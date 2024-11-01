Simplifique la configuración y el funcionamiento

Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.