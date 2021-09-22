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Descontinuado

Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono

SHB3075BK/00

3.3
| (47) Opiniones

Disponible en

Blanco
Blanco
Roja
Roja
Siente los graves de BASS+
Los audífonos Philips BASS+ cuentan con graves amplios y potentes en un paquete elegante y compacto. Buena apariencia, gran sonido y excelente valor: audífonos inalámbricos Bluetooth para aquellos que necesitan más graves en la música sin peso adicional.
Ver todos los beneficios

Siente los graves de BASS+

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

La batería recargable tiene una autonomía de hasta 12 horas de tiempo de reproducción

La batería recargable tiene una autonomía de hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Con una autonomía de 12 horas de tiempo de reproducción, tendrás suficiente energía para escuchar música todo el día.

Controladores de altavoz de 32 mm

Controladores de altavoz de 32 mm

Los audífonos BASS+ poseen controlador de altavoz de 32 mm que producen graves intensos y resonantes.

Los audífonos y banda sujetadora ajustables ofrecen una máxima comodidad

Los audífonos y banda sujetadora ajustables ofrecen una máxima comodidad

Diseñados para un ajuste óptimo, los audífonos BASS+ se pueden girar y tienen una banda sujetadora ajustable que se adapta a cualquier usuario.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

47

Opiniones

22/09/2021

Peru

Peru

Comprador verificado

Es práctico y hermoso

Me gusta que es pequeño, es práctico para guardar y para usar, es excelente que sea inalámbrico y además es hermoso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075RD Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

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02/02/2018

Peru

Peru

increíble sonido . literal

desde que lo use quede asombrado con el sonido, es muy bueno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BL Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BL Audífonos de diadema inalámbricos con micrófono

08/01/2024

España

España

Estan bien

La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.

Ventajas

comodos

Contras

un poco fragiles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro

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