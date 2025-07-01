Sus datos siguen siendo suyos

El compromiso de Philips con la seguridad de los datos de los pacientes significa que, con Lumify, sus datos e imágenes permanecen con usted y se almacenan como usted prefiera. Lumify prioriza la seguridad de los datos de los pacientes y protege cuidadosamente la información para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. La revisión y la implementación por parte del cliente del manual del Sistema de Diagnóstico de Ultrasonido Philips Lumify "Roles compartidos para la seguridad del sistema y de datos" (proporcionado con cada compra de Lumify) es obligatoria para la seguridad de los datos. El manual detalla los requisitos del cliente y de Philips para proteger los datos en Lumify.