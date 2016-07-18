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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche materna manual Comfort

SCF330/11

1

| (1) Resumen

Más comodidad, más leche, naturalmente

Cuando está cómoda y relajada, la leche fluye con más facilidad. Por eso creamos nuestro extractor de leche más cómodo hasta el momento. Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante y deje que nuestro suave cojín masajeador estimule ligeramente el flujo de leche.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Más comodidad, más leche, naturalmente

  • Natural

  • Incluye biberón de 11 ml

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta con la espalda recta. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

Cojín masajeador suave con tacto cálido

Cojín masajeador suave con tacto cálido

Nuestro cojín masajeador tiene una nueva textura aterciopelada suave que le entrega a su piel una sensación cálida para estimular de forma delicada y cómoda el flujo de leche. El cojín está diseñado para imitar suavemente la succión del bebé y ayudar a estimular la generación de leche.

Incluye nuestro biberón y nuestra tetina Natural para un enganche natural

Incluye nuestro biberón y nuestra tetina Natural para un enganche natural

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.0

de 5

1

Resumen

5
4
3
2

18/07/2016

México

México

NO FUNCIONO

Utilizo todos los productos de avent pero el extractor manuela me defraudo, no saco ni una onza de leche, cuando con un extractor de 150 pesos puedo sacar hasta tres o cuatro en cada pecho, y el precio es 1000% mas alto.

Esta reseña se realizó para SCF330/11 Comfort Manual breast pump

Esta reseña se realizó para SCF330/11 Comfort Manual breast pump

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE