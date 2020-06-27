Descontinuado
SCF355/00
Calienta de manera uniforme, sin puntos más calientes que otros
Se calienta rápidamente
Descongelación suave
También calienta la comida del bebé
El calentador de biberones calienta 150 ml/5 oz de leche en solo 3 minutos*.
El calentador de biberones calienta de forma rápida y uniforme. Con la circulación continua de la leche mientras se calienta, se evita el desequilibrio en el proceso.
El calentador de biberones cuenta con una configuración práctica para descongelar. Es más seguro que descongelar en el microondas y más cómodo que utilizar agua. Solo seleccione la configuración de líquidos para descongelar leche o comida para bebés.
3.7
de 5
78
Opiniones
Kotita
27/06/2020
Chile
Excelente
Me encanta el producto me simplifica mucho la vida con mi bebé ya son 3 añitos juntos.
Ventajas
Practico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
Danyp
25/06/2020
Chile
Facilita la vida
La compro mi marido para calentar la leche extraída y ahora la ocupo con la comida de mi hija, calienta en 3 min la mamadera, de demora 1 hora en nivel bajo en descongelar la comida y 10 min en calentarla solo refrigerada llevo ocupándola 9 meses y de verdad me salva de estar preocupada de calentar la comida y si se me olvida no se recalienta solo la mantiene tibia y si necesito calentar urgente 3 minutos en nivel maximo tengo lista la papa y en 15 minutos la comida
Ventajas
Comodidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
tperez88
16/06/2020
Chile
práctico
Recomendable producto, saca de apuros, calienta rápidamente biberones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF355/00 Rápido calentador de mamaderas
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En el caso =< 150 ml de leche a una temperatura de 20 °C/70 °F en un biberón AVENT Classic o Natural de Philips de 260 ml.
Las bolsas para leche materna Philips Avent y los biberones de 60 ml/2 oz no se pueden utilizar en este calentador de biberones.