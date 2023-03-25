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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Philips AventBiberón Natural de cristal

SCF051/17

4.9
| (40) Opiniones | 97% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 120 ml (4 oz)

  • Tetina de flujo para recién nacidos

  • 0m+

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral, combinado con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para crear una tetina flexible, que permite una alimentación más natural sin la tetina se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

40

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

4
3
2

25/03/2023

España

España

Comprador verificado

Mas vida útil

Me gusta mucho mas muchas razones una de ellas es la vida útil de este biberón

Ventajas

Mejor calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal

Sí, recomiendo este producto

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26/06/2020

Chile

Chile

Mi favorita!!

Me encanta. Comoda, fácil de lavar, no produce malos olores, da mucha confianza al momento de almacenar leche materna, facil de calentar a baño María. Realmente mi favorita y la de mi bebé. La recomiendo. La usé con mi primer hijo y sus con la segunda.

Ventajas

Higiénica

Contras

Hay que ser cuidadosa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal

Sí, recomiendo este producto

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25/06/2020

Chile

Chile

Me encantó

Me encantó, es muy fácil de limpiar, la tetina es ideal para recién nacidos. Mi bebé se adaptó súper bien. Creo que fue una excelente elección

Ventajas

Material y tetina

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.