SCF393/11
Inspirado en el bebé. Efectivo para la mamá
Descubra una nueva era de expresión con el extractor de leche eléctrico Philips Avent. Brinda un equilibrio perfecto entre succión y estimulación del pezón, inspirado en el ritmo de alimentación de los bebés, y su suave almohadilla se adapta suavemente al tamaño y la forma del pezón. Consulte más detalles a continuación.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Extraiga más leche en menos tiempo* con una almohadilla que estimula el pecho para extraer leche tal como lo haría el bebé. Se ajusta sin problemas del modo de estimulación al modo de extracción, y aplica la cantidad correcta de estimulación y succión en el pezón para obtener el máximo flujo de leche. Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo para el reflejo de eyección de leche [MER])*.
Talla única. Ya que todas tenemos diferentes formas y tamaños, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para ajustarse a su pezón. Se adapta al 99,98 % de los tamaños de pezones* (hasta 30 mm).
Si su bebé recién nacido no está tomando suficiente leche de forma constante durante las sesiones de alimentación o tiene complicaciones en la obtención de leche, cambie a una tetina con una mayor velocidad de flujo. Si se presentan problemas persistentes de alimentación, consulte a un profesional de la salud.
Siéntase relajada durante la extracción gracias a un diseño que le permite sentarse erguida en lugar de tener que inclinarse hacia delante. No es necesario inclinarse hacia delante, la posición de extracción cómoda está clínicamente comprobada*. Según los resultados del estudio clínico del producto con 20 participantes (2019); el 90 % de las participantes considera que la posición de extracción es cómoda (eléctrica simple); el 95 % de las participantes considera la posición de extracción cómoda (eléctrica doble).
Cada bebé se alimenta de manera diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Diseñamos toda una variedad de flujos, por lo que podrá encontrar el perfecto para su bebé y, así, personalizar su biberón. Todas las tetinas de respuesta natural están hechas de silicona suave.
Configure cada sesión de manera precisa según sus necesidades con una amplia gama de ajustes de estimulación y expresión. Nuestro extractor de leche ofrece 8 niveles de estimulación y 16 de extracción para una experiencia personalizada.
Nuestro sistema de extracción cerrado hace que la leche no se detenga en el tubo, por lo que hay menos que limpiar. La menor cantidad de piezas también hace que sea muy fácil volver a armarlo.
¿Sabe lo que le gusta? El sacaleches guarda automáticamente las últimas configuraciones, por lo que todo lo que debe hacer es sentarse y pulsar iniciar.
Use la funda hecha a medida y la bolsa aislante para llevar la bomba con usted y minimizar el bulto.
Extraiga cuando y donde quiera gracias a nuestro motor silencioso con un diseño delgado. Solo para uso con cable.
Si necesita configurarlo o tomar un descanso, el botón de inicio/pausa siempre estará al alcance de su mano.
Potencia eléctrica
Material
Qué se incluye
Funciones
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.