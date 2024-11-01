Gestión de lista de tareas de la modalidad, Compromiso de almacenamiento del paso del procedimiento realizado en la modalidad, Pleno cumplimiento con el perfil de integración del flujo de trabajo programado de IHE como un Actor de la modalidad de adquisición, Admite la Presentación de informes de dosis estructurados según DICOM, Consulta/Recuperación (con la opción ViewForum)