El catéter de IVUS digital Eagle Eye Platinum ST ofrece una distancia de punta a imagenología de 2.5 mm, diseñada para una evaluación del vaso mayor que los catéteres estándar al proporcionar una visualización más cercana de lesiones altamente estenosadas y anatomía distal. El catéter de punta corta se adapta a todas las guías de 5F y tiene todas las características de nuestro modelo Eagle Eye Platinum, que incluye simplicidad de instalación automática, tres marcadores radiopacos, recubrimiento hidrofílico GlyDx y compatibilidad SyncVision.*
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El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece mejor capacidad de colocación a través de la tortuosidad, en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de mesa tortuoso.*
Evalúa más vasos
Visualización más cercana
Un diseño de punta más corta permite un mayor progreso del transductor en un vaso altamente estenosado o distal, lo que permite ver las imágenes más distales. Como el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo tiene indicaciones coronarias y periféricas.
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ChromaFlo
Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo
ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.
Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo
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1. No se ha establecido la seguridad y eficacia de VH IVUS para uso en la caracterización de lesiones vasculares y tipos de tejidos.
2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
*Datos en archivo.
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