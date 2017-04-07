Descontinuado
1 biberón
120 ml (4 oz)
Tetina para recién nacidos
0m+
El biberón de cristal Natural es resistente al calor y a los cambios de temperatura, por lo tanto, se puede guardar caliente en el refrigerador y también es adecuado para la esterilización.
Vidrio de borosilicato de calidad superior que garantiza la máxima pureza.
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
4.5
de 5
21
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Gianco
07/04/2017
Peru
Comprador verificado
Productos con buenas referencias
Ergonomía, se ve el diseño bien realizado, calidad de los insumos, fácil de llevar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF671/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
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Aravi
22/10/2016
Peru
Higiénico y compatible con lactancia materna
Muy buen producto, lo llevo usando 3 meses y está impecable como nuevo. Mi bebé no ha sufrido de gases por tomar de este biberón, sólo que al inicio el flujo era mucho para un recién nacido y se mojaba bastante.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF671/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
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Mamita10
20/11/2016
España
Higiénico y seguro
Me gusta que sea de vidrio por el tema del posible desprendimiento de particulas del plástico al calentarlo. Al ser pequeño es fácil de transportar pero no se puede aprovechar para cuando la toma aumenta con el crecimiento del bebé.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF671/17 Natural glass baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF671/17 Natural glass baby bottle
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE