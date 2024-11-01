DoseAware

La serie de herramientas de retroalimentación de dosis DoseAware de Philips para entornos de rayos X muestra la naturaleza invisible de la radiación en tiempo real y facilita al personal médico el control y el seguimiento de su exposición a la radiación durante su turno. Y esto permite a los cuidadores asumir el control y tomar medidas inmediatas para proteger su salud y bienestar.

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