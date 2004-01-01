Capnography Extension Extensión de medición

La extensión de capnografía utiliza espectroscopia de absorción infrarroja para medir continuamente los valores de CO₂. Diseñada para funcionar con los monitores de pacientes y los bastidores IntelliVue, la extensión de capnografía proporciona valores numéricos y de forma de onda de CO₂, además de mediciones de temperatura y 2 mediciones de presión invasiva en la pantalla del monitor de pacientes IntelliVue. Un procesador de señal digital ubicado en el sensor mide el etCO₂ y la awRR de flujo lateral o principal para pacientes en cirugía, en cuidados críticos y durante el transporte.