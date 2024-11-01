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El diseño único de DreamWear reúne muchas de las ventajas de las mascarillas nasales y de olivas para ofrecer lo mejor de ambos tipos. Además, la libertad de movimiento y la comodidad que proporciona DreamWear harán sentirse al paciente como si no llevara nada*.
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Ajuste y comodidad increíbles
Ajuste y comodidad increíbles
Ajuste y comodidad increíbles
Ajuste y comodidad increíbles
Libertad de movimientos
Libertad de movimientos
Libertad de movimientos
Como no llevar nada
Como no llevar nada
Como no llevar nada
Ajuste y comodidad increíbles
Ajuste y comodidad increíbles
Ajuste y comodidad increíbles
Ajuste y comodidad increíbles
Libertad de movimientos
Libertad de movimientos
Libertad de movimientos
Como no llevar nada
Como no llevar nada
Como no llevar nada
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El diseño de la almohadilla oronasal DreamWear, ofrece un sello eficaz y cómodo con contacto mínimo que no deja marcas rojas, especialmente en el puente nasal.¹
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El diseño de la almohadilla nasal DreamWear se ajusta debajo de la nariz, ofrece un sello eficaz y cómodo con contacto mínimo que no deja marcas rojas.
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DreamStation sistema de terapia de CPAP. Dispositivos de terapia del sueño están diseñados para ser la forma más cómoda y fácil de experimentar el sueño como debe ser. Conectando los pacientes y los equipos de atención, los dispositivos DreamStation permiten a los usuarios adoptar su cuidado con confianza, y permiten al equípo medico poner en práctica una gestión eficiente y eficaz del paciente.
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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
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