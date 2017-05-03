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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF694/27

4.3
| (92) Opiniones | 85% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
Azul
Rosa
Rosa
Transpar.
Transpar.
La forma natural de alimentar con biberón
Nuestro nuevo biberón le ayuda a alimentar con biberón de forma más natural a su bebé. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

La forma natural de alimentar con biberón

  • 2 biberones

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 5

92

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

03/05/2017

Peru

Peru

Comprador verificado

Ayuda a preparar tomas del día

Es una gran opción tener biberones más grandes, ya que ayuda a preparar tomas del DÍA, y solo calentar en los pequeños.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/27 Biberón Natural

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29/12/2021

España

España

Un buen producto

Me ha gustado mucho su diseño. La forma de la tetina le ha resultado muy cómoda y se ha adaptado muy bien. El único inconveniente que veo es que el tamaño del cierre y la tetina es algo grande y ocupa mucho en el esterilizador.

Ventajas

El diseño de la tetina

Contras

El tamaño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural

27/11/2018

España

España

Buena adaptación

Es el único biberón que mi hija ha cogido, se parece mucho al pecho por lo que facilita su agarre. Ha sido buena elección.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF693/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE