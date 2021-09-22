Descontinuado
SHB3075BK/00
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Con una autonomía de 12 horas de tiempo de reproducción, tendrás suficiente energía para escuchar música todo el día.
Los audífonos BASS+ poseen controlador de altavoz de 32 mm que producen graves intensos y resonantes.
Diseñados para un ajuste óptimo, los audífonos BASS+ se pueden girar y tienen una banda sujetadora ajustable que se adapta a cualquier usuario.
3.3
de 5
47
Opiniones
Caballo54
22/09/2021
Peru
Comprador verificado
Es práctico y hermoso
Me gusta que es pequeño, es práctico para guardar y para usar, es excelente que sea inalámbrico y además es hermoso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075RD Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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VentusRapier
02/02/2018
Peru
increíble sonido . literal
desde que lo use quede asombrado con el sonido, es muy bueno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BL Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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Catåfora
08/01/2024
España
Estan bien
La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.
Ventajas
comodos
Contras
un poco fragiles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar