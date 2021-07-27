1 biberón
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La tetina se mantiene llena de leche, incluso con el biberón en posición horizontal, para que su bebé pueda alimentarse en una posición más natural y erguida. Esto puede ayudar a reducir el reflujo y facilitar la digestión, y permite que la alimentación sea más cómoda para usted y para su pequeño.
Nuestro exclusivo sistema AirFree™ extrae el aire de la tetina para que el bebé trague menos aire al beber. Esto puede ayudar a reducir problemas de alimentación habituales como los cólicos, el reflujo y los gases.
Estudios clínicos han demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar*. ¿Cómo? Una válvula en la tetina evita la formación de vacío conforme el bebé se alimenta, para mantener un flujo ininterrumpido. Esto puede reducir los cólicos, los gases, las regurgitaciones y los eructos.
4.9
de 5
34
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
ROBYAI25
27/07/2021
España
Parte de la promoción
Un gran para padres primerizos.
Tras probar el biberón anti cólicos me parece un biberón de muy buenos en muchos aspectos, comentar que mi hija ha dejado de tener tantos cólicos a la hora de las tomas diarias, y cumple con el objetivo que indica el fabricante, El sistema Air-free que dispone el biberón es asombroso, ya que llena de leche la tetina y con eso impide que entre aire al tomar la leche el bebe e incluso estando en horizontal. El evitar tener al bebe con la incomodidad de los cólicos es algo muy sano para ellos ya que pueden descansar después de las tomas sin problemas. y por ultimo indicar que la limpieza del mismo es muy fácil .
Ventajas
el sistema air-free la tetina y la facilidad de limpieza
Contras
realmente es estupendo, no tengo nada en contra que añadir
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
MsWoda
23/07/2021
España
Parte de la promoción
Biberón de fácil uso y que cumple las expectativas
El biberón resulta fácil de usar y de poner en marcha. La tetilla tiene una forma bastante estándar que hizo que mi bebé no tuviera inconvenientes. Tras 4 semanas de estar probándolo he podido comprobar que los cólicos se redujeron bastante con respecto a antes así que estoy muy contenta.
Ventajas
Forma ergonómica y fácil manejo.
Contras
Nada en contra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
CarolG
22/07/2021
España
Parte de la promoción
Es una gran solución a los gases de mi peque
Estamos encantados con este bibe, mi peque tenía muchos gases desde que deje de darle el pecho y hemos notado mucha diferencia su uso. El diseño es muy práctico. Le pongo un 9 de nota!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar a su bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas comunes de alimentación, como cólicos, gases y reflujo.
El 80% de las madres coincidió en que su “bebé había experimentado menos problemas de alimentación” en un examen de colocación en el hogar con 144 madres en Estados Unidos en 2017
A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron una tendencia a sufrir menos cólicos en comparación con los bebés alimentados con biberones convencionales, así como una reducción significativa del malestar nocturno en comparación con los bebés alimentados con otro biberón.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto, el malestar, la acumulación de gases y las regurgitaciones.