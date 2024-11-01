IntelliSpace cardiovascular

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Acceda a la información en el lugar y el momento que la necesite
Acceda a la información en el lugar y el momento que la necesite
Revise las imágenes multimodales del paciente con una máxima calidad de diagnóstico, incluso exámenes previos, y ayude a reducir la repetición costosa e innecesaria de pruebas. Incluya fácilmente resultados y mediciones, y finalice sus informes prácticamente* en cualquier momento y lugar.
Acceda a la información en el lugar y el momento que la necesite
Revise las imágenes multimodales del paciente con una máxima calidad de diagnóstico, incluso exámenes previos, y ayude a reducir la repetición costosa e innecesaria de pruebas. Incluya fácilmente resultados y mediciones, y finalice sus informes prácticamente* en cualquier momento y lugar.
Acceda a la información en el lugar y el momento que la necesite
Revise las imágenes multimodales del paciente con una máxima calidad de diagnóstico, incluso exámenes previos, y ayude a reducir la repetición costosa e innecesaria de pruebas. Incluya fácilmente resultados y mediciones, y finalice sus informes prácticamente* en cualquier momento y lugar.
Acceda a la información en el lugar y el momento que la necesite
Acceda a la información en el lugar y el momento que la necesite
Revise las imágenes multimodales del paciente con una máxima calidad de diagnóstico, incluso exámenes previos, y ayude a reducir la repetición costosa e innecesaria de pruebas. Incluya fácilmente resultados y mediciones, y finalice sus informes prácticamente* en cualquier momento y lugar.
Solución a escala cuando sea necesario
Solución a escala cuando sea necesario
La solución se puede aplicar a flujos de trabajo departamentales, empresariales y en múltiples instalaciones en diversas regiones, lo que facilita una atención continua. Configure fácilmente usuarios adicionales o amplíe la solución para cubrir, por ejemplo, el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, lo que incluye hemodinámica, o habilite la gestión de ECG.
Solución a escala cuando sea necesario
La solución se puede aplicar a flujos de trabajo departamentales, empresariales y en múltiples instalaciones en diversas regiones, lo que facilita una atención continua. Configure fácilmente usuarios adicionales o amplíe la solución para cubrir, por ejemplo, el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, lo que incluye hemodinámica, o habilite la gestión de ECG.
Solución a escala cuando sea necesario
La solución se puede aplicar a flujos de trabajo departamentales, empresariales y en múltiples instalaciones en diversas regiones, lo que facilita una atención continua. Configure fácilmente usuarios adicionales o amplíe la solución para cubrir, por ejemplo, el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, lo que incluye hemodinámica, o habilite la gestión de ECG.
La solución se puede aplicar a flujos de trabajo departamentales, empresariales y en múltiples instalaciones en diversas regiones, lo que facilita una atención continua. Configure fácilmente usuarios adicionales o amplíe la solución para cubrir, por ejemplo, el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, lo que incluye hemodinámica, o habilite la gestión de ECG.
Herramientas inteligentes de fácil acceso
Herramientas inteligentes de fácil acceso
Un único punto de acceso para ejecutar una amplia variedad de aplicaciones clínicas inteligentes para análisis, cuantificación y visualización avanzada. Las herramientas inteligentes permiten mejorar la eficiencia, los resultados y la confianza en el diagnóstico.
Herramientas inteligentes de fácil acceso
Un único punto de acceso para ejecutar una amplia variedad de aplicaciones clínicas inteligentes para análisis, cuantificación y visualización avanzada. Las herramientas inteligentes permiten mejorar la eficiencia, los resultados y la confianza en el diagnóstico.
Herramientas inteligentes de fácil acceso
Un único punto de acceso para ejecutar una amplia variedad de aplicaciones clínicas inteligentes para análisis, cuantificación y visualización avanzada. Las herramientas inteligentes permiten mejorar la eficiencia, los resultados y la confianza en el diagnóstico.
Un único punto de acceso para ejecutar una amplia variedad de aplicaciones clínicas inteligentes para análisis, cuantificación y visualización avanzada. Las herramientas inteligentes permiten mejorar la eficiencia, los resultados y la confianza en el diagnóstico.
Una interfaz intuitiva que mejora su flujo de trabajo
Una interfaz intuitiva que mejora su flujo de trabajo
El espacio de trabajo se puede configurar fácilmente, lo que permite a los usuarios visualizar la información importante. La línea cronológica de cardiología permite tener una visión general de toda la historia cardíaca del paciente, lo que permite obtener fácilmente la información que usted necesita.
Una interfaz intuitiva que mejora su flujo de trabajo
El espacio de trabajo se puede configurar fácilmente, lo que permite a los usuarios visualizar la información importante. La línea cronológica de cardiología permite tener una visión general de toda la historia cardíaca del paciente, lo que permite obtener fácilmente la información que usted necesita.
Una interfaz intuitiva que mejora su flujo de trabajo
El espacio de trabajo se puede configurar fácilmente, lo que permite a los usuarios visualizar la información importante. La línea cronológica de cardiología permite tener una visión general de toda la historia cardíaca del paciente, lo que permite obtener fácilmente la información que usted necesita.
Una interfaz intuitiva que mejora su flujo de trabajo
Una interfaz intuitiva que mejora su flujo de trabajo
El espacio de trabajo se puede configurar fácilmente, lo que permite a los usuarios visualizar la información importante. La línea cronológica de cardiología permite tener una visión general de toda la historia cardíaca del paciente, lo que permite obtener fácilmente la información que usted necesita.
Obtenga información procesable de los datos clínicos
Obtenga información procesable de los datos clínicos
Examine a fondo los datos del paciente para obtener la información que necesita para evaluar los planes de tratamiento adecuados para los pacientes.
Obtenga información procesable de los datos clínicos
Examine a fondo los datos del paciente para obtener la información que necesita para evaluar los planes de tratamiento adecuados para los pacientes.
Obtenga información procesable de los datos clínicos
Examine a fondo los datos del paciente para obtener la información que necesita para evaluar los planes de tratamiento adecuados para los pacientes.
Acceda a la información en el lugar y el momento que la necesite
Acceda a la información en el lugar y el momento que la necesite
Revise las imágenes multimodales del paciente con una máxima calidad de diagnóstico, incluso exámenes previos, y ayude a reducir la repetición costosa e innecesaria de pruebas. Incluya fácilmente resultados y mediciones, y finalice sus informes prácticamente* en cualquier momento y lugar.
Acceda a la información en el lugar y el momento que la necesite
Revise las imágenes multimodales del paciente con una máxima calidad de diagnóstico, incluso exámenes previos, y ayude a reducir la repetición costosa e innecesaria de pruebas. Incluya fácilmente resultados y mediciones, y finalice sus informes prácticamente* en cualquier momento y lugar.
Acceda a la información en el lugar y el momento que la necesite
Revise las imágenes multimodales del paciente con una máxima calidad de diagnóstico, incluso exámenes previos, y ayude a reducir la repetición costosa e innecesaria de pruebas. Incluya fácilmente resultados y mediciones, y finalice sus informes prácticamente* en cualquier momento y lugar.
Acceda a la información en el lugar y el momento que la necesite
Acceda a la información en el lugar y el momento que la necesite
Revise las imágenes multimodales del paciente con una máxima calidad de diagnóstico, incluso exámenes previos, y ayude a reducir la repetición costosa e innecesaria de pruebas. Incluya fácilmente resultados y mediciones, y finalice sus informes prácticamente* en cualquier momento y lugar.
Solución a escala cuando sea necesario
Solución a escala cuando sea necesario
La solución se puede aplicar a flujos de trabajo departamentales, empresariales y en múltiples instalaciones en diversas regiones, lo que facilita una atención continua. Configure fácilmente usuarios adicionales o amplíe la solución para cubrir, por ejemplo, el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, lo que incluye hemodinámica, o habilite la gestión de ECG.
Solución a escala cuando sea necesario
La solución se puede aplicar a flujos de trabajo departamentales, empresariales y en múltiples instalaciones en diversas regiones, lo que facilita una atención continua. Configure fácilmente usuarios adicionales o amplíe la solución para cubrir, por ejemplo, el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, lo que incluye hemodinámica, o habilite la gestión de ECG.
Solución a escala cuando sea necesario
La solución se puede aplicar a flujos de trabajo departamentales, empresariales y en múltiples instalaciones en diversas regiones, lo que facilita una atención continua. Configure fácilmente usuarios adicionales o amplíe la solución para cubrir, por ejemplo, el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, lo que incluye hemodinámica, o habilite la gestión de ECG.
La solución se puede aplicar a flujos de trabajo departamentales, empresariales y en múltiples instalaciones en diversas regiones, lo que facilita una atención continua. Configure fácilmente usuarios adicionales o amplíe la solución para cubrir, por ejemplo, el flujo de trabajo del laboratorio de cateterismo, lo que incluye hemodinámica, o habilite la gestión de ECG.
Herramientas inteligentes de fácil acceso
Herramientas inteligentes de fácil acceso
Un único punto de acceso para ejecutar una amplia variedad de aplicaciones clínicas inteligentes para análisis, cuantificación y visualización avanzada. Las herramientas inteligentes permiten mejorar la eficiencia, los resultados y la confianza en el diagnóstico.
Herramientas inteligentes de fácil acceso
Un único punto de acceso para ejecutar una amplia variedad de aplicaciones clínicas inteligentes para análisis, cuantificación y visualización avanzada. Las herramientas inteligentes permiten mejorar la eficiencia, los resultados y la confianza en el diagnóstico.
Herramientas inteligentes de fácil acceso
Un único punto de acceso para ejecutar una amplia variedad de aplicaciones clínicas inteligentes para análisis, cuantificación y visualización avanzada. Las herramientas inteligentes permiten mejorar la eficiencia, los resultados y la confianza en el diagnóstico.
Un único punto de acceso para ejecutar una amplia variedad de aplicaciones clínicas inteligentes para análisis, cuantificación y visualización avanzada. Las herramientas inteligentes permiten mejorar la eficiencia, los resultados y la confianza en el diagnóstico.
Una interfaz intuitiva que mejora su flujo de trabajo
Una interfaz intuitiva que mejora su flujo de trabajo
El espacio de trabajo se puede configurar fácilmente, lo que permite a los usuarios visualizar la información importante. La línea cronológica de cardiología permite tener una visión general de toda la historia cardíaca del paciente, lo que permite obtener fácilmente la información que usted necesita.
Una interfaz intuitiva que mejora su flujo de trabajo
El espacio de trabajo se puede configurar fácilmente, lo que permite a los usuarios visualizar la información importante. La línea cronológica de cardiología permite tener una visión general de toda la historia cardíaca del paciente, lo que permite obtener fácilmente la información que usted necesita.
Una interfaz intuitiva que mejora su flujo de trabajo
El espacio de trabajo se puede configurar fácilmente, lo que permite a los usuarios visualizar la información importante. La línea cronológica de cardiología permite tener una visión general de toda la historia cardíaca del paciente, lo que permite obtener fácilmente la información que usted necesita.
Una interfaz intuitiva que mejora su flujo de trabajo
Una interfaz intuitiva que mejora su flujo de trabajo
El espacio de trabajo se puede configurar fácilmente, lo que permite a los usuarios visualizar la información importante. La línea cronológica de cardiología permite tener una visión general de toda la historia cardíaca del paciente, lo que permite obtener fácilmente la información que usted necesita.
Obtenga información procesable de los datos clínicos
Obtenga información procesable de los datos clínicos
Examine a fondo los datos del paciente para obtener la información que necesita para evaluar los planes de tratamiento adecuados para los pacientes.
Obtenga información procesable de los datos clínicos
Examine a fondo los datos del paciente para obtener la información que necesita para evaluar los planes de tratamiento adecuados para los pacientes.
Obtenga información procesable de los datos clínicos
Examine a fondo los datos del paciente para obtener la información que necesita para evaluar los planes de tratamiento adecuados para los pacientes.
*El usuario es quien debe garantizar que se cumplan los requisitos de red de Philips (como rendimiento, VPN) para IntelliSpace Cardiovascular.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.