ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Secado limpio
  • Secado limpio
  • Secado limpio
  • Secado limpio

Philips AventEscurridor para biberones

SCF149

4.7
| (29) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Secado limpio
La rejilla de secado de Philips Avent se ha diseñado para secar los biberones y accesorios del bebé de la forma más limpia y ordenada. Con un diseño flexible, una bandeja recolectora extraíble y espacio para colocar biberones de cualquier tamaño, es la respuesta a las necesidades de secado diarias.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Secado limpio

  • Bandeja recolectora extraíble

Diseño abierto que permite que el aire fluya libremente

Diseño abierto que permite que el aire fluya libremente

Diseño abierto que permite que el aire fluya libremente y el agua se evapore con facilidad para lograr un secado óptimo.

Bandeja de goteo desmontable para una fácil eliminación del agua

Bandeja de goteo desmontable para una fácil eliminación del agua

Bandeja de goteo desmontable para una fácil eliminación del agua y, por lo tanto, un secado limpio

Se adapta a todos los tamaños de botellas: 8 botellas, bomba y chupetes

Se adapta a todos los tamaños de botellas: 8 botellas, bomba y chupetes

Puede sostener todos los productos para alimentar a su bebé todos los días: 8 biberones, extractor de leche y chupetes. Se adapta a todos los tamaños de biberones (hasta 330 ml)

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

29

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

25/07/2023

España

España

Rejilla de secado

Este es excepcional debido a su capacidad para guardar múltiples biberones, tapas, tetinas, chupetes, y otros accesorios esenciales para el cuidado del bebé. Su diseño brinda una separación óptima entre los elementos almacenados. Además, destaca por su ingeniosa base que asegura una adecuada ventilación, evitando que se acumule humedad en el interior. Lo que nos sorprende gratamente es lo sencillo que resulta mantenerlo limpio; basta con pasar un paño para dejarlo impecable. Asimismo, los objetos colgados en él se secan de manera efectiva. Su tamaño compacto también nos ha agradado, ya que no ocupa mucho espacio y, lo que es más, su diseño estético lo hace agradable a la vista. Sin duda, ha sido una elección acertada que nos ha brindado gran ayuda en esos momentos de agotamiento mientras cuidamos al pequeño. Por todas estas razones, no dudamos en recomendarlo

Ventajas

Diseño y capacidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF149/00 Rejilla de secado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF149/00 Rejilla de secado

20/07/2023

España

España

Escurridor de Biberones perfecto

Sin duda un escurridor de biberones que merece la pena. En un principio parece grande, pero es muy cómodo si tienes más de 4 recipientes o biberones. Al tener los soportes que no llegan hasta la rejilla inferior, puedes dejar diferentes piezas secando sin problema. Además la rejilla queda volada sobre la bandeja donde se recoge el agua por lo que puedes apoyar tapas y demás cosas sin preocupaciones. La compra está más que recomendada.

Ventajas

Rejilla alta, soportes a diferentes alturas

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF149/00 Rejilla de secado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF149/00 Rejilla de secado

16/07/2023

España

España

Súper Práctica Rejilla

La Rejilla de Secado de Biberones Philips de Avent es genial, es súper práctica, compacta, no quita mucho espacio en la encimera y te permite tenerla al lado del fregadero, el diseño te permite que sea ordenado, te permite no solo colocar los biberones y las chupas sino otros utensilios de comer del bebé y que se sequen de manera higiénica sin entrar en contacto con otras superficies, y al tener la bandeja de soporte escurridora hace que sea super practico y no se corra el agua por todos lados es un producto super práctico al 100%

Ventajas

Totalmente recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF149/00 Rejilla de secado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF149/00 Rejilla de secado

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 