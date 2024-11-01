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Para madres en período de lactancia, estas almohadillas térmicas son cómodas al ser utilizadas en frío para calmar los pechos doloridos o al calentarlas para ayudar a estimular el flujo de leche.
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Warm use
Warm use
Warm use
Warm use
Uso en frío
Uso en frío
Uso en frío
Uso en frío
Diseño confortable
Diseño confortable
Diseño confortable
Diseño confortable
Warm use
Warm use
Warm use
Warm use
Uso en frío
Uso en frío
Uso en frío
Uso en frío
Diseño confortable
Diseño confortable
Diseño confortable
Diseño confortable
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Apoyo para madres que amamantan con discos que tienen una capa exterior atractiva y una capa interior absorbente para protegerlas de las filtraciones. Estos discos son lavables a máquina y secan.
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Estos discos protectores mamarios son utilizados dentro del sostén para proteger los pezones del roce y prevenir el goteo de leche materna.
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Estas almohadillas desechables, disponibles para uso diurno o nocturno, ayudan a mantener los senos de la madre lactante cómodos y secos.
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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
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