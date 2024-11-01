Logar más autonomía para el usuario

Posicione el arco en C cómodamente desde el lateral de la mesa con los controles de frenos electromagnéticos integrados en el mango del detector. Surgeon Control permite desbloquearlos con un botón para un posicionamiento rápido, agilizando el flujo quirúrgico y reduciendo la dependencia del personal de apoyo. El 84 % de los usuarios considera que, junto con la pantalla táctil, esta función reduce la necesidad de asistencia.¹