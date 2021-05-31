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Philips AventProtectores mamarios

SCF254/61

4.9

| (21) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Máxima comodidad y seguridad

Los protectores mamarios desechables Philips Avent la ayudan durante la lactancia materna. Cuentan con una textura de nido de abeja, una zona central sumamente ligera y absorbente, y un diseño transpirable y a prueba de fugas para que se sienta cómoda y seca durante el día y la noche.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Máxima comodidad y seguridad

  • Protectores mamarios desechables

Capa superior de panal

Capa superior de panal

La capa superior de panal es suave y cómoda contra la piel.

Material ultraabsorbente y diseño con centro de tres capas

Material ultraabsorbente y diseño con centro de tres capas

El centro ultraabsorbente ayuda a atrapar la humedad y a mantener la piel seca día y noche.

Capa exterior transpirable y a prueba de fugas

La capa exterior proporciona un efecto a prueba de fugas para mantener la ropa seca, al mismo tiempo que brinda una sensación transpirable.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

21

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

31/05/2021

España

España

Discos absorbentes perfectos

Me han encantado los discos absorventes de Philip porque son muy ligeros, no se mueven y absorven las pequeñas perdidas que pueda haber entre tomas

Ventajas

La absorcion y que no notas que los llevas

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2021-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2021-04-30

21/05/2021

España

España

Muy recomendables

Llevo tiempo con estos discos y han sido un buen descubrimiento. Absorben mucho y no se nota tanto el olor de la leche . Son muy suaves. Antes tenía unos que se me pegaban un poco a la zona del pezón y con estos no he vuelto a notar que se me peguen. Además viene una buena cantidad en cada caja.

Ventajas

Gran absorción

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2020-04-21

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2020-04-21

20/05/2021

España

España

Capacidad de absorción

Perfectos para evitar fugas cuando se hace lactancia. Son impermeables por la cara que se pega y muy suaves y absorbentes por la cara que da contacto con la piel. Envasados individualmente para mayor higiene y utilizar según la necesidad.

Ventajas

Gran absorción

Contras

Un poco grandes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2020-04-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

Fecha de uso 2020-04-20

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 