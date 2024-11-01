Términos de búsqueda
Esta pantalla horizontal dividida muestra las mediciones de Horizon Trends debajo de las ondas en tiempo real para información mejorada para ayudar a la toma de decisiones clínicas. Horizon Trends está integrado en todos los monitores de paciente Philips IntelliVue
Pedir contacto
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Opción de visualización de pantalla-tendencia para identificar rápidamente las desviaciones
Opción de visualización de pantalla-tendencia para identificar rápidamente las desviaciones
Opción de visualización de pantalla-tendencia para identificar rápidamente las desviaciones
Parámetros de Horizon Trends para cumplir con una variedad de necesidades clínicas
Parámetros de Horizon Trends para cumplir con una variedad de necesidades clínicas
Parámetros de Horizon Trends para cumplir con una variedad de necesidades clínicas
Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios
Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios
Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios
Opción de visualización de pantalla-tendencia para identificar rápidamente las desviaciones
Opción de visualización de pantalla-tendencia para identificar rápidamente las desviaciones
Opción de visualización de pantalla-tendencia para identificar rápidamente las desviaciones
Parámetros de Horizon Trends para cumplir con una variedad de necesidades clínicas
Parámetros de Horizon Trends para cumplir con una variedad de necesidades clínicas
Parámetros de Horizon Trends para cumplir con una variedad de necesidades clínicas
Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios
Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios
Pistas visuales claras facilitan la identificación de los cambios
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Seleccionar paísPeru (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.