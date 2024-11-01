Términos de búsqueda
Estos discos protectores mamarios son utilizados dentro del sostén para proteger los pezones del roce y prevenir el goteo de leche materna.
Pedir contacto
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Protege los pezones adoloridos o agrietados
Protege los pezones adoloridos o agrietados
Protege los pezones adoloridos o agrietados
Protege los pezones adoloridos o agrietados
Recoge leche materna con filtraciones
Recoge leche materna con filtraciones
Recoge leche materna con filtraciones
Recoge leche materna con filtraciones
Facilidad de uso
Facilidad de uso
Facilidad de uso
Facilidad de uso
Protege los pezones adoloridos o agrietados
Protege los pezones adoloridos o agrietados
Protege los pezones adoloridos o agrietados
Protege los pezones adoloridos o agrietados
Recoge leche materna con filtraciones
Recoge leche materna con filtraciones
Recoge leche materna con filtraciones
Recoge leche materna con filtraciones
Facilidad de uso
Facilidad de uso
Facilidad de uso
Facilidad de uso
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Ver producto
Apoyo para madres que amamantan con discos que tienen una capa exterior atractiva y una capa interior absorbente para protegerlas de las filtraciones. Estos discos son lavables a máquina y secan.
Ver producto
Brinde alivio a las madres lactantes con los pezones adoloridos o agrietados con estos protectores de pezones de silicona de grado médico, suaves, ultrafinos e inoloros
Ver producto
Estas almohadillas desechables, disponibles para uso diurno o nocturno, ayudan a mantener los senos de la madre lactante cómodos y secos.
Ver producto
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Seleccionar paísPeru (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.