Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.