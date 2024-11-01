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Eagle Eye Platinum ST

Catéter digital IVUS de punta corta

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El catéter de IVUS digital Eagle Eye Platinum ST ofrece una distancia de punta a imagenología de 2.5 mm, diseñada para una evaluación del vaso mayor que los catéteres estándar al proporcionar una visualización más cercana de lesiones altamente estenosadas y anatomía distal. El catéter de punta corta se adapta a todas las guías de 5F y tiene todas las características de nuestro modelo Eagle Eye Platinum, que incluye simplicidad de instalación automática, tres marcadores radiopacos, recubrimiento hidrofílico GlyDx y compatibilidad SyncVision.*

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Características
Capacidad de colocación en tortuosidad
Mejor colocación en la tortuosidad

Mejor colocación en la tortuosidad

El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece mejor capacidad de colocación a través de la tortuosidad, en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de mesa tortuoso.*

Mejor colocación en la tortuosidad

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El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece mejor capacidad de colocación a través de la tortuosidad, en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de mesa tortuoso.*

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Visualización más cercana

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Un diseño de punta más corta permite un mayor progreso del transductor en un vaso altamente estenosado o distal, lo que permite ver las imágenes más distales. Como el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo tiene indicaciones coronarias y periféricas.

Visualización más cercana

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ChromaFlo
Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

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ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.

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Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

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Especificaciones

Especificaciones de tamaño del catéter
Especificaciones de tamaño del catéter
Catéter guía mínimo
  • 5F (I.D. 0.056")
Cable guía máximo
  • 0.014"
Diámetro máximo de imagenología
  • 20 mm
Longitud de trabajo
  • 150 cm
Frecuencia
  • 20 MHz
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Especificaciones de tamaño del catéter
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  • 5F (I.D. 0.056")
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  • 20 mm
Longitud de trabajo
  • 150 cm
Frecuencia
  • 20 MHz
  • 1. No se ha establecido la seguridad y eficacia de VH IVUS para uso en la caracterización de lesiones vasculares y tipos de tejidos.
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • *Datos en archivo.

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