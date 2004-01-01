El Image Guided Therapy Mobile C-arm System 9000 de Philips - Zenition 90 Motorized es un arco en C intuitivo e impresionantemente rápido que ofrece de manera eficiente una calidad de imagen de última generación para los procedimientos más desafiantes. El sistema permite flujos de trabajo automatizados con sus versátiles controles de movimiento, imagen y soluciones de software avanzadas.
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Obtenga flexibilidad e independencia controlando el movimiento del arco en C a través del operador lateral de la mesa. Maneje la motorización rápida y suave de 4 ejes desde el lateral de la mesa evitando interrupciones en la esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para tener un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90 % de los usuarios cree que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Independencia en el quirófano
Obtenga flexibilidad e independencia controlando el movimiento del arco en C a través del operador lateral de la mesa. Maneje la motorización rápida y suave de 4 ejes desde el lateral de la mesa evitando interrupciones en la esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para tener un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90 % de los usuarios cree que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Independencia en el quirófano
Obtenga flexibilidad e independencia controlando el movimiento del arco en C a través del operador lateral de la mesa. Maneje la motorización rápida y suave de 4 ejes desde el lateral de la mesa evitando interrupciones en la esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para tener un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90 % de los usuarios cree que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Obtenga flexibilidad e independencia controlando el movimiento del arco en C a través del operador lateral de la mesa. Maneje la motorización rápida y suave de 4 ejes desde el lateral de la mesa evitando interrupciones en la esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para tener un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90 % de los usuarios cree que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Alta potencia y resistencia
Alta potencia y resistencia
Realice una variedad de procedimientos, incluso con ángulos pronunciados y en anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW, y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada aumentan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite una fluoroscopia más prolongada y tiempos de procedimiento prolongados para soportar mejor los procedimientos exigentes.
Alta potencia y resistencia
Realice una variedad de procedimientos, incluso con ángulos pronunciados y en anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW, y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada aumentan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite una fluoroscopia más prolongada y tiempos de procedimiento prolongados para soportar mejor los procedimientos exigentes.
Alta potencia y resistencia
Realice una variedad de procedimientos, incluso con ángulos pronunciados y en anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW, y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada aumentan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite una fluoroscopia más prolongada y tiempos de procedimiento prolongados para soportar mejor los procedimientos exigentes.
Realice una variedad de procedimientos, incluso con ángulos pronunciados y en anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW, y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada aumentan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite una fluoroscopia más prolongada y tiempos de procedimiento prolongados para soportar mejor los procedimientos exigentes.
Mayor control
Mayor control
El módulo de pantalla táctil ofrece al usuario una experiencia fácil con una interfaz familiar parecida a la de una tableta. Esto da como resultado comunicaciones sin complicaciones y un mayor control, con la capacidad de manejar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de la imagen, colime, gire y deslice el dedo por las imágenes, todo con un toque. El 96 % de los médicos cree que el operador lateral de mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
Mayor control
El módulo de pantalla táctil ofrece al usuario una experiencia fácil con una interfaz familiar parecida a la de una tableta. Esto da como resultado comunicaciones sin complicaciones y un mayor control, con la capacidad de manejar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de la imagen, colime, gire y deslice el dedo por las imágenes, todo con un toque. El 96 % de los médicos cree que el operador lateral de mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
Mayor control
El módulo de pantalla táctil ofrece al usuario una experiencia fácil con una interfaz familiar parecida a la de una tableta. Esto da como resultado comunicaciones sin complicaciones y un mayor control, con la capacidad de manejar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de la imagen, colime, gire y deslice el dedo por las imágenes, todo con un toque. El 96 % de los médicos cree que el operador lateral de mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
El módulo de pantalla táctil ofrece al usuario una experiencia fácil con una interfaz familiar parecida a la de una tableta. Esto da como resultado comunicaciones sin complicaciones y un mayor control, con la capacidad de manejar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de la imagen, colime, gire y deslice el dedo por las imágenes, todo con un toque. El 96 % de los médicos cree que el operador lateral de mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
Movimiento seguro y preciso
Movimiento seguro y preciso
La suave motorización del Zenition 90 Motorized ofrece mayor control e independencia, mientras que el sistema de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo su alta velocidad. BodyGuard, con sus sensores colocados dentro del detector de arco en C, detecta el cuerpo del paciente a distancia, evitando así el contacto involuntario.
Movimiento seguro y preciso
La suave motorización del Zenition 90 Motorized ofrece mayor control e independencia, mientras que el sistema de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo su alta velocidad. BodyGuard, con sus sensores colocados dentro del detector de arco en C, detecta el cuerpo del paciente a distancia, evitando así el contacto involuntario.
Movimiento seguro y preciso
La suave motorización del Zenition 90 Motorized ofrece mayor control e independencia, mientras que el sistema de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo su alta velocidad. BodyGuard, con sus sensores colocados dentro del detector de arco en C, detecta el cuerpo del paciente a distancia, evitando así el contacto involuntario.
La suave motorización del Zenition 90 Motorized ofrece mayor control e independencia, mientras que el sistema de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo su alta velocidad. BodyGuard, con sus sensores colocados dentro del detector de arco en C, detecta el cuerpo del paciente a distancia, evitando así el contacto involuntario.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Pedestal Trolley permite una mayor optimización del flujo de trabajo en el quirófano. Con el control de imágenes y movimiento conectado al carro, el resultado es una estación de control móvil efectiva. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C simplemente presionando los botones provistos a ambos lados del soporte del arco en C. Cambie fácilmente del modo motorizado al manual con solo presionar un botón.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Pedestal Trolley permite una mayor optimización del flujo de trabajo en el quirófano. Con el control de imágenes y movimiento conectado al carro, el resultado es una estación de control móvil efectiva. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C simplemente presionando los botones provistos a ambos lados del soporte del arco en C. Cambie fácilmente del modo motorizado al manual con solo presionar un botón.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Pedestal Trolley permite una mayor optimización del flujo de trabajo en el quirófano. Con el control de imágenes y movimiento conectado al carro, el resultado es una estación de control móvil efectiva. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C simplemente presionando los botones provistos a ambos lados del soporte del arco en C. Cambie fácilmente del modo motorizado al manual con solo presionar un botón.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Pedestal Trolley permite una mayor optimización del flujo de trabajo en el quirófano. Con el control de imágenes y movimiento conectado al carro, el resultado es una estación de control móvil efectiva. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C simplemente presionando los botones provistos a ambos lados del soporte del arco en C. Cambie fácilmente del modo motorizado al manual con solo presionar un botón.
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineamiento vascular automatizado en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97% de los usuarios cree que el delineamiento vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineamiento vascular automatizado en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97% de los usuarios cree que el delineamiento vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineamiento vascular automatizado en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97% de los usuarios cree que el delineamiento vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineamiento vascular automatizado en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97% de los usuarios cree que el delineamiento vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Mayor control y eficiencia
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (en relación con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil en el lateral de la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado a Pedestal Trolley. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador estándar para facilitar aún más el uso. El 97 % de los usuarios cree que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (en relación con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil en el lateral de la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado a Pedestal Trolley. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador estándar para facilitar aún más el uso. El 97 % de los usuarios cree que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (en relación con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil en el lateral de la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado a Pedestal Trolley. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador estándar para facilitar aún más el uso. El 97 % de los usuarios cree que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (en relación con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil en el lateral de la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado a Pedestal Trolley. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador estándar para facilitar aún más el uso. El 97 % de los usuarios cree que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
Vuelva rápidamente a las posiciones preguardadas
Vuelva rápidamente a las posiciones preguardadas
En los casos en los que sea necesario reposicionar el arco en C varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo utilizando la función de control automático de posición. Actívelo directamente desde el operador lateral de la mesa para volver a cualquiera de las tres posiciones preguardadas de forma precisa y rápida con solo pulsar un botón.
Vuelva rápidamente a las posiciones preguardadas
En los casos en los que sea necesario reposicionar el arco en C varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo utilizando la función de control automático de posición. Actívelo directamente desde el operador lateral de la mesa para volver a cualquiera de las tres posiciones preguardadas de forma precisa y rápida con solo pulsar un botón.
Vuelva rápidamente a las posiciones preguardadas
En los casos en los que sea necesario reposicionar el arco en C varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo utilizando la función de control automático de posición. Actívelo directamente desde el operador lateral de la mesa para volver a cualquiera de las tres posiciones preguardadas de forma precisa y rápida con solo pulsar un botón.
En los casos en los que sea necesario reposicionar el arco en C varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo utilizando la función de control automático de posición. Actívelo directamente desde el operador lateral de la mesa para volver a cualquiera de las tres posiciones preguardadas de forma precisa y rápida con solo pulsar un botón.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La función IQ personalizada ofrece protocolos específicos de la aplicación y ajustes preestablecidos personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema para diversos procedimientos y pacientes. Para optimizar el uso, cree un perfil de usuario único con preferencias personales para la obtención de imágenes y parámetros generales, incluso una opción personalizada de IQ.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La función IQ personalizada ofrece protocolos específicos de la aplicación y ajustes preestablecidos personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema para diversos procedimientos y pacientes. Para optimizar el uso, cree un perfil de usuario único con preferencias personales para la obtención de imágenes y parámetros generales, incluso una opción personalizada de IQ.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La función IQ personalizada ofrece protocolos específicos de la aplicación y ajustes preestablecidos personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema para diversos procedimientos y pacientes. Para optimizar el uso, cree un perfil de usuario único con preferencias personales para la obtención de imágenes y parámetros generales, incluso una opción personalizada de IQ.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La función IQ personalizada ofrece protocolos específicos de la aplicación y ajustes preestablecidos personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema para diversos procedimientos y pacientes. Para optimizar el uso, cree un perfil de usuario único con preferencias personales para la obtención de imágenes y parámetros generales, incluso una opción personalizada de IQ.
Alta calidad de imagen, niveles de dosis optimizados
Alta calidad de imagen, niveles de dosis optimizados
Aproveche las tecnologías de imagen premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología de detector plano ofrece imágenes sin distorsiones a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart respaldan aún más el esfuerzo por lograr imágenes correctas en el primer intento y un nivel de dosis eficaz.
Alta calidad de imagen, niveles de dosis optimizados
Aproveche las tecnologías de imagen premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología de detector plano ofrece imágenes sin distorsiones a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart respaldan aún más el esfuerzo por lograr imágenes correctas en el primer intento y un nivel de dosis eficaz.
Alta calidad de imagen, niveles de dosis optimizados
Aproveche las tecnologías de imagen premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología de detector plano ofrece imágenes sin distorsiones a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart respaldan aún más el esfuerzo por lograr imágenes correctas en el primer intento y un nivel de dosis eficaz.
Alta calidad de imagen, niveles de dosis optimizados
Alta calidad de imagen, niveles de dosis optimizados
Aproveche las tecnologías de imagen premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología de detector plano ofrece imágenes sin distorsiones a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart respaldan aún más el esfuerzo por lograr imágenes correctas en el primer intento y un nivel de dosis eficaz.
Amplíe la relevancia clínica de su sistema
Amplíe la relevancia clínica de su sistema
Maneje de manera eficiente las actualizaciones futuras con el programa Technology Maximizer. Este programa de actualización de hardware y software, que funciona junto con su contrato de servicio de Philips, mantiene su sistema actualizado con las tecnologías más avanzadas durante todo el plazo del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, combina la seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Amplíe la relevancia clínica de su sistema
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Amplíe la relevancia clínica de su sistema
Maneje de manera eficiente las actualizaciones futuras con el programa Technology Maximizer. Este programa de actualización de hardware y software, que funciona junto con su contrato de servicio de Philips, mantiene su sistema actualizado con las tecnologías más avanzadas durante todo el plazo del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, combina la seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Maneje de manera eficiente las actualizaciones futuras con el programa Technology Maximizer. Este programa de actualización de hardware y software, que funciona junto con su contrato de servicio de Philips, mantiene su sistema actualizado con las tecnologías más avanzadas durante todo el plazo del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, combina la seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Coordinación fluida y eficiente
Coordinación fluida y eficiente
El Zenition 90 Motorized ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente. Y si se utiliza el sistema en modo manual, Unify Workflow reduce los errores de comunicación gracias a funciones como la Memoria de Posición, ClearGuide y la Codificación por Colores.
Coordinación fluida y eficiente
El Zenition 90 Motorized ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente. Y si se utiliza el sistema en modo manual, Unify Workflow reduce los errores de comunicación gracias a funciones como la Memoria de Posición, ClearGuide y la Codificación por Colores.
Coordinación fluida y eficiente
El Zenition 90 Motorized ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente. Y si se utiliza el sistema en modo manual, Unify Workflow reduce los errores de comunicación gracias a funciones como la Memoria de Posición, ClearGuide y la Codificación por Colores.
El Zenition 90 Motorized ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente. Y si se utiliza el sistema en modo manual, Unify Workflow reduce los errores de comunicación gracias a funciones como la Memoria de Posición, ClearGuide y la Codificación por Colores.
Obtenga flexibilidad e independencia controlando el movimiento del arco en C a través del operador lateral de la mesa. Maneje la motorización rápida y suave de 4 ejes desde el lateral de la mesa evitando interrupciones en la esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para tener un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90 % de los usuarios cree que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Independencia en el quirófano
Obtenga flexibilidad e independencia controlando el movimiento del arco en C a través del operador lateral de la mesa. Maneje la motorización rápida y suave de 4 ejes desde el lateral de la mesa evitando interrupciones en la esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para tener un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90 % de los usuarios cree que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Independencia en el quirófano
Obtenga flexibilidad e independencia controlando el movimiento del arco en C a través del operador lateral de la mesa. Maneje la motorización rápida y suave de 4 ejes desde el lateral de la mesa evitando interrupciones en la esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para tener un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90 % de los usuarios cree que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Obtenga flexibilidad e independencia controlando el movimiento del arco en C a través del operador lateral de la mesa. Maneje la motorización rápida y suave de 4 ejes desde el lateral de la mesa evitando interrupciones en la esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para tener un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90 % de los usuarios cree que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Alta potencia y resistencia
Alta potencia y resistencia
Realice una variedad de procedimientos, incluso con ángulos pronunciados y en anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW, y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada aumentan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite una fluoroscopia más prolongada y tiempos de procedimiento prolongados para soportar mejor los procedimientos exigentes.
Alta potencia y resistencia
Realice una variedad de procedimientos, incluso con ángulos pronunciados y en anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW, y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada aumentan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite una fluoroscopia más prolongada y tiempos de procedimiento prolongados para soportar mejor los procedimientos exigentes.
Alta potencia y resistencia
Realice una variedad de procedimientos, incluso con ángulos pronunciados y en anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW, y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada aumentan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite una fluoroscopia más prolongada y tiempos de procedimiento prolongados para soportar mejor los procedimientos exigentes.
Realice una variedad de procedimientos, incluso con ángulos pronunciados y en anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW, y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa de aceite y la gestión térmica mejorada aumentan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite una fluoroscopia más prolongada y tiempos de procedimiento prolongados para soportar mejor los procedimientos exigentes.
Mayor control
Mayor control
El módulo de pantalla táctil ofrece al usuario una experiencia fácil con una interfaz familiar parecida a la de una tableta. Esto da como resultado comunicaciones sin complicaciones y un mayor control, con la capacidad de manejar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de la imagen, colime, gire y deslice el dedo por las imágenes, todo con un toque. El 96 % de los médicos cree que el operador lateral de mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
Mayor control
El módulo de pantalla táctil ofrece al usuario una experiencia fácil con una interfaz familiar parecida a la de una tableta. Esto da como resultado comunicaciones sin complicaciones y un mayor control, con la capacidad de manejar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de la imagen, colime, gire y deslice el dedo por las imágenes, todo con un toque. El 96 % de los médicos cree que el operador lateral de mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
Mayor control
El módulo de pantalla táctil ofrece al usuario una experiencia fácil con una interfaz familiar parecida a la de una tableta. Esto da como resultado comunicaciones sin complicaciones y un mayor control, con la capacidad de manejar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de la imagen, colime, gire y deslice el dedo por las imágenes, todo con un toque. El 96 % de los médicos cree que el operador lateral de mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
El módulo de pantalla táctil ofrece al usuario una experiencia fácil con una interfaz familiar parecida a la de una tableta. Esto da como resultado comunicaciones sin complicaciones y un mayor control, con la capacidad de manejar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de la imagen, colime, gire y deslice el dedo por las imágenes, todo con un toque. El 96 % de los médicos cree que el operador lateral de mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
Movimiento seguro y preciso
Movimiento seguro y preciso
La suave motorización del Zenition 90 Motorized ofrece mayor control e independencia, mientras que el sistema de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo su alta velocidad. BodyGuard, con sus sensores colocados dentro del detector de arco en C, detecta el cuerpo del paciente a distancia, evitando así el contacto involuntario.
Movimiento seguro y preciso
La suave motorización del Zenition 90 Motorized ofrece mayor control e independencia, mientras que el sistema de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo su alta velocidad. BodyGuard, con sus sensores colocados dentro del detector de arco en C, detecta el cuerpo del paciente a distancia, evitando así el contacto involuntario.
Movimiento seguro y preciso
La suave motorización del Zenition 90 Motorized ofrece mayor control e independencia, mientras que el sistema de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo su alta velocidad. BodyGuard, con sus sensores colocados dentro del detector de arco en C, detecta el cuerpo del paciente a distancia, evitando así el contacto involuntario.
La suave motorización del Zenition 90 Motorized ofrece mayor control e independencia, mientras que el sistema de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo su alta velocidad. BodyGuard, con sus sensores colocados dentro del detector de arco en C, detecta el cuerpo del paciente a distancia, evitando así el contacto involuntario.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Pedestal Trolley permite una mayor optimización del flujo de trabajo en el quirófano. Con el control de imágenes y movimiento conectado al carro, el resultado es una estación de control móvil efectiva. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C simplemente presionando los botones provistos a ambos lados del soporte del arco en C. Cambie fácilmente del modo motorizado al manual con solo presionar un botón.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Pedestal Trolley permite una mayor optimización del flujo de trabajo en el quirófano. Con el control de imágenes y movimiento conectado al carro, el resultado es una estación de control móvil efectiva. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C simplemente presionando los botones provistos a ambos lados del soporte del arco en C. Cambie fácilmente del modo motorizado al manual con solo presionar un botón.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Pedestal Trolley permite una mayor optimización del flujo de trabajo en el quirófano. Con el control de imágenes y movimiento conectado al carro, el resultado es una estación de control móvil efectiva. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C simplemente presionando los botones provistos a ambos lados del soporte del arco en C. Cambie fácilmente del modo motorizado al manual con solo presionar un botón.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Pedestal Trolley permite una mayor optimización del flujo de trabajo en el quirófano. Con el control de imágenes y movimiento conectado al carro, el resultado es una estación de control móvil efectiva. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C simplemente presionando los botones provistos a ambos lados del soporte del arco en C. Cambie fácilmente del modo motorizado al manual con solo presionar un botón.
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineamiento vascular automatizado en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97% de los usuarios cree que el delineamiento vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineamiento vascular automatizado en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97% de los usuarios cree que el delineamiento vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Delinee rápidamente los bordes vasculares
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineamiento vascular automatizado en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97% de los usuarios cree que el delineamiento vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Después de la inyección de contraste, delinee rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de delineamiento vascular automatizado en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto mejora la eficiencia del tiempo y puede reducir la cantidad de agente de contraste necesario, al tiempo que mejora aún más la independencia. El 97% de los usuarios cree que el delineamiento vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Mayor control y eficiencia
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (en relación con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil en el lateral de la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado a Pedestal Trolley. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador estándar para facilitar aún más el uso. El 97 % de los usuarios cree que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (en relación con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil en el lateral de la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado a Pedestal Trolley. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador estándar para facilitar aún más el uso. El 97 % de los usuarios cree que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (en relación con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil en el lateral de la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado a Pedestal Trolley. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador estándar para facilitar aún más el uso. El 97 % de los usuarios cree que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (en relación con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil en el lateral de la mesa o desde otras áreas del quirófano, si está conectado a Pedestal Trolley. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador estándar para facilitar aún más el uso. El 97 % de los usuarios cree que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
Vuelva rápidamente a las posiciones preguardadas
Vuelva rápidamente a las posiciones preguardadas
En los casos en los que sea necesario reposicionar el arco en C varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo utilizando la función de control automático de posición. Actívelo directamente desde el operador lateral de la mesa para volver a cualquiera de las tres posiciones preguardadas de forma precisa y rápida con solo pulsar un botón.
Vuelva rápidamente a las posiciones preguardadas
En los casos en los que sea necesario reposicionar el arco en C varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo utilizando la función de control automático de posición. Actívelo directamente desde el operador lateral de la mesa para volver a cualquiera de las tres posiciones preguardadas de forma precisa y rápida con solo pulsar un botón.
Vuelva rápidamente a las posiciones preguardadas
En los casos en los que sea necesario reposicionar el arco en C varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo utilizando la función de control automático de posición. Actívelo directamente desde el operador lateral de la mesa para volver a cualquiera de las tres posiciones preguardadas de forma precisa y rápida con solo pulsar un botón.
En los casos en los que sea necesario reposicionar el arco en C varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo utilizando la función de control automático de posición. Actívelo directamente desde el operador lateral de la mesa para volver a cualquiera de las tres posiciones preguardadas de forma precisa y rápida con solo pulsar un botón.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
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La función IQ personalizada ofrece protocolos específicos de la aplicación y ajustes preestablecidos personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema para diversos procedimientos y pacientes. Para optimizar el uso, cree un perfil de usuario único con preferencias personales para la obtención de imágenes y parámetros generales, incluso una opción personalizada de IQ.
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Personalice el sistema según las necesidades del usuario
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Alta calidad de imagen, niveles de dosis optimizados
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Aproveche las tecnologías de imagen premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología de detector plano ofrece imágenes sin distorsiones a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart respaldan aún más el esfuerzo por lograr imágenes correctas en el primer intento y un nivel de dosis eficaz.
Alta calidad de imagen, niveles de dosis optimizados
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Alta calidad de imagen, niveles de dosis optimizados
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Amplíe la relevancia clínica de su sistema
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Maneje de manera eficiente las actualizaciones futuras con el programa Technology Maximizer. Este programa de actualización de hardware y software, que funciona junto con su contrato de servicio de Philips, mantiene su sistema actualizado con las tecnologías más avanzadas durante todo el plazo del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, combina la seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
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Coordinación fluida y eficiente
Coordinación fluida y eficiente
El Zenition 90 Motorized ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente. Y si se utiliza el sistema en modo manual, Unify Workflow reduce los errores de comunicación gracias a funciones como la Memoria de Posición, ClearGuide y la Codificación por Colores.
Coordinación fluida y eficiente
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El Zenition 90 Motorized ofrece una serie de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, para que los cirujanos puedan concentrarse plenamente en sus pacientes. Su diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente. Y si se utiliza el sistema en modo manual, Unify Workflow reduce los errores de comunicación gracias a funciones como la Memoria de Posición, ClearGuide y la Codificación por Colores.
Especificaciones
Generación de rayos X
Generación de rayos X
Tubo de rayos X
Ánodo giratorio (tubo)
Generador de rayos X
Generador monobloque de alta frecuencia de 40 KHz
Máxima salida del generador
15 kW o 25 kW
Detector plano
Detector plano
Detector plano
Detector de silicio amorfo Trixell
Tamaño de la matriz
FD12: 1344 x 1344 píxeles FD17: 1956 x 1956 píxeles
Área del detector
FD12: 21 cm x 21 cm (8,15" x 8,15") FD17: 30 cm x 30 cm (11,86" x 11,86")
Tono del pixel
154 μm
Conectividad
Conectividad
Almacenamiento USB
PNG, MP4, BMP
Transferencia inalámbrica de datos
Estándar
Entrada de video (opcional)
S-Video, DVI (digital y analógico), SDI
Paquete DICOM/IHE avanzado
Gestión de lista de tareas de la modalidad, Paso del procedimiento realizado en la modalidad, Compromiso de almacenamiento
Salida de video digital
2 conectores DVI para el monitor en vivo y de referencia
Opciones
Opciones
Interfaz de inyector
Disponible
Delineamiento vascular automático
Haga automáticamente una detección 2D y delinee las estructuras en forma de árbol de los vasos en la imagen
Geometría
Geometría
Motorización
Control total de la motorización de los 4 ejes a través del operador lateral de la mesa
Profundidad del arco en C
73 cm / 28,7"
Arco C
Arco en C codificado por colores, totalmente compensado
Distancia de la imagen fuente
99.3 cm/39,1"
Angulación
Rotación de 140° (+90° / -50°), velocidad máxima: 15°/s
Posición lateral más baja
103 cm/40.6"
Frenos del arco en C
Sí, frenos electromagnéticos (angulación, rotación, longitudinal), control manual
Prevención de colisiones
Sensores de prevención de colisiones BodyGuard
Generación de rayos X
Generación de rayos X
Tubo de rayos X
Ánodo giratorio (tubo)
Generador de rayos X
Generador monobloque de alta frecuencia de 40 KHz
Detector plano
Detector plano
Detector plano
Detector de silicio amorfo Trixell
Tamaño de la matriz
FD12: 1344 x 1344 píxeles FD17: 1956 x 1956 píxeles
1. Resultados obtenidos durante el estudio de verificación de reclamos realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. La respuesta se basa en 50 médicos de la UE y los EE. UU., que respondieron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con práctica adicional con el sistema.
2. Resultados obtenidos durante el estudio de verificación de reclamos realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. La respuesta se basa en 25 médicos de la UE y los Estados Unidos, que respondieron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con práctica adicional con el sistema.
3. Resultados obtenidos durante el estudio de verificación de reclamos realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. La respuesta se basa en 49 médicos de la UE y los EE. UU., que respondieron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con práctica adicional con el sistema.
4. Resultados obtenidos durante el estudio de verificación de reclamos realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. La respuesta se basa en 44 médicos de la UE y los EE. UU., que respondieron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con práctica adicional con el sistema
Las reducciones de dosis de rayos X se refieren a características específicas, y variarán en función de los parámetros de dosis seleccionados.
Algunas imágenes clínicas que se muestran son de Zenition 70 y Veradius Unity, y no representan la calidad de imagen final del Zenition 90 Motorized.
Los sistemas Zenition 90 Motorized están disponibles para la venta en un número limitado de países. Consulte con su representante local de Philips.
Algunas de las características que se muestran son opcionales para Zenition 90 Motorized.
La representación real del producto puede variar.
510(k) pendiente. No disponible para la venta en EE. UU.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
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