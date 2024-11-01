Descubra asombrosas nuevas posibilidades para cardiología intervencionista, cardiología pediátrica o electrofisiología con el biplano Azurion Series 7 con dos detectores de 12 pulgadas. Esta nueva generación de terapia guiada por imágenes le permite llevar a cabo procedimientos de modo fácil y confiable, con una experiencia de usuario única, ayudándole a optimizar el desempeño de su laboratorio y a ofrecer un cuidado superior.
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Descubra el potencial para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones desafiantes con las innovaciones de Philips en la guía de imágenes en vivo. Estas incluyen Stentboost, XperCT, nuestras soluciones de orientación Navigator como Heartnavigator y muchas más; todas perfectamente integradas en Azurion 7 para apoyar el flujo de trabajo clínico.
Guía de imágenes en vivo detallada
Descubra el potencial para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones desafiantes con las innovaciones de Philips en la guía de imágenes en vivo. Estas incluyen Stentboost, XperCT, nuestras soluciones de orientación Navigator como Heartnavigator y muchas más; todas perfectamente integradas en Azurion 7 para apoyar el flujo de trabajo clínico.
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Descubra patologías ocultas
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Ya sea en el tratamiento de defectos congénitos del corazón o arritmias cardíacas, la anatomía de cada persona puede presentar sus propios retos de visualización. Logre proyecciones extremas y exóticas con el singular brazo lateral en C doble montado en el techo. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite el acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
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Ya sea en el tratamiento de defectos congénitos del corazón o arritmias cardíacas, la anatomía de cada persona puede presentar sus propios retos de visualización. Logre proyecciones extremas y exóticas con el singular brazo lateral en C doble montado en el techo. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite el acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
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Ya sea en el tratamiento de defectos congénitos del corazón o arritmias cardíacas, la anatomía de cada persona puede presentar sus propios retos de visualización. Logre proyecciones extremas y exóticas con el singular brazo lateral en C doble montado en el techo. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite el acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
Ya sea en el tratamiento de defectos congénitos del corazón o arritmias cardíacas, la anatomía de cada persona puede presentar sus propios retos de visualización. Logre proyecciones extremas y exóticas con el singular brazo lateral en C doble montado en el techo. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite el acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
Profundice la visualización de las coronarias
Profundice la visualización de las coronarias
Los nuevos detectores planos de 12'' ofrecen imagenología de alta resolución sobre un amplio campo visual. Puede visualizar la válvula aórtica y una gran parte del arco aórtico o el árbol coronario entero en una sola vista. Gracias a su diseño compacto, se puede hacer un rango completo de ángulos de proyección, incluyendo la ''spider view'' (vista de las bifurcaciones de vasos sanguíneos del corazón).
Profundice la visualización de las coronarias
Los nuevos detectores planos de 12'' ofrecen imagenología de alta resolución sobre un amplio campo visual. Puede visualizar la válvula aórtica y una gran parte del arco aórtico o el árbol coronario entero en una sola vista. Gracias a su diseño compacto, se puede hacer un rango completo de ángulos de proyección, incluyendo la ''spider view'' (vista de las bifurcaciones de vasos sanguíneos del corazón).
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Los nuevos detectores planos de 12'' ofrecen imagenología de alta resolución sobre un amplio campo visual. Puede visualizar la válvula aórtica y una gran parte del arco aórtico o el árbol coronario entero en una sola vista. Gracias a su diseño compacto, se puede hacer un rango completo de ángulos de proyección, incluyendo la ''spider view'' (vista de las bifurcaciones de vasos sanguíneos del corazón).
Los nuevos detectores planos de 12'' ofrecen imagenología de alta resolución sobre un amplio campo visual. Puede visualizar la válvula aórtica y una gran parte del arco aórtico o el árbol coronario entero en una sola vista. Gracias a su diseño compacto, se puede hacer un rango completo de ángulos de proyección, incluyendo la ''spider view'' (vista de las bifurcaciones de vasos sanguíneos del corazón).
Simplifique la configuración y el funcionamiento
Simplifique la configuración y el funcionamiento
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Simplifique la configuración y el funcionamiento
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
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Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Controle todas las tareas junto a la mesa
Controle todas las tareas junto a la mesa
Azurion apoya su esfuerzo por ofrecer cuidado productivo, basado en estándares, durante cada caso que realice. FlexVision Pro le permite controlar intuitivamente todas las aplicaciones junto a la mesa para aumentar la eficiencia y reducir la necesidad de interrupciones para esterilización. Use un ratón inalámbrico o nuestro módulo de pantalla táctil para acceder al PACS (Sistema de archivo y comunicación de imágenes, por sus siglas en inglés) o aprovechar al máximo las herramientas de intervención.
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Azurion apoya su esfuerzo por ofrecer cuidado productivo, basado en estándares, durante cada caso que realice. FlexVision Pro le permite controlar intuitivamente todas las aplicaciones junto a la mesa para aumentar la eficiencia y reducir la necesidad de interrupciones para esterilización. Use un ratón inalámbrico o nuestro módulo de pantalla táctil para acceder al PACS (Sistema de archivo y comunicación de imágenes, por sus siglas en inglés) o aprovechar al máximo las herramientas de intervención.
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Azurion apoya su esfuerzo por ofrecer cuidado productivo, basado en estándares, durante cada caso que realice. FlexVision Pro le permite controlar intuitivamente todas las aplicaciones junto a la mesa para aumentar la eficiencia y reducir la necesidad de interrupciones para esterilización. Use un ratón inalámbrico o nuestro módulo de pantalla táctil para acceder al PACS (Sistema de archivo y comunicación de imágenes, por sus siglas en inglés) o aprovechar al máximo las herramientas de intervención.
Haga su día más sencillo
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Experimente más facilidad y rapidez al realizar sus procedimientos. El fondo negro en la interfaz del usuario y los iconos iluminados en los controles están diseñados para que los procedimientos fluyan. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module Pro* (módulo de pantalla táctil). Arrastre y suelte las aplicaciones y cambie el control fácilmente entre usuarios. Use la interfaz estandarizada del usuario para rotar y adiestrar al personal médico fácilmente.
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Experimente más facilidad y rapidez al realizar sus procedimientos. El fondo negro en la interfaz del usuario y los iconos iluminados en los controles están diseñados para que los procedimientos fluyan. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module Pro* (módulo de pantalla táctil). Arrastre y suelte las aplicaciones y cambie el control fácilmente entre usuarios. Use la interfaz estandarizada del usuario para rotar y adiestrar al personal médico fácilmente.
Organice sus puntos de trabajo
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FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficiencia todas las aplicaciones desde un punto centralizado en la sala de control. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde ahí usted puede controlar varias fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.
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FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficiencia todas las aplicaciones desde un punto centralizado en la sala de control. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde ahí usted puede controlar varias fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, el posicionamiento de cero dosis y el DoseAware de Philips añaden al impacto positivo en la dosis.
Controle las dosis con eficiencia
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Controle las dosis con eficiencia
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Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, el posicionamiento de cero dosis y el DoseAware de Philips añaden al impacto positivo en la dosis.
Dosis significativamente menor
Dosis significativamente menor
Tecnología ClarityIQ que proporciona imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos tamaños.
Dosis significativamente menor
Tecnología ClarityIQ que proporciona imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos tamaños.
Dosis significativamente menor
Tecnología ClarityIQ que proporciona imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos tamaños.
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Mejore la comunicación
Mejore la comunicación
Una comunicación bidireccional clara, en especial durante las partes críticas de las procedimientos, ayuda a reducir los errores de preparación y a actuar rápidamente cuando sea necesario. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de examen y control. Esto ayuda en la comunicación con equipos grandes y pequeños.
Mejore la comunicación
Una comunicación bidireccional clara, en especial durante las partes críticas de las procedimientos, ayuda a reducir los errores de preparación y a actuar rápidamente cuando sea necesario. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de examen y control. Esto ayuda en la comunicación con equipos grandes y pequeños.
Mejore la comunicación
Una comunicación bidireccional clara, en especial durante las partes críticas de las procedimientos, ayuda a reducir los errores de preparación y a actuar rápidamente cuando sea necesario. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de examen y control. Esto ayuda en la comunicación con equipos grandes y pequeños.
Una comunicación bidireccional clara, en especial durante las partes críticas de las procedimientos, ayuda a reducir los errores de preparación y a actuar rápidamente cuando sea necesario. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de examen y control. Esto ayuda en la comunicación con equipos grandes y pequeños.
Aumente el rendimiento de la inversión
Aumente el rendimiento de la inversión
Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.
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Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.
Toda una vida de beneficios
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El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.
Toda una vida de beneficios
El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.
Toda una vida de beneficios
El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.
Descubra el potencial para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones desafiantes con las innovaciones de Philips en la guía de imágenes en vivo. Estas incluyen Stentboost, XperCT, nuestras soluciones de orientación Navigator como Heartnavigator y muchas más; todas perfectamente integradas en Azurion 7 para apoyar el flujo de trabajo clínico.
Guía de imágenes en vivo detallada
Descubra el potencial para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones desafiantes con las innovaciones de Philips en la guía de imágenes en vivo. Estas incluyen Stentboost, XperCT, nuestras soluciones de orientación Navigator como Heartnavigator y muchas más; todas perfectamente integradas en Azurion 7 para apoyar el flujo de trabajo clínico.
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Descubra el potencial para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones desafiantes con las innovaciones de Philips en la guía de imágenes en vivo. Estas incluyen Stentboost, XperCT, nuestras soluciones de orientación Navigator como Heartnavigator y muchas más; todas perfectamente integradas en Azurion 7 para apoyar el flujo de trabajo clínico.
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Descubra patologías ocultas
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Ya sea en el tratamiento de defectos congénitos del corazón o arritmias cardíacas, la anatomía de cada persona puede presentar sus propios retos de visualización. Logre proyecciones extremas y exóticas con el singular brazo lateral en C doble montado en el techo. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite el acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
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Ya sea en el tratamiento de defectos congénitos del corazón o arritmias cardíacas, la anatomía de cada persona puede presentar sus propios retos de visualización. Logre proyecciones extremas y exóticas con el singular brazo lateral en C doble montado en el techo. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite el acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
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Ya sea en el tratamiento de defectos congénitos del corazón o arritmias cardíacas, la anatomía de cada persona puede presentar sus propios retos de visualización. Logre proyecciones extremas y exóticas con el singular brazo lateral en C doble montado en el techo. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite el acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
Ya sea en el tratamiento de defectos congénitos del corazón o arritmias cardíacas, la anatomía de cada persona puede presentar sus propios retos de visualización. Logre proyecciones extremas y exóticas con el singular brazo lateral en C doble montado en el techo. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite el acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
Profundice la visualización de las coronarias
Profundice la visualización de las coronarias
Los nuevos detectores planos de 12'' ofrecen imagenología de alta resolución sobre un amplio campo visual. Puede visualizar la válvula aórtica y una gran parte del arco aórtico o el árbol coronario entero en una sola vista. Gracias a su diseño compacto, se puede hacer un rango completo de ángulos de proyección, incluyendo la ''spider view'' (vista de las bifurcaciones de vasos sanguíneos del corazón).
Profundice la visualización de las coronarias
Los nuevos detectores planos de 12'' ofrecen imagenología de alta resolución sobre un amplio campo visual. Puede visualizar la válvula aórtica y una gran parte del arco aórtico o el árbol coronario entero en una sola vista. Gracias a su diseño compacto, se puede hacer un rango completo de ángulos de proyección, incluyendo la ''spider view'' (vista de las bifurcaciones de vasos sanguíneos del corazón).
Profundice la visualización de las coronarias
Los nuevos detectores planos de 12'' ofrecen imagenología de alta resolución sobre un amplio campo visual. Puede visualizar la válvula aórtica y una gran parte del arco aórtico o el árbol coronario entero en una sola vista. Gracias a su diseño compacto, se puede hacer un rango completo de ángulos de proyección, incluyendo la ''spider view'' (vista de las bifurcaciones de vasos sanguíneos del corazón).
Los nuevos detectores planos de 12'' ofrecen imagenología de alta resolución sobre un amplio campo visual. Puede visualizar la válvula aórtica y una gran parte del arco aórtico o el árbol coronario entero en una sola vista. Gracias a su diseño compacto, se puede hacer un rango completo de ángulos de proyección, incluyendo la ''spider view'' (vista de las bifurcaciones de vasos sanguíneos del corazón).
Simplifique la configuración y el funcionamiento
Simplifique la configuración y el funcionamiento
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Simplifique la configuración y el funcionamiento
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Simplifique la configuración y el funcionamiento
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Controle todas las tareas junto a la mesa
Controle todas las tareas junto a la mesa
Azurion apoya su esfuerzo por ofrecer cuidado productivo, basado en estándares, durante cada caso que realice. FlexVision Pro le permite controlar intuitivamente todas las aplicaciones junto a la mesa para aumentar la eficiencia y reducir la necesidad de interrupciones para esterilización. Use un ratón inalámbrico o nuestro módulo de pantalla táctil para acceder al PACS (Sistema de archivo y comunicación de imágenes, por sus siglas en inglés) o aprovechar al máximo las herramientas de intervención.
Controle todas las tareas junto a la mesa
Azurion apoya su esfuerzo por ofrecer cuidado productivo, basado en estándares, durante cada caso que realice. FlexVision Pro le permite controlar intuitivamente todas las aplicaciones junto a la mesa para aumentar la eficiencia y reducir la necesidad de interrupciones para esterilización. Use un ratón inalámbrico o nuestro módulo de pantalla táctil para acceder al PACS (Sistema de archivo y comunicación de imágenes, por sus siglas en inglés) o aprovechar al máximo las herramientas de intervención.
Controle todas las tareas junto a la mesa
Azurion apoya su esfuerzo por ofrecer cuidado productivo, basado en estándares, durante cada caso que realice. FlexVision Pro le permite controlar intuitivamente todas las aplicaciones junto a la mesa para aumentar la eficiencia y reducir la necesidad de interrupciones para esterilización. Use un ratón inalámbrico o nuestro módulo de pantalla táctil para acceder al PACS (Sistema de archivo y comunicación de imágenes, por sus siglas en inglés) o aprovechar al máximo las herramientas de intervención.
Azurion apoya su esfuerzo por ofrecer cuidado productivo, basado en estándares, durante cada caso que realice. FlexVision Pro le permite controlar intuitivamente todas las aplicaciones junto a la mesa para aumentar la eficiencia y reducir la necesidad de interrupciones para esterilización. Use un ratón inalámbrico o nuestro módulo de pantalla táctil para acceder al PACS (Sistema de archivo y comunicación de imágenes, por sus siglas en inglés) o aprovechar al máximo las herramientas de intervención.
Haga su día más sencillo
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Experimente más facilidad y rapidez al realizar sus procedimientos. El fondo negro en la interfaz del usuario y los iconos iluminados en los controles están diseñados para que los procedimientos fluyan. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module Pro* (módulo de pantalla táctil). Arrastre y suelte las aplicaciones y cambie el control fácilmente entre usuarios. Use la interfaz estandarizada del usuario para rotar y adiestrar al personal médico fácilmente.
Haga su día más sencillo
Experimente más facilidad y rapidez al realizar sus procedimientos. El fondo negro en la interfaz del usuario y los iconos iluminados en los controles están diseñados para que los procedimientos fluyan. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module Pro* (módulo de pantalla táctil). Arrastre y suelte las aplicaciones y cambie el control fácilmente entre usuarios. Use la interfaz estandarizada del usuario para rotar y adiestrar al personal médico fácilmente.
Haga su día más sencillo
Experimente más facilidad y rapidez al realizar sus procedimientos. El fondo negro en la interfaz del usuario y los iconos iluminados en los controles están diseñados para que los procedimientos fluyan. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module Pro* (módulo de pantalla táctil). Arrastre y suelte las aplicaciones y cambie el control fácilmente entre usuarios. Use la interfaz estandarizada del usuario para rotar y adiestrar al personal médico fácilmente.
Experimente más facilidad y rapidez al realizar sus procedimientos. El fondo negro en la interfaz del usuario y los iconos iluminados en los controles están diseñados para que los procedimientos fluyan. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module Pro* (módulo de pantalla táctil). Arrastre y suelte las aplicaciones y cambie el control fácilmente entre usuarios. Use la interfaz estandarizada del usuario para rotar y adiestrar al personal médico fácilmente.
Organice sus puntos de trabajo
Organice sus puntos de trabajo
FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficiencia todas las aplicaciones desde un punto centralizado en la sala de control. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde ahí usted puede controlar varias fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.
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FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficiencia todas las aplicaciones desde un punto centralizado en la sala de control. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde ahí usted puede controlar varias fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.
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FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficiencia todas las aplicaciones desde un punto centralizado en la sala de control. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde ahí usted puede controlar varias fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.
FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficiencia todas las aplicaciones desde un punto centralizado en la sala de control. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde ahí usted puede controlar varias fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, el posicionamiento de cero dosis y el DoseAware de Philips añaden al impacto positivo en la dosis.
Controle las dosis con eficiencia
Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, el posicionamiento de cero dosis y el DoseAware de Philips añaden al impacto positivo en la dosis.
Controle las dosis con eficiencia
Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, el posicionamiento de cero dosis y el DoseAware de Philips añaden al impacto positivo en la dosis.
Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, el posicionamiento de cero dosis y el DoseAware de Philips añaden al impacto positivo en la dosis.
Dosis significativamente menor
Dosis significativamente menor
Tecnología ClarityIQ que proporciona imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos tamaños.
Dosis significativamente menor
Tecnología ClarityIQ que proporciona imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos tamaños.
Dosis significativamente menor
Tecnología ClarityIQ que proporciona imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos tamaños.
Tecnología ClarityIQ que proporciona imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad con dosis ultra bajas de rayos X para pacientes de todos tamaños.
Mejore la comunicación
Mejore la comunicación
Una comunicación bidireccional clara, en especial durante las partes críticas de las procedimientos, ayuda a reducir los errores de preparación y a actuar rápidamente cuando sea necesario. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de examen y control. Esto ayuda en la comunicación con equipos grandes y pequeños.
Mejore la comunicación
Una comunicación bidireccional clara, en especial durante las partes críticas de las procedimientos, ayuda a reducir los errores de preparación y a actuar rápidamente cuando sea necesario. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de examen y control. Esto ayuda en la comunicación con equipos grandes y pequeños.
Mejore la comunicación
Una comunicación bidireccional clara, en especial durante las partes críticas de las procedimientos, ayuda a reducir los errores de preparación y a actuar rápidamente cuando sea necesario. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de examen y control. Esto ayuda en la comunicación con equipos grandes y pequeños.
Una comunicación bidireccional clara, en especial durante las partes críticas de las procedimientos, ayuda a reducir los errores de preparación y a actuar rápidamente cuando sea necesario. Con este sistema, la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de examen y control. Esto ayuda en la comunicación con equipos grandes y pequeños.
Aumente el rendimiento de la inversión
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Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.
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Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.
Aumente el rendimiento de la inversión
Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.
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Toda una vida de beneficios
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El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.
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Este material no es para usarse en Estados Unidos.
El Azurion 7 B12/12 todavía no tiene la marca CE (de conformidad europea, por sus siglas en francés) y aún no está disponible para la entrega.
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