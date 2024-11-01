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DreamWear

Mascarilla de mínimo contacto

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El diseño único de DreamWear reúne muchas de las ventajas de las mascarillas nasales y de olivas para ofrecer lo mejor de ambos tipos. Además, la libertad de movimiento y la comodidad que proporciona DreamWear harán sentirse al paciente como si no llevara nada*.

Información importante sobre las instrucciones y etiquetado de mascarillas
Características
Ajuste y comodidad increíbles
Ajuste y comodidad increíbles

Ajuste y comodidad increíbles

Los usuarios afirman que DreamWear es más cómoda, elegante y se ajusta mejor que las mascarillas que habitualmente se prescriben³. Su estructura suave y flexible de silicona y tela resulta agradable al contacto con la mejilla.

Ajuste y comodidad increíbles

Ajuste y comodidad increíbles
Los usuarios afirman que DreamWear es más cómoda, elegante y se ajusta mejor que las mascarillas que habitualmente se prescriben³. Su estructura suave y flexible de silicona y tela resulta agradable al contacto con la mejilla.

Ajuste y comodidad increíbles

Los usuarios afirman que DreamWear es más cómoda, elegante y se ajusta mejor que las mascarillas que habitualmente se prescriben³. Su estructura suave y flexible de silicona y tela resulta agradable al contacto con la mejilla.
Más información
Ajuste y comodidad increíbles
Ajuste y comodidad increíbles

Ajuste y comodidad increíbles

Los usuarios afirman que DreamWear es más cómoda, elegante y se ajusta mejor que las mascarillas que habitualmente se prescriben³. Su estructura suave y flexible de silicona y tela resulta agradable al contacto con la mejilla.
Libertad de movimientos

Libertad de movimientos

Los usuarios de DreamWear gozan de mayor libertad de movimiento durante la noche que con las mascarillas que habitualmente se prescriben². Al no estar impedidos por incómodos tubos, pueden dormir en cualquier postura: bocabajo, de lado o bocarriba.

Libertad de movimientos

Los usuarios de DreamWear gozan de mayor libertad de movimiento durante la noche que con las mascarillas que habitualmente se prescriben². Al no estar impedidos por incómodos tubos, pueden dormir en cualquier postura: bocabajo, de lado o bocarriba.

Libertad de movimientos

Los usuarios de DreamWear gozan de mayor libertad de movimiento durante la noche que con las mascarillas que habitualmente se prescriben². Al no estar impedidos por incómodos tubos, pueden dormir en cualquier postura: bocabajo, de lado o bocarriba.
Como no llevar nada

Como no llevar nada

DreamWear, diseñada para ofrecer muchas de las ventajas de las mascarillas nasales y de almohadillas, proporciona a los pacientes lo mejor de ambos tipos. Su excepcional diseño dirige el flujo de aire a través de armazón de la mascarilla para que el paciente pueda dormir cómodamente. La almohadilla subnasal de mínimo contacto evita la aparición de marcas rojas, la incomodidad y la irritación en los orificios nasales y el puente nasal¹.

Como no llevar nada

DreamWear, diseñada para ofrecer muchas de las ventajas de las mascarillas nasales y de almohadillas, proporciona a los pacientes lo mejor de ambos tipos. Su excepcional diseño dirige el flujo de aire a través de armazón de la mascarilla para que el paciente pueda dormir cómodamente. La almohadilla subnasal de mínimo contacto evita la aparición de marcas rojas, la incomodidad y la irritación en los orificios nasales y el puente nasal¹.

Como no llevar nada

DreamWear, diseñada para ofrecer muchas de las ventajas de las mascarillas nasales y de almohadillas, proporciona a los pacientes lo mejor de ambos tipos. Su excepcional diseño dirige el flujo de aire a través de armazón de la mascarilla para que el paciente pueda dormir cómodamente. La almohadilla subnasal de mínimo contacto evita la aparición de marcas rojas, la incomodidad y la irritación en los orificios nasales y el puente nasal¹.
  • Ajuste y comodidad increíbles
  • Libertad de movimientos
  • Como no llevar nada
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Ajuste y comodidad increíbles
Ajuste y comodidad increíbles

Ajuste y comodidad increíbles

Los usuarios afirman que DreamWear es más cómoda, elegante y se ajusta mejor que las mascarillas que habitualmente se prescriben³. Su estructura suave y flexible de silicona y tela resulta agradable al contacto con la mejilla.

Ajuste y comodidad increíbles

Ajuste y comodidad increíbles
Los usuarios afirman que DreamWear es más cómoda, elegante y se ajusta mejor que las mascarillas que habitualmente se prescriben³. Su estructura suave y flexible de silicona y tela resulta agradable al contacto con la mejilla.

Ajuste y comodidad increíbles

Los usuarios afirman que DreamWear es más cómoda, elegante y se ajusta mejor que las mascarillas que habitualmente se prescriben³. Su estructura suave y flexible de silicona y tela resulta agradable al contacto con la mejilla.
Más información
Ajuste y comodidad increíbles
Ajuste y comodidad increíbles

Ajuste y comodidad increíbles

Los usuarios afirman que DreamWear es más cómoda, elegante y se ajusta mejor que las mascarillas que habitualmente se prescriben³. Su estructura suave y flexible de silicona y tela resulta agradable al contacto con la mejilla.
Libertad de movimientos

Libertad de movimientos

Los usuarios de DreamWear gozan de mayor libertad de movimiento durante la noche que con las mascarillas que habitualmente se prescriben². Al no estar impedidos por incómodos tubos, pueden dormir en cualquier postura: bocabajo, de lado o bocarriba.

Libertad de movimientos

Los usuarios de DreamWear gozan de mayor libertad de movimiento durante la noche que con las mascarillas que habitualmente se prescriben². Al no estar impedidos por incómodos tubos, pueden dormir en cualquier postura: bocabajo, de lado o bocarriba.

Libertad de movimientos

Los usuarios de DreamWear gozan de mayor libertad de movimiento durante la noche que con las mascarillas que habitualmente se prescriben². Al no estar impedidos por incómodos tubos, pueden dormir en cualquier postura: bocabajo, de lado o bocarriba.
Como no llevar nada

Como no llevar nada

DreamWear, diseñada para ofrecer muchas de las ventajas de las mascarillas nasales y de almohadillas, proporciona a los pacientes lo mejor de ambos tipos. Su excepcional diseño dirige el flujo de aire a través de armazón de la mascarilla para que el paciente pueda dormir cómodamente. La almohadilla subnasal de mínimo contacto evita la aparición de marcas rojas, la incomodidad y la irritación en los orificios nasales y el puente nasal¹.

Como no llevar nada

DreamWear, diseñada para ofrecer muchas de las ventajas de las mascarillas nasales y de almohadillas, proporciona a los pacientes lo mejor de ambos tipos. Su excepcional diseño dirige el flujo de aire a través de armazón de la mascarilla para que el paciente pueda dormir cómodamente. La almohadilla subnasal de mínimo contacto evita la aparición de marcas rojas, la incomodidad y la irritación en los orificios nasales y el puente nasal¹.

Como no llevar nada

DreamWear, diseñada para ofrecer muchas de las ventajas de las mascarillas nasales y de almohadillas, proporciona a los pacientes lo mejor de ambos tipos. Su excepcional diseño dirige el flujo de aire a través de armazón de la mascarilla para que el paciente pueda dormir cómodamente. La almohadilla subnasal de mínimo contacto evita la aparición de marcas rojas, la incomodidad y la irritación en los orificios nasales y el puente nasal¹.
  • * Cuestionario de 2015 sobre las preferencias de los usuarios de Philips, datos de archivo.
  • ¹ La mascarilla no entra en contacto directo con el puente ni los orificios nasales.
  • ²·³ Cuestionario de 2015 sobre las preferencias de los usuarios de Philips, datos de archivo.

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

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