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        Descontinuado

        Philips AventSCF254/13 Protectores mamarios

        SCF254/13

        4.9

        | (21) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

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        Opiniones

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        4.9

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        Opiniones

        100%

        ha recomendado este producto

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        1

        31/05/2021

        España

        España

        Discos absorbentes perfectos

        Me han encantado los discos absorventes de Philip porque son muy ligeros, no se mueven y absorven las pequeñas perdidas que pueda haber entre tomas

        Ventajas

        La absorcion y que no notas que los llevas

        Contras

        nada

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

        Fecha de uso 2021-04-30

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

        Fecha de uso 2021-04-30

        21/05/2021

        España

        España

        Muy recomendables

        Llevo tiempo con estos discos y han sido un buen descubrimiento. Absorben mucho y no se nota tanto el olor de la leche . Son muy suaves. Antes tenía unos que se me pegaban un poco a la zona del pezón y con estos no he vuelto a notar que se me peguen. Además viene una buena cantidad en cada caja.

        Ventajas

        Gran absorción

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

        Fecha de uso 2020-04-21

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

        Fecha de uso 2020-04-21

        20/05/2021

        España

        España

        Capacidad de absorción

        Perfectos para evitar fugas cuando se hace lactancia. Son impermeables por la cara que se pega y muy suaves y absorbentes por la cara que da contacto con la piel. Envasados individualmente para mayor higiene y utilizar según la necesidad.

        Ventajas

        Gran absorción

        Contras

        Un poco grandes

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

        Fecha de uso 2020-04-20

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF254/61 Discos absorbentes

        Fecha de uso 2020-04-20

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