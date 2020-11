Las planchas que usan vapor acumulan cal. Si no la eliminas con regularidad, aparecerán manchas blancas o marrones en la ropa y el vapor no saldrá con la máxima potencia. Te recomendamos eliminar la cal con frecuencia, en particular si usas agua dura. Haz clic abajo para saber cómo descalcificar tu plancha de Philips.