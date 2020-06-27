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Descontinuado

Philips AventCalentador de biberones rápido

SCF355/00

3.7
| (78) Opiniones
Nuestro calentador de biberones más rápido
Para los días en los que esté apurado, este calentador de biberones Philips Avent calienta la leche de forma rápida y uniforme en solo 3 minutos. Es fácil de usar y tiene una configuración práctica de descongelación; también se puede usar a fin de calentar comida para bebés.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Calienta la leche de forma rápida y uniforme.

Nuestro calentador de biberones más rápido

  • Calienta de manera uniforme, sin puntos más calientes que otros

  • Se calienta rápidamente

  • Descongelación suave

  • También calienta la comida del bebé

Calienta biberones en 3 minutos

Calienta biberones en 3 minutos

El calentador de biberones calienta 150 ml/5 oz de leche en solo 3 minutos*.

Calienta de forma rápida y uniforme

Calienta de forma rápida y uniforme

El calentador de biberones calienta de forma rápida y uniforme. Con la circulación continua de la leche mientras se calienta, se evita el desequilibrio en el proceso.

Función para descongelar biberones con cuidado

Función para descongelar biberones con cuidado

El calentador de biberones cuenta con una configuración práctica para descongelar. Es más seguro que descongelar en el microondas y más cómodo que utilizar agua. Solo seleccione la configuración de líquidos para descongelar leche o comida para bebés.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

78

Opiniones

27/06/2020

Chile

Chile

Excelente

Me encanta el producto me simplifica mucho la vida con mi bebé ya son 3 añitos juntos.

Ventajas

Practico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas

25/06/2020

Chile

Chile

Facilita la vida

La compro mi marido para calentar la leche extraída y ahora la ocupo con la comida de mi hija, calienta en 3 min la mamadera, de demora 1 hora en nivel bajo en descongelar la comida y 10 min en calentarla solo refrigerada llevo ocupándola 9 meses y de verdad me salva de estar preocupada de calentar la comida y si se me olvida no se recalienta solo la mantiene tibia y si necesito calentar urgente 3 minutos en nivel maximo tengo lista la papa y en 15 minutos la comida

Ventajas

Comodidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas

16/06/2020

Chile

Chile

práctico

Recomendable producto, saca de apuros, calienta rápidamente biberones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En el caso =&lt; 150 ml de leche a una temperatura de 20 °C/70 °F en un biberón AVENT Classic o Natural de Philips de 260 ml.

  2. Las bolsas para leche materna Philips Avent y los biberones de 60 ml/2 oz no se pueden utilizar en este calentador de biberones.