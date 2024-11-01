IntelliSpace cardiovascular

Acceda a la información en el lugar y el momento que la necesite

Revise las imágenes multimodales del paciente con una máxima calidad de diagnóstico, incluso exámenes previos, y ayude a reducir la repetición costosa e innecesaria de pruebas. Incluya fácilmente resultados y mediciones, y finalice sus informes prácticamente* en cualquier momento y lugar.