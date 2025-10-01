Descontinuado
Asistencia técnica
SCF330/11
Descontinuado
¿El extractor de leche Comfort de Philips Avent está libre de BPA?
¿El cojín de pétalos masajeadores más suave seguirá siendo eficaz para mí?
¿Puedo utilizar un extractor de leche de Philips Avent después de una cesárea?
¿Por qué debo utilizar un extractor de leche manual, eléctrico sencillo o eléctrico doble de Avent?
¿Puedo utilizar un extractor de leche de Philips Avent de segunda mano?
¿Puedo utilizar mi extractor de leche Philips Avent con cualquier producto Avent?
Cómo retirar la válvula del extractor de leche de Philips Avent
¿Cómo se prepara la leche materna extraída con un extractor de Philips Avent?
¿Cómo se limpia o esteriliza el extractor de leche de Philips Avent?
¿Cuándo debo comprar un extractor de leche?
Mi pezón no encaja en el extractor de leche materna. ¿Qué tamaño de cojín masajeador es adecuado para mí?
Mi extractor de leche de Philips Avent tiene fugas
Me duele al utilizar el extractor de leche de Philips Avent.
Mi extractor de leche eléctrico Philips Avent no succiona o succiona poco
La succión de mi extractor de leche de Philips Avent es demasiado alta
Mi extractor de leche de Philips Avent está arañado o agrietado
Mi extractor de leche de Philips Avent no se suelta del pecho
El extractor chirría cuando se mueve la palanca. ¿Por qué?
Obtengo poca leche o ninguna al usar el extractor de leche de Avent
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto