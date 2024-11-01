Realice una serie de intervenciones cardíacas y vasculares con singular precisión y facilidad con el biplano Azurion 7 con un detector de 20'' y otro de 12''. Esta nueva generación de terapia guiada por imágenes le permite llevar a cabo procedimientos de modo fácil y confiable con una experiencia de usuario única, ayudándole a optimizar el desempeño de su laboratorio y a ofrecer un cuidado superior.
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El singular diseño de brazos laterales en C montados en el techo ofrece apoyo y flexibilidad sobresalientes para el manejo de intervenciones de condiciones congénitas del corazón o vasculares. Puede hacer proyecciones craneales o caudales empinadas para descubrir patologías ocultas. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite un acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
Obtenga vistas complejas
El singular diseño de brazos laterales en C montados en el techo ofrece apoyo y flexibilidad sobresalientes para el manejo de intervenciones de condiciones congénitas del corazón o vasculares. Puede hacer proyecciones craneales o caudales empinadas para descubrir patologías ocultas. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite un acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
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El singular diseño de brazos laterales en C montados en el techo ofrece apoyo y flexibilidad sobresalientes para el manejo de intervenciones de condiciones congénitas del corazón o vasculares. Puede hacer proyecciones craneales o caudales empinadas para descubrir patologías ocultas. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite un acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
El singular diseño de brazos laterales en C montados en el techo ofrece apoyo y flexibilidad sobresalientes para el manejo de intervenciones de condiciones congénitas del corazón o vasculares. Puede hacer proyecciones craneales o caudales empinadas para descubrir patologías ocultas. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite un acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
Mejore la visibilidad
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Con el detector de 20’’ sus procedimientos vasculares se pueden beneficiar de una excelente calidad de imagen y una amplia cobertura anatómica, combinado en el detector de 12’’ en el canal lateral. Esto le da flexibilidad de proyección para visualizar el árbol coronario completo con un gran campo visual. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips visualiza detalles de vasos sanguíneos pequeños con una claridad excepcional.
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Con el detector de 20’’ sus procedimientos vasculares se pueden beneficiar de una excelente calidad de imagen y una amplia cobertura anatómica, combinado en el detector de 12’’ en el canal lateral. Esto le da flexibilidad de proyección para visualizar el árbol coronario completo con un gran campo visual. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips visualiza detalles de vasos sanguíneos pequeños con una claridad excepcional.
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Con el detector de 20’’ sus procedimientos vasculares se pueden beneficiar de una excelente calidad de imagen y una amplia cobertura anatómica, combinado en el detector de 12’’ en el canal lateral. Esto le da flexibilidad de proyección para visualizar el árbol coronario completo con un gran campo visual. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips visualiza detalles de vasos sanguíneos pequeños con una claridad excepcional.
Con el detector de 20’’ sus procedimientos vasculares se pueden beneficiar de una excelente calidad de imagen y una amplia cobertura anatómica, combinado en el detector de 12’’ en el canal lateral. Esto le da flexibilidad de proyección para visualizar el árbol coronario completo con un gran campo visual. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips visualiza detalles de vasos sanguíneos pequeños con una claridad excepcional.
Realice casos diversos
Realice casos diversos
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
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Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
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Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Simplifique la configuración y el funcionamiento
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El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
Simplifique la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
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El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
Controle todas las tareas junto a la mesa
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Visualice fácilmente datos previos al procedimiento, imagenología de PACS y de otras fuentes, y aplicaciones para intervenciones en FlexVision Pro*. Controle todo esto sin problemas por medio de un ratón junto a la mesa. Con un solo clic puede capturar imágenes de la pantalla y guardarlas en el expediente del paciente.
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Aumente la productividad
Aumente la productividad
FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficiencia todas las aplicaciones desde un punto centralizado en la sala de control. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde ahí usted puede controlar varias fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.
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FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficiencia todas las aplicaciones desde un punto centralizado en la sala de control. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde ahí usted puede controlar varias fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Panning (rotando la vista) en LIH (baja intensidad) y el DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
Controle las dosis con eficiencia
Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Panning (rotando la vista) en LIH (baja intensidad) y el DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
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Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Panning (rotando la vista) en LIH (baja intensidad) y el DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Panning (rotando la vista) en LIH (baja intensidad) y el DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
Dosis significativamente menor
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El sistema incluye tecnología ClarityIQ que ofrece imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad a dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro juego de soluciones de control de dosis DoseWise.
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El sistema incluye tecnología ClarityIQ que ofrece imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad a dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro juego de soluciones de control de dosis DoseWise.
El sistema incluye tecnología ClarityIQ que ofrece imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad a dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro juego de soluciones de control de dosis DoseWise.
Mejore la comunicación
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Una comunicación bidireccional clara durante los procedimientos ayuda a reducir los errores de preparación y a responder rápidamente. Con este sistema la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de exámenes y control para asistir en la comunicación entre todos los miembros del equipo.
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Una comunicación bidireccional clara durante los procedimientos ayuda a reducir los errores de preparación y a responder rápidamente. Con este sistema la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de exámenes y control para asistir en la comunicación entre todos los miembros del equipo.
Una comunicación bidireccional clara durante los procedimientos ayuda a reducir los errores de preparación y a responder rápidamente. Con este sistema la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de exámenes y control para asistir en la comunicación entre todos los miembros del equipo.
Aumente el rendimiento de la inversión
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Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.
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Guía de imágenes en vivo detallada
Guía de imágenes en vivo detallada
Descubra el potencial para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones desafiantes con las innovaciones de Philips en la guía de imágenes en vivo. Estas incluyen Stentboost, XperCT, nuestras soluciones de orientación Navigator como Heartnavigator y muchas más; todas perfectamente integradas en Azurion 7 para apoyar el flujo de trabajo clínico.
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Guía de imágenes en vivo detallada
Descubra el potencial para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones desafiantes con las innovaciones de Philips en la guía de imágenes en vivo. Estas incluyen Stentboost, XperCT, nuestras soluciones de orientación Navigator como Heartnavigator y muchas más; todas perfectamente integradas en Azurion 7 para apoyar el flujo de trabajo clínico.
Disfrute de un flujo de trabajo sencillo
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Para casos cardíacos y vasculares, este sistema está diseñado para hacer que los procedimientos fluyan rápida y fácilmente. La visibilidad y orientación durante los procedimientos mejoran gracias al fondo negro en la interfaz del usuario y los íconos iluminados en los controles. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module Pro* (módulo de pantalla táctil). Use la interfaz del usuario estandarizada para rotar y adiestrar el personal médico fácilmente.
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Para casos cardíacos y vasculares, este sistema está diseñado para hacer que los procedimientos fluyan rápida y fácilmente. La visibilidad y orientación durante los procedimientos mejoran gracias al fondo negro en la interfaz del usuario y los íconos iluminados en los controles. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module Pro* (módulo de pantalla táctil). Use la interfaz del usuario estandarizada para rotar y adiestrar el personal médico fácilmente.
Disfrute de un flujo de trabajo sencillo
Para casos cardíacos y vasculares, este sistema está diseñado para hacer que los procedimientos fluyan rápida y fácilmente. La visibilidad y orientación durante los procedimientos mejoran gracias al fondo negro en la interfaz del usuario y los íconos iluminados en los controles. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module Pro* (módulo de pantalla táctil). Use la interfaz del usuario estandarizada para rotar y adiestrar el personal médico fácilmente.
Toda una vida de beneficios
Toda una vida de beneficios
El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.
Toda una vida de beneficios
El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.
Toda una vida de beneficios
El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.
El singular diseño de brazos laterales en C montados en el techo ofrece apoyo y flexibilidad sobresalientes para el manejo de intervenciones de condiciones congénitas del corazón o vasculares. Puede hacer proyecciones craneales o caudales empinadas para descubrir patologías ocultas. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite un acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
Obtenga vistas complejas
El singular diseño de brazos laterales en C montados en el techo ofrece apoyo y flexibilidad sobresalientes para el manejo de intervenciones de condiciones congénitas del corazón o vasculares. Puede hacer proyecciones craneales o caudales empinadas para descubrir patologías ocultas. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite un acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
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El singular diseño de brazos laterales en C montados en el techo ofrece apoyo y flexibilidad sobresalientes para el manejo de intervenciones de condiciones congénitas del corazón o vasculares. Puede hacer proyecciones craneales o caudales empinadas para descubrir patologías ocultas. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite un acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
El singular diseño de brazos laterales en C montados en el techo ofrece apoyo y flexibilidad sobresalientes para el manejo de intervenciones de condiciones congénitas del corazón o vasculares. Puede hacer proyecciones craneales o caudales empinadas para descubrir patologías ocultas. Ambos brazos en C se pueden colocar de manera independiente, lo cual permite un acceso lateral completo del paciente y su cabeza para anestesiología y ecocardiología.
Mejore la visibilidad
Mejore la visibilidad
Con el detector de 20’’ sus procedimientos vasculares se pueden beneficiar de una excelente calidad de imagen y una amplia cobertura anatómica, combinado en el detector de 12’’ en el canal lateral. Esto le da flexibilidad de proyección para visualizar el árbol coronario completo con un gran campo visual. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips visualiza detalles de vasos sanguíneos pequeños con una claridad excepcional.
Mejore la visibilidad
Con el detector de 20’’ sus procedimientos vasculares se pueden beneficiar de una excelente calidad de imagen y una amplia cobertura anatómica, combinado en el detector de 12’’ en el canal lateral. Esto le da flexibilidad de proyección para visualizar el árbol coronario completo con un gran campo visual. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips visualiza detalles de vasos sanguíneos pequeños con una claridad excepcional.
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Con el detector de 20’’ sus procedimientos vasculares se pueden beneficiar de una excelente calidad de imagen y una amplia cobertura anatómica, combinado en el detector de 12’’ en el canal lateral. Esto le da flexibilidad de proyección para visualizar el árbol coronario completo con un gran campo visual. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips visualiza detalles de vasos sanguíneos pequeños con una claridad excepcional.
Con el detector de 20’’ sus procedimientos vasculares se pueden beneficiar de una excelente calidad de imagen y una amplia cobertura anatómica, combinado en el detector de 12’’ en el canal lateral. Esto le da flexibilidad de proyección para visualizar el árbol coronario completo con un gran campo visual. La cadena de procesamiento de imágenes de Philips visualiza detalles de vasos sanguíneos pequeños con una claridad excepcional.
Realice casos diversos
Realice casos diversos
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Realice casos diversos
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Realice casos diversos
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros de un equipo pueden trabajar en todas las actividades, en uno o más lugares en la sala de controles y exámenes, sin interrumpirse unos a los otros. De modo que mientras se realiza la fluoroscopía/exposición, el personal de la sala de controles puede revisar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Simplifique la configuración y el funcionamiento
Simplifique la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
Simplifique la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
Simplifique la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
El sistema utiliza las ProcedureCards (tarjetas de procedimiento) para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos y usuarios. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente la(s) ProcedureCard(s) correspondiente(s) en función del código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Las configuraciones predeterminadas incluyen protocolos pediátricos y ajustes de dosis de rayos X y ajustes especificados por el usuario para ayudarle a aumentar la consistencia de los exámenes.
Controle todas las tareas junto a la mesa
Controle todas las tareas junto a la mesa
Visualice fácilmente datos previos al procedimiento, imagenología de PACS y de otras fuentes, y aplicaciones para intervenciones en FlexVision Pro*. Controle todo esto sin problemas por medio de un ratón junto a la mesa. Con un solo clic puede capturar imágenes de la pantalla y guardarlas en el expediente del paciente.
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Visualice fácilmente datos previos al procedimiento, imagenología de PACS y de otras fuentes, y aplicaciones para intervenciones en FlexVision Pro*. Controle todo esto sin problemas por medio de un ratón junto a la mesa. Con un solo clic puede capturar imágenes de la pantalla y guardarlas en el expediente del paciente.
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Visualice fácilmente datos previos al procedimiento, imagenología de PACS y de otras fuentes, y aplicaciones para intervenciones en FlexVision Pro*. Controle todo esto sin problemas por medio de un ratón junto a la mesa. Con un solo clic puede capturar imágenes de la pantalla y guardarlas en el expediente del paciente.
Visualice fácilmente datos previos al procedimiento, imagenología de PACS y de otras fuentes, y aplicaciones para intervenciones en FlexVision Pro*. Controle todo esto sin problemas por medio de un ratón junto a la mesa. Con un solo clic puede capturar imágenes de la pantalla y guardarlas en el expediente del paciente.
Aumente la productividad
Aumente la productividad
FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficiencia todas las aplicaciones desde un punto centralizado en la sala de control. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde ahí usted puede controlar varias fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.
Aumente la productividad
FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficiencia todas las aplicaciones desde un punto centralizado en la sala de control. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde ahí usted puede controlar varias fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.
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FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficiencia todas las aplicaciones desde un punto centralizado en la sala de control. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde ahí usted puede controlar varias fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.
FlexSpot* le permite ver, controlar y manipular con eficiencia todas las aplicaciones desde un punto centralizado en la sala de control. Este punto de trabajo integrado y ordenado cuenta con uno o dos monitores de pantalla ancha de 27 pulgadas, un ratón y un teclado. Desde ahí usted puede controlar varias fuentes externas, configurar los formatos de la pantalla y acceder a las aplicaciones disponibles. Añada más FlexSpots según sea necesario.
Controle las dosis con eficiencia
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Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Panning (rotando la vista) en LIH (baja intensidad) y el DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
Controle las dosis con eficiencia
Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Panning (rotando la vista) en LIH (baja intensidad) y el DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
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Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Panning (rotando la vista) en LIH (baja intensidad) y el DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
Ahorre tiempo y controle las dosis de rayos X con la configuración especial del sistema para casos pediátricos y de electrofisiología. Además, nuestras opciones Dual Fluoro le permiten ampliar al doble las imágenes fluoroscópicas en vivo sin aumentar la dosis. El tubo de rayos X MRC200+ con filtrado SpectraBeam, Panning (rotando la vista) en LIH (baja intensidad) y el DoseAware de Philips también están orientados a tener un impacto positivo en la dosis.
Dosis significativamente menor
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El sistema incluye tecnología ClarityIQ que ofrece imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad a dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro juego de soluciones de control de dosis DoseWise.
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El sistema incluye tecnología ClarityIQ que ofrece imagenología de alta calidad para un amplio rango de procedimientos clínicos, logrando una excelente visibilidad a dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro juego de soluciones de control de dosis DoseWise.
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Mejore la comunicación
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Una comunicación bidireccional clara durante los procedimientos ayuda a reducir los errores de preparación y a responder rápidamente. Con este sistema la comunicación se vuelve precisa; hay un puntero de ratón grande, visible en la imagen en vivo en la sala de exámenes y control para asistir en la comunicación entre todos los miembros del equipo.
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Aumente el rendimiento de la inversión
Aumente el rendimiento de la inversión
Le ofrecemos soluciones de financiamiento innovadoras, una oferta flexible de servicios con una red de apoyo profesional de más de 7000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos y mejorar el rendimiento de su inversión. Nuestro amplio rango de programas de consultoría y educación en el cuidado de la salud le pueden ayudar a mejorar aún más la eficiencia y eficacia en sus procesos de administración de cuidados.
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Guía de imágenes en vivo detallada
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Descubra el potencial para mejorar la comprensión y la toma de decisiones durante intervenciones desafiantes con las innovaciones de Philips en la guía de imágenes en vivo. Estas incluyen Stentboost, XperCT, nuestras soluciones de orientación Navigator como Heartnavigator y muchas más; todas perfectamente integradas en Azurion 7 para apoyar el flujo de trabajo clínico.
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Disfrute de un flujo de trabajo sencillo
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Para casos cardíacos y vasculares, este sistema está diseñado para hacer que los procedimientos fluyan rápida y fácilmente. La visibilidad y orientación durante los procedimientos mejoran gracias al fondo negro en la interfaz del usuario y los íconos iluminados en los controles. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module Pro* (módulo de pantalla táctil). Use la interfaz del usuario estandarizada para rotar y adiestrar el personal médico fácilmente.
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Para casos cardíacos y vasculares, este sistema está diseñado para hacer que los procedimientos fluyan rápida y fácilmente. La visibilidad y orientación durante los procedimientos mejoran gracias al fondo negro en la interfaz del usuario y los íconos iluminados en los controles. Colime con la punta del dedo en el Touch Screen Module Pro* (módulo de pantalla táctil). Use la interfaz del usuario estandarizada para rotar y adiestrar el personal médico fácilmente.
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Toda una vida de beneficios
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El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.
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El concepto de actualizarse y expandirse está integrado en la infraestructura de Azurion. Esta plataforma estandarizada de hardware y software ofrece acceso a una nueva generación de aplicaciones y tecnologías de salud conectadas. A medida que surgen nuevas necesidades y sus requisitos cambian, usted puede integrar más funcionalidad y aplicaciones de otros fabricantes con facilidad.
Este material no es para usarse en Estados Unidos.
El Azurion 7 B20/12 no tiene todavía la marca CE y no está todavía disponible para la entrega.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
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