híbrido de su elección

    Le ayudamos a diseñar una solución de quirófano que satisfaga sus necesidades actuales y futuras. Nuestros equipos de diseño y proyecto pueden trabajar en elementos clave del proyecto o proporcionar una solución completa llave en mano. Aprovechamos sus recursos existentes y le ofrecemos una amplia gama de opciones de los últimos líderes tecnológicos a través de nuestra red de socios de quirófano.

     

    Con más de 1000 proyectos en todo el mundo, hemos reunido nuestra experiencia en este exclusivo libro de más de 100 páginas con información e inspiración para su quirófano híbrido.

    Libro sobre el quirófano híbrido

    Historias, estudios e información sobre el quirófano híbrido

    Centro Médico de la Universidad de Hackensack

    El Dr. Ruiz del Centro Médico de la Universidad de Hackensack explica cómo el quirófano híbrido se adapta al flujo de trabajo de los equipos cardíacos multidisciplinarios

    Prince of Wales Private Hospital

    El Prof. Varcoe y el Dr. Thomas, Prince of Wales Private Hospital, experimentan lo mejor de dos mundos en su quirófano híbrido para el tratamiento vascular avanzado

    Folleto de quirófano híbrido (Download .pdf)
    Folleto de quirófano híbrido (3.5MB)
    Folleto sobre conceptos del quirófano híbrido sin fisuras (Download .pdf)
    Folleto sobre los socios de Getinge (3.23MB)

    Explore las diversas especialidades en cirugía guiada por imágenes

    • Cirugía vascular

      Cirugía vascular

      Soluciones para cirugía vascular con nuestros principales sistemas de imágenes, herramientas clínicas avanzadas y dispositivos vasculares. Todo ofrecido por la terapia guiada por imágenes de Philips.

      Conozca más
    • Cirugía cardíaca guiada por imágenes

      Cirugía cardíaca guiada por imágenes

      Nuestros principales sistemas de imágenes, herramientas clínicas avanzadas y dispositivos permiten a los cirujanos decidir, guiar, tratar y confirmar los resultados.

      Conozca más
    • Neurocirugía guiada por imágenes

      Neurocirugía guiada por imágenes

      Nuestros principales sistemas de imágenes, herramientas clínicas avanzadas y dispositivos permiten a los cirujanos decidir, guiar, tratar y confirmar los resultados.

      Conozca más
    • Cirugía de columna vertebral

      Cirugía de columna vertebral

      La terapia guiada por imágenes de Philips ofrece soluciones para procedimientos de columna vertebral que brindan una avanzada guía de imágenes en tiempo real con una excepcional flexibilidad del flujo de trabajo para el quirófano híbrido, que le permite realizar procedimientos rápidos, precisos y simplificados.

      Conozca más

    ¿Desea obtener más información sobre nuestras soluciones para el quirófano híbrido?

    Complete el formulario y alguien se pondrá en contacto con usted.

    Contactar al asesor

    Enfoque clínico

    Imagen de Coronary

    Coronariopatía >

    Cardiopatía estructural

    Estructura del corazón >

    Imagen de electrofisiología

    Electrofisiología >

    Imagen vascular

    Vascular >

    Imagen neurovascular

    Neurovascular >
    Imagen de oncología

    Oncología >

    Imagen de la columna vertebral

    Columna vertebral >

    Entorno clínico

    Quirófano híbrido >

    Arcos en C móviles >

    Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted

    Háganos saber cómo podemos ayudar

    1
    Seleccione su área de interés
    2
    Detalles de contacto

    Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.