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Azurion 7 M12

Con Azurion, el rendimiento y la atención superior se vuelven uno

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Experimente el nuevo mundo del rendimiento intervencionista cardíaco y vascular con Azurion Serie 7, el cual cuenta con un detector plano de 12''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de última generación le ayuda a ofrecer una excelente atención al paciente y aumentar su eficiencia operativa al combinarse con la innovación del flujo de trabajo.

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Características
Amplíe su conocimiento sobre las coronarias
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El nuevo detector plano de 12'' proporciona imágenes de alta resolución sobre un campo de visión amplio (FOV). Puede visualizar la válvula aórtica y una parte importante del arco aórtico o del árbol coronario completo en una sola vista. Gracias a su diseño compacto, se puede lograr una gama completa de ángulos de proyección, lo que incluye la visualización de araña.

Amplíe su conocimiento sobre las coronarias

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El nuevo detector plano de 12'' proporciona imágenes de alta resolución sobre un campo de visión amplio (FOV). Puede visualizar la válvula aórtica y una parte importante del arco aórtico o del árbol coronario completo en una sola vista. Gracias a su diseño compacto, se puede lograr una gama completa de ángulos de proyección, lo que incluye la visualización de araña.
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Supere las expectativas con trabajo flexible
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Este sistema ha sido diseñado específicamente para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más sitios de la sala de control y exámenes, sin tener que interrumpirse entre sí. Así que, mientras se lleva a cabo la fluoroscopia/exposición, el personal en la sala de control puede revisar imágenes previas del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.

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Estandarice la configuración y el funcionamiento
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El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos, desde procedimientos de rutina hasta combinados. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes con base en el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, utilizados con mayor frecuencia, protocolos por defecto y configuraciones especificadas por el usuario) le ayudan a mejorar la consistencia de los exámenes.

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Optimice el flujo de trabajo
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FlexSpot* le permite visualizar, controlar y manipular eficientemente todas las aplicaciones desde un punto único en la sala de control. Este sitio de trabajo integrado y ordenado tiene uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, así como un teclado y ratón. Desde aquí puede controlar múltiples fuentes externas, configurar los diseños de pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.

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Administre la dosis efectivamente
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El Azurion Serie 7 también incluye el ClarityIQ, nuestra tecnología de imagenología de rayos X que proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad en dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, el cual le ayuda a tomar el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas.

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Aumente el retorno de la inversión
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Ofrecemos soluciones de financiación innovadoras, una oferta de servicio flexible y una red de apoyo profesional de más de 7,000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar plenamente sus recursos y aumentar el retorno de su inversión. Nuestra amplia gama de programas de asesoría y educación de salud pueden ayudarle a mejorar la eficiencia y eficacia de su proceso de atención médica.

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  • * Algunas características están disponibles de forma opcional. No todas las características están disponibles en todos los sistemas. Consulte con su representante de Philips para confirmar la disponibilidad en su localidad.

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