Administre la dosis efectivamente

El Azurion Serie 7 también incluye el ClarityIQ, nuestra tecnología de imagenología de rayos X que proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad en dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, el cual le ayuda a tomar el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas.