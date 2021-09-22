Yo ya llevo poco menos de 2 años con éstos auriculares, y lo único que puedo decir es que me encantan y los compraría de nuevo sí se me rompieran, cosa que parece imposible a futuro, porque estos auriculares ya me bancaron al menos 4 caídas desde mis casi 2 metros, e incontables caídas desde mi mesa de luz Eso pasa porque son muy ligeros, tanto así que a veces se me olvida que los llevo puestos. Esto también es gracias a la batería que a mí me llega a durar un día después de casi 2 años de uso. También es debido a la calidad de sonido que tienen. Nunca antes había probado auriculares tan buenos y que duren tanto Pero no todo es bueno. El micrófono que tienen integrados no es el mejor, y durante una llamada del celular no se me escucha del otro lado. Esto también pasa en las computadoras, que por alguna razón quieren enviar el audio con el modo comunicación y usar el micrófono, el cuál le baja la calidad al audio. Mi solución a esto fué, desde el panel de sonido de Windows, deshabilitar el micrófono y el receptor de audio del modo comunicación. Esto fue relativamente fácil, aunque me quedé sin micrófono de auricular, pero no creo que otras personas puedan arreglárselas para descubrir cuál es el problema y resolverlo Por otro lado, también he visto que otros auriculares tienen un puertito Jack para conectar directamente a algún dispositivo que no tenga Bluetooth. Éso sería una linda adición, pero no me puedo quejar En resumen: me encantaron los auriculares y no me importan las cosas que este no cumple bien Pd: llevo tanto tiempo usandolos que se está saliendo el cuerito de la almohadilla, pero no afecta en nada al sonido ni a la comodidad