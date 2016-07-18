Descontinuado
SCF330/11
Más comodidad, más leche, naturalmente
Cuando está cómoda y relajada, la leche fluye con más facilidad. Por eso creamos nuestro extractor de leche más cómodo hasta el momento. Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante y deje que nuestro suave cojín masajeador estimule ligeramente el flujo de leche.
Natural
Incluye biberón de 11 ml
El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta con la espalda recta. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.
Nuestro cojín masajeador tiene una nueva textura aterciopelada suave que le entrega a su piel una sensación cálida para estimular de forma delicada y cómoda el flujo de leche. El cojín está diseñado para imitar suavemente la succión del bebé y ayudar a estimular la generación de leche.
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
1.0
de 5
1
Resumen
Marchss
18/07/2016
México
NO FUNCIONO
Utilizo todos los productos de avent pero el extractor manuela me defraudo, no saco ni una onza de leche, cuando con un extractor de 150 pesos puedo sacar hasta tres o cuatro en cada pecho, y el precio es 1000% mas alto.
Esta reseña se realizó para SCF330/11 Comfort Manual breast pump
Esta reseña se realizó para SCF330/11 Comfort Manual breast pump
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE