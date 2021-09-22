SHB3075BL/00
Siente los graves de BASS+
Los audífonos Philips BASS+ cuentan con graves amplios y potentes en un paquete elegante y compacto. Buena apariencia, gran sonido y excelente valor: audífonos inalámbricos Bluetooth para aquellos que necesitan más graves en la música sin peso adicional.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Estos graves potentes y definidos te permiten sentir el ritmo. No dejes que el diseño estilizado te engañe, los controladores especialmente ajustados y las rejillas de ventilación de graves producen frecuencias ultrabajas para crear el distintivo de sonido de BASS+.
Diseñados para un ajuste óptimo, los auriculares BASS+ cuentan con auriculares giratorios y una banda de sujeción ajustable para garantizar un ajuste fantástico para cualquier usuario.
Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 32 mm que producen unos graves potentes e impactantes.
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3.3
de 5
47
Opiniones
Caballo54
22/09/2021
Peru
Comprador verificado
Es práctico y hermoso
Me gusta que es pequeño, es práctico para guardar y para usar, es excelente que sea inalámbrico y además es hermoso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075RD Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono
Fecha de uso 2020-08-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075RD Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono
Fecha de uso 2020-08-22
VentusRapier
02/02/2018
Peru
increíble sonido . literal
desde que lo use quede asombrado con el sonido, es muy bueno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BL Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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Catåfora
08/01/2024
España
Estan bien
La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.
Ventajas
comodos
Contras
un poco fragiles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Fecha de uso 2023-09-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Fecha de uso 2023-09-08
Los resultados reales pueden variar