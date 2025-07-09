Un avance para la imagenología en el punto de atención. Philips Lumify combina transductores y una aplicación de ultrasonido para brindar capacidades de diagnóstico en su teléfono inteligente y tableta compatibles. Adquiera datos clínicos críticos de forma rápida y sencilla en más casos en el punto de atención: medicina de emergencia, cuidados críticos, de cabecera y en el consultorio.
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Imágenes ecográficas claras directamente en aplicaciones
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La ecografía en la app de Philips facilita el inicio. Con tres sencillos pasos, ya puede escanear con este dispositivo resistente diseñado para el uso diario en el exigente mundo del punto de atención. La aplicación está disponible en la Google Play Store para teléfonos y tabletas compatibles con Android. 1. Descargue la app – descargar una sola vez un transductor Lumify en cualquier dispositivo inteligente compatible con Android. 2. Conecte y registre el transductor a su dispositivo inteligente. 3. Escanee con la excepcional calidad de la tecnología de imagen de Philips.
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Imágenes excepcionales
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Lumify es un sistema de ultrasonido portátil y liviano, respaldado por más de 30 años de innovación en ecografía de Philips. Ofrece imágenes avanzadas con Philips DNA, navegación sencilla y automatización para lograr un flujo de trabajo rápido, además de preajustes optimizados para todos los escenarios clínicos. Lumify ofrece hasta 7.5 horas de escaneo continuo. [1] Lumify presenta nuestro diseño de transductor más portátil y liviano en ultrasonido. [2] Mejore aún más la atención con avances como Auto EF impulsado por IA para ayudar a estandarizar el escaneo cardíaco y la cuantificación con Auto B-line impulsada por IA para evaluar pacientes pulmonares en estado crítico.
Imágenes excepcionales
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Los preajustes optimizan el transductor para el examen
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Cada transductor tiene preajustes para ayudarle a aprovechar al máximo sus exámenes. Realice con confianza una variedad de escaneos – ahora incluye escaneo ocular – con 14 preajustes personalizados, que incluyen escaneo abdominal, cardíaco, FAST y MSK. Se utilizan funciones avanzadas de imagen, como Tissue Harmonic Imaging, SonoCT y xRes, para mejorar la calidad de imagen, reducir artefactos y optimizar la definición de los bordes. Elija entre una variedad de transductores Lumify livianos y de alta calidad: transductor sectorial de banda ancha S4-1, transductor convexo de banda ancha C5-2 y transductor lineal de banda ancha L12-4.
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Comparta información y conecte fácilmente
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Lumify se conecta fácilmente a un sistema de archivado y comunicación de imágenes (PACS), pone los datos del paciente a disposición de la historia clínica electrónica (EMR) y proporciona la capacidad para enviar y compartir rápidamente imágenes, notas y datos de diagnóstico a través de DICOM a PACS, una red compartida o un directorio local mediante las funciones residentes de su teléfono o tableta. Las actualizaciones tecnológicas en tiempo real a través del portal de asistencia en línea le permiten mantener su sistema actualizado.
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Colabore al instante con colegas
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Lumify integra teleultrasonido mediante la plataforma Reacts, lo que permite compartir imágenes con colegas en tiempo real para colaboración y supervisión remota, optimizando recursos sin incrementar costos. Reúnase con profesionales de la salud mediante llamadas de video y audio en tiempo real, streaming de ultrasonido en vivo y orientación virtual.
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Sus datos siguen siendo suyos
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El compromiso de Philips con la seguridad de los datos de los pacientes significa que, con Lumify, sus datos e imágenes permanecen con usted y se almacenan como usted prefiera. Lumify prioriza la seguridad de los datos de los pacientes y protege cuidadosamente la información para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. La revisión y la implementación por parte del cliente del manual del Sistema de Diagnóstico de Ultrasonido Philips Lumify "Roles compartidos para la seguridad del sistema y de datos" (proporcionado con cada compra de Lumify) es obligatoria para la seguridad de los datos. El manual detalla los requisitos del cliente y de Philips para proteger los datos en Lumify.
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Diseñado para entornos complejos
Diseñado para entornos complejos
Lumify ha sido diseñado para resistir choques y vibraciones (y esto ha sido probado), y puede configurarse con soluciones estándar o de grado militar (IP67)[3], junto con accesorios resistentes para uso en campo, en la ambulancia y en el quirófano.
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Lumify ha sido diseñado para resistir choques y vibraciones (y esto ha sido probado), y puede configurarse con soluciones estándar o de grado militar (IP67)[3], junto con accesorios resistentes para uso en campo, en la ambulancia y en el quirófano.
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Exámenes cardíacos seguros
Exámenes cardíacos seguros
La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. La función Tissue Harmonic Imaging mejora la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca. La función Auto EF con tecnología de IA está diseñada para estandarizar la cuantificación y reducir la subjetividad entre usuarios con distintos niveles de experiencia en ultrasonido. Permite calcular la fracción de eyección a partir de una única vista apical de cuatro cavidades sin edición manual.
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La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. La función Tissue Harmonic Imaging mejora la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca. La función Auto EF con tecnología de IA está diseñada para estandarizar la cuantificación y reducir la subjetividad entre usuarios con distintos niveles de experiencia en ultrasonido. Permite calcular la fracción de eyección a partir de una única vista apical de cuatro cavidades sin edición manual.
La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. La función Tissue Harmonic Imaging mejora la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca. La función Auto EF con tecnología de IA está diseñada para estandarizar la cuantificación y reducir la subjetividad entre usuarios con distintos niveles de experiencia en ultrasonido. Permite calcular la fracción de eyección a partir de una única vista apical de cuatro cavidades sin edición manual.
Función de cuantificación Auto B-line para estudios pulmonares
Función de cuantificación Auto B-line para estudios pulmonares
La función de cuantificación Auto B-line, sencilla, fiable e impulsada por IA, agrega un nuevo nivel de apoyo para detectar líquido pulmonar intersticial, hacer un seguimiento del estado del líquido y guiar la terapia para pacientes con enfermedades pulmonares significativas, como neumonía, edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda ("SDRA"). Esta avanzada herramienta de ultrasonido pulmonar con IA ofrece un conteo de líneas B en tiempo real altamente repetible, además de detección de líneas B fusionadas (coalescentes) con un resumen claro en 12 zonas.
Función de cuantificación Auto B-line para estudios pulmonares
La función de cuantificación Auto B-line, sencilla, fiable e impulsada por IA, agrega un nuevo nivel de apoyo para detectar líquido pulmonar intersticial, hacer un seguimiento del estado del líquido y guiar la terapia para pacientes con enfermedades pulmonares significativas, como neumonía, edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda ("SDRA"). Esta avanzada herramienta de ultrasonido pulmonar con IA ofrece un conteo de líneas B en tiempo real altamente repetible, además de detección de líneas B fusionadas (coalescentes) con un resumen claro en 12 zonas.
Función de cuantificación Auto B-line para estudios pulmonares
La función de cuantificación Auto B-line, sencilla, fiable e impulsada por IA, agrega un nuevo nivel de apoyo para detectar líquido pulmonar intersticial, hacer un seguimiento del estado del líquido y guiar la terapia para pacientes con enfermedades pulmonares significativas, como neumonía, edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda ("SDRA"). Esta avanzada herramienta de ultrasonido pulmonar con IA ofrece un conteo de líneas B en tiempo real altamente repetible, además de detección de líneas B fusionadas (coalescentes) con un resumen claro en 12 zonas.
Función de cuantificación Auto B-line para estudios pulmonares
Función de cuantificación Auto B-line para estudios pulmonares
La función de cuantificación Auto B-line, sencilla, fiable e impulsada por IA, agrega un nuevo nivel de apoyo para detectar líquido pulmonar intersticial, hacer un seguimiento del estado del líquido y guiar la terapia para pacientes con enfermedades pulmonares significativas, como neumonía, edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda ("SDRA"). Esta avanzada herramienta de ultrasonido pulmonar con IA ofrece un conteo de líneas B en tiempo real altamente repetible, además de detección de líneas B fusionadas (coalescentes) con un resumen claro en 12 zonas.
Ahora con un preajuste ocular
Ahora con un preajuste ocular
Evalúe el trauma o haga una exploración rápida en el consultorio para visualizar y evaluar los detalles anatómicos y el flujo sanguíneo dentro del ojo y su estructura circundante, incluyendo mediciones cuantitativas.
Ahora con un preajuste ocular
Evalúe el trauma o haga una exploración rápida en el consultorio para visualizar y evaluar los detalles anatómicos y el flujo sanguíneo dentro del ojo y su estructura circundante, incluyendo mediciones cuantitativas.
Ahora con un preajuste ocular
Evalúe el trauma o haga una exploración rápida en el consultorio para visualizar y evaluar los detalles anatómicos y el flujo sanguíneo dentro del ojo y su estructura circundante, incluyendo mediciones cuantitativas.
Evalúe el trauma o haga una exploración rápida en el consultorio para visualizar y evaluar los detalles anatómicos y el flujo sanguíneo dentro del ojo y su estructura circundante, incluyendo mediciones cuantitativas.
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
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La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Exámenes para obstetricia/ginecología
Exámenes para obstetricia/ginecología
La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
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La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
Resultados rápidos para exámenes FAST
Resultados rápidos para exámenes FAST
La preconfiguración FAST está diseñada para la evaluación enfocada en traumas con sonografía (Focused Assessment with Sonography in Trauma, FAST). La preconfiguración brinda una buena penetración y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen para ayudar a brindar resultados rápidos y tomar decisiones seguras. La preconfiguración es compatible con el transductor S4-1.
Resultados rápidos para exámenes FAST
La preconfiguración FAST está diseñada para la evaluación enfocada en traumas con sonografía (Focused Assessment with Sonography in Trauma, FAST). La preconfiguración brinda una buena penetración y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen para ayudar a brindar resultados rápidos y tomar decisiones seguras. La preconfiguración es compatible con el transductor S4-1.
Resultados rápidos para exámenes FAST
La preconfiguración FAST está diseñada para la evaluación enfocada en traumas con sonografía (Focused Assessment with Sonography in Trauma, FAST). La preconfiguración brinda una buena penetración y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen para ayudar a brindar resultados rápidos y tomar decisiones seguras. La preconfiguración es compatible con el transductor S4-1.
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Exámenes abdominales versátiles
Exámenes abdominales versátiles
El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
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El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
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El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
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Imágenes excepcionales
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Lumify es un sistema de ultrasonido portátil y liviano, respaldado por más de 30 años de innovación en ecografía de Philips. Ofrece imágenes avanzadas con Philips DNA, navegación sencilla y automatización para lograr un flujo de trabajo rápido, además de preajustes optimizados para todos los escenarios clínicos. Lumify ofrece hasta 7.5 horas de escaneo continuo. [1] Lumify presenta nuestro diseño de transductor más portátil y liviano en ultrasonido. [2] Mejore aún más la atención con avances como Auto EF impulsado por IA para ayudar a estandarizar el escaneo cardíaco y la cuantificación con Auto B-line impulsada por IA para evaluar pacientes pulmonares en estado crítico.
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Los preajustes optimizan el transductor para el examen
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Lumify se conecta fácilmente a un sistema de archivado y comunicación de imágenes (PACS), pone los datos del paciente a disposición de la historia clínica electrónica (EMR) y proporciona la capacidad para enviar y compartir rápidamente imágenes, notas y datos de diagnóstico a través de DICOM a PACS, una red compartida o un directorio local mediante las funciones residentes de su teléfono o tableta. Las actualizaciones tecnológicas en tiempo real a través del portal de asistencia en línea le permiten mantener su sistema actualizado.
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Colabore al instante con colegas
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Lumify integra teleultrasonido mediante la plataforma Reacts, lo que permite compartir imágenes con colegas en tiempo real para colaboración y supervisión remota, optimizando recursos sin incrementar costos. Reúnase con profesionales de la salud mediante llamadas de video y audio en tiempo real, streaming de ultrasonido en vivo y orientación virtual.
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Sus datos siguen siendo suyos
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El compromiso de Philips con la seguridad de los datos de los pacientes significa que, con Lumify, sus datos e imágenes permanecen con usted y se almacenan como usted prefiera. Lumify prioriza la seguridad de los datos de los pacientes y protege cuidadosamente la información para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. La revisión y la implementación por parte del cliente del manual del Sistema de Diagnóstico de Ultrasonido Philips Lumify "Roles compartidos para la seguridad del sistema y de datos" (proporcionado con cada compra de Lumify) es obligatoria para la seguridad de los datos. El manual detalla los requisitos del cliente y de Philips para proteger los datos en Lumify.
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Diseñado para entornos complejos
Diseñado para entornos complejos
Lumify ha sido diseñado para resistir choques y vibraciones (y esto ha sido probado), y puede configurarse con soluciones estándar o de grado militar (IP67)[3], junto con accesorios resistentes para uso en campo, en la ambulancia y en el quirófano.
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Lumify ha sido diseñado para resistir choques y vibraciones (y esto ha sido probado), y puede configurarse con soluciones estándar o de grado militar (IP67)[3], junto con accesorios resistentes para uso en campo, en la ambulancia y en el quirófano.
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Exámenes cardíacos seguros
Exámenes cardíacos seguros
La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. La función Tissue Harmonic Imaging mejora la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca. La función Auto EF con tecnología de IA está diseñada para estandarizar la cuantificación y reducir la subjetividad entre usuarios con distintos niveles de experiencia en ultrasonido. Permite calcular la fracción de eyección a partir de una única vista apical de cuatro cavidades sin edición manual.
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La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. La función Tissue Harmonic Imaging mejora la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca. La función Auto EF con tecnología de IA está diseñada para estandarizar la cuantificación y reducir la subjetividad entre usuarios con distintos niveles de experiencia en ultrasonido. Permite calcular la fracción de eyección a partir de una única vista apical de cuatro cavidades sin edición manual.
La preconfiguración cardíaca, disponible en el transductor S4-1, está diseñada para brindar imágenes cardíacas de alta calidad. La función Tissue Harmonic Imaging mejora la visualización de las cámaras llenas de sangre y de las estructuras de tejido cardíaco. El flujo de color se puede utilizar para altos índices de flujo y una visualización rápida de la función cardíaca. La función Auto EF con tecnología de IA está diseñada para estandarizar la cuantificación y reducir la subjetividad entre usuarios con distintos niveles de experiencia en ultrasonido. Permite calcular la fracción de eyección a partir de una única vista apical de cuatro cavidades sin edición manual.
Función de cuantificación Auto B-line para estudios pulmonares
Función de cuantificación Auto B-line para estudios pulmonares
La función de cuantificación Auto B-line, sencilla, fiable e impulsada por IA, agrega un nuevo nivel de apoyo para detectar líquido pulmonar intersticial, hacer un seguimiento del estado del líquido y guiar la terapia para pacientes con enfermedades pulmonares significativas, como neumonía, edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda ("SDRA"). Esta avanzada herramienta de ultrasonido pulmonar con IA ofrece un conteo de líneas B en tiempo real altamente repetible, además de detección de líneas B fusionadas (coalescentes) con un resumen claro en 12 zonas.
Función de cuantificación Auto B-line para estudios pulmonares
La función de cuantificación Auto B-line, sencilla, fiable e impulsada por IA, agrega un nuevo nivel de apoyo para detectar líquido pulmonar intersticial, hacer un seguimiento del estado del líquido y guiar la terapia para pacientes con enfermedades pulmonares significativas, como neumonía, edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda ("SDRA"). Esta avanzada herramienta de ultrasonido pulmonar con IA ofrece un conteo de líneas B en tiempo real altamente repetible, además de detección de líneas B fusionadas (coalescentes) con un resumen claro en 12 zonas.
Función de cuantificación Auto B-line para estudios pulmonares
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Función de cuantificación Auto B-line para estudios pulmonares
Función de cuantificación Auto B-line para estudios pulmonares
La función de cuantificación Auto B-line, sencilla, fiable e impulsada por IA, agrega un nuevo nivel de apoyo para detectar líquido pulmonar intersticial, hacer un seguimiento del estado del líquido y guiar la terapia para pacientes con enfermedades pulmonares significativas, como neumonía, edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda ("SDRA"). Esta avanzada herramienta de ultrasonido pulmonar con IA ofrece un conteo de líneas B en tiempo real altamente repetible, además de detección de líneas B fusionadas (coalescentes) con un resumen claro en 12 zonas.
Ahora con un preajuste ocular
Ahora con un preajuste ocular
Evalúe el trauma o haga una exploración rápida en el consultorio para visualizar y evaluar los detalles anatómicos y el flujo sanguíneo dentro del ojo y su estructura circundante, incluyendo mediciones cuantitativas.
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Evalúe el trauma o haga una exploración rápida en el consultorio para visualizar y evaluar los detalles anatómicos y el flujo sanguíneo dentro del ojo y su estructura circundante, incluyendo mediciones cuantitativas.
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Evalúe el trauma o haga una exploración rápida en el consultorio para visualizar y evaluar los detalles anatómicos y el flujo sanguíneo dentro del ojo y su estructura circundante, incluyendo mediciones cuantitativas.
Evalúe el trauma o haga una exploración rápida en el consultorio para visualizar y evaluar los detalles anatómicos y el flujo sanguíneo dentro del ojo y su estructura circundante, incluyendo mediciones cuantitativas.
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
Doppler de onda pulsada para una evaluación hemodinámica segura
La herramienta Doppler de onda pulsada Lumify incorpora funciones de nuestros sistemas de diagnóstico avanzado por ultrasonido, por lo que cuenta con excelencia clínica reconocida y todos los modos de imagen (como el modo M, Doppler color y Doppler de onda pulsada), disponibles en todos los transductores.
Exámenes para obstetricia/ginecología
Exámenes para obstetricia/ginecología
La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
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La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
Exámenes para obstetricia/ginecología
La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
La optimización preestablecida para obstetricia/ginecología utiliza imágenes armónicas de tejidos para mejorar la delineación de áreas llenas de líquido y la visualización detallada del tejido. Este ajuste preestablecido está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
Resultados rápidos para exámenes FAST
Resultados rápidos para exámenes FAST
La preconfiguración FAST está diseñada para la evaluación enfocada en traumas con sonografía (Focused Assessment with Sonography in Trauma, FAST). La preconfiguración brinda una buena penetración y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen para ayudar a brindar resultados rápidos y tomar decisiones seguras. La preconfiguración es compatible con el transductor S4-1.
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La preconfiguración FAST está diseñada para la evaluación enfocada en traumas con sonografía (Focused Assessment with Sonography in Trauma, FAST). La preconfiguración brinda una buena penetración y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen para ayudar a brindar resultados rápidos y tomar decisiones seguras. La preconfiguración es compatible con el transductor S4-1.
La preconfiguración FAST está diseñada para la evaluación enfocada en traumas con sonografía (Focused Assessment with Sonography in Trauma, FAST). La preconfiguración brinda una buena penetración y mejora la visualización de líquido libre en el abdomen para ayudar a brindar resultados rápidos y tomar decisiones seguras. La preconfiguración es compatible con el transductor S4-1.
Exámenes abdominales versátiles
Exámenes abdominales versátiles
El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
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El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
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El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
El ajuste preestablecido abdominal está diseñado para una penetración robusta y un escaneo abdominal versátil. La optimización del flujo de color está diseñada para resaltar rápidamente el flujo más rápido en las arterias abdominales, así como el flujo más lento en órganos como el riñón. El ajuste preestablecido abdominal está disponible en los transductores C5-2 y S4-1.
[2] En función de las dimensiones y el peso de los transductores, sin contar el dispositivo inteligente.
[3] No disponible en todas las regiones. Consulte con su representante de Philips.
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