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Monitores de pacientes para resonancia magnética

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Monitoreo de pacientes compatible con MRI

Los monitores de paciente Expression están específicamente diseñados para entornos de resonancia magnética (RM). Gracias a su tecnología, que favorece la funcionalidad ante los obstáculos generalizados asociados a la monitorización en tales entornos, ofrecen mayor flexibilidad a los técnicos de RM y un rendimiento a la altura de la monitorización de cabecera.

Documentos técnicos

Monitoreo de pacientes para resonancia magnética

Monitor Expression MR400

 (2.68MB) 

Monitor Expression MR200

 (2.84MB) 

MR Patient Care Portal 5000

 (912.0KB) 

Expression IP5

 (1.52MB) 

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