1 biberón
120 ml (4 oz)
Tetina de flujo para recién nacidos
0m+
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
Diseño flexible en espiral, combinado con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para crear una tetina flexible, que permite una alimentación más natural sin la tetina se contraiga.
4.9
de 5
40
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
MmAarck
25/03/2023
España
Comprador verificado
Mas vida útil
Me gusta mucho mas muchas razones una de ellas es la vida útil de este biberón
Ventajas
Mejor calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
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Palomitha
26/06/2020
Chile
Mi favorita!!
Me encanta. Comoda, fácil de lavar, no produce malos olores, da mucha confianza al momento de almacenar leche materna, facil de calentar a baño María. Realmente mi favorita y la de mi bebé. La recomiendo. La usé con mi primer hijo y sus con la segunda.
Ventajas
Higiénica
Contras
Hay que ser cuidadosa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
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Paitopao
25/06/2020
Chile
Me encantó
Me encantó, es muy fácil de limpiar, la tetina es ideal para recién nacidos. Mi bebé se adaptó súper bien. Creo que fue una excelente elección
Ventajas
Material y tetina
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.