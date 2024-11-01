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DreamWear nasal cushion

Almohadilla debajo de la nariz

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El diseño de la almohadilla nasal DreamWear se ajusta debajo de la nariz, ofrece un sello eficaz y cómodo con contacto mínimo que no deja marcas rojas.

Características
Como si no usara nada
Como si no usara nada

Como si no usara nada

Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.

Como si no usara nada

Como si no usara nada
Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.

Como si no usara nada

Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.
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Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.
Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes
Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes

Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes

La almohadilla nasal viene en cuatro tamaños para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a casi cualquier forma de nariz.

Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes

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La almohadilla nasal viene en cuatro tamaños para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a casi cualquier forma de nariz.

Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes

La almohadilla nasal viene en cuatro tamaños para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a casi cualquier forma de nariz.
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Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes
Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes

Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes

La almohadilla nasal viene en cuatro tamaños para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a casi cualquier forma de nariz.
Se ajusta cómodamente debajo de la nariz
Se ajusta cómodamente debajo de la nariz

Se ajusta cómodamente debajo de la nariz

El diseño de la innovadora almohadilla nasal DreamWear evita las marcas rojas las molestias o la irritación en las fosas nasales o en el puente nasal.*

Se ajusta cómodamente debajo de la nariz

Se ajusta cómodamente debajo de la nariz
El diseño de la innovadora almohadilla nasal DreamWear evita las marcas rojas las molestias o la irritación en las fosas nasales o en el puente nasal.*

Se ajusta cómodamente debajo de la nariz

El diseño de la innovadora almohadilla nasal DreamWear evita las marcas rojas las molestias o la irritación en las fosas nasales o en el puente nasal.*
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Se ajusta cómodamente debajo de la nariz
Se ajusta cómodamente debajo de la nariz

Se ajusta cómodamente debajo de la nariz

El diseño de la innovadora almohadilla nasal DreamWear evita las marcas rojas las molestias o la irritación en las fosas nasales o en el puente nasal.*
Con tan solo cambiar las almohadillas
Con tan solo cambiar las almohadillas

Con tan solo cambiar las almohadillas

El diseño de la máscarilla DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil los tipos de almohadillas sin cambiar la mascarilla y brindar al usuario varias opciones para que su tratamiento sea un éxito.

Con tan solo cambiar las almohadillas

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El diseño de la máscarilla DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil los tipos de almohadillas sin cambiar la mascarilla y brindar al usuario varias opciones para que su tratamiento sea un éxito.

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El diseño de la máscarilla DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil los tipos de almohadillas sin cambiar la mascarilla y brindar al usuario varias opciones para que su tratamiento sea un éxito.
  • Como si no usara nada
  • Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes
  • Se ajusta cómodamente debajo de la nariz
  • Con tan solo cambiar las almohadillas
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Como si no usara nada
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Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.

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Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.

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Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.
Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes
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La almohadilla nasal viene en cuatro tamaños para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a casi cualquier forma de nariz.

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La almohadilla nasal viene en cuatro tamaños para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a casi cualquier forma de nariz.

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La almohadilla nasal viene en cuatro tamaños para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a casi cualquier forma de nariz.
Se ajusta cómodamente debajo de la nariz
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Se ajusta cómodamente debajo de la nariz

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Con tan solo cambiar las almohadillas
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El diseño de la máscarilla DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil los tipos de almohadillas sin cambiar la mascarilla y brindar al usuario varias opciones para que su tratamiento sea un éxito.

Especificaciones

Configuraciones del paquete nasal con fitpack
Configuraciones del paquete nasal con fitpack
DreamWear con arnés, marco mediano, todas las almohadillas
  • 1116700
DreamWear sin arnés, marco mediano, todas las almohadillas
  • 1116701
Partes de repuesto del cojín nasal
Partes de repuesto del cojín nasal
Referencia de almohadilla pequeña
  • 1116700
Referencia de almohadilla mediana
  • 1116741
Referencia de almohadilla grande
  • 1116742
Referencia medidor para ajuste de tamaño
  • 1116743
Otras partes de DreamWear
Otras partes de DreamWear
Referencia marco pequeño
  • 1116745
Referencia marco mediano
  • 1116746
Referencia marco grande
  • 1116747
Referencia arnés
  • 1116750
Referencia envolturas de tela
  • 1116754
Configuraciones del paquete nasal con fitpack
Configuraciones del paquete nasal con fitpack
DreamWear con arnés, marco mediano, todas las almohadillas
  • 1116700
DreamWear sin arnés, marco mediano, todas las almohadillas
  • 1116701
Partes de repuesto del cojín nasal
Partes de repuesto del cojín nasal
Referencia de almohadilla pequeña
  • 1116700
Referencia de almohadilla mediana
  • 1116741
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Configuraciones del paquete nasal con fitpack
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DreamWear con arnés, marco mediano, todas las almohadillas
  • 1116700
DreamWear sin arnés, marco mediano, todas las almohadillas
  • 1116701
Partes de repuesto del cojín nasal
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Referencia de almohadilla pequeña
  • 1116700
Referencia de almohadilla mediana
  • 1116741
Referencia de almohadilla grande
  • 1116742
Referencia medidor para ajuste de tamaño
  • 1116743
Otras partes de DreamWear
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Referencia marco pequeño
  • 1116745
Referencia marco mediano
  • 1116746
Referencia marco grande
  • 1116747
Referencia arnés
  • 1116750
Referencia envolturas de tela
  • 1116754
  • *La máscara no está en contacto directo con el puente nasal ni con las fosas nasales.

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