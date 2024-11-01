El catéter digital IVUS Eagle Eye Platinum es la elección n.° 1 de los médicos para la imagenología intravascular (en EE. UU.).* Como un único catéter de imagenología intravascular de instalación automática está diseñado para uso y colocación fácil. Incluye una punta cónica suave, recubrimiento hidrofílico Glydx para mayor lubricidad, lumen de intercambio rápido para un mejor empuje, tres marcadores radiopacos y compatibilidad con SyncVision para coregistro con angiografía.
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ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.
Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo
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IVUS evalúa la enfermedad
IVUS ayuda a evaluar la enfermedad
La imagenología IVUS ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluyendo el porcentaje de carga de placa, ubicación de la lesión y morfología, volumen de calcio y presencia de trombo. También ofrece análisis de parámetros cruciales —como mediciones transversales luminales— y ayuda en el diagnóstico de la enfermedad.
IVUS ayuda a evaluar la enfermedad
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1. No se ha establecido la seguridad y eficacia de VH IVUS para uso en la caracterización de lesiones vasculares y tipos de tejidos.
2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
*Datos en archivo.
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