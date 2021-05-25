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  • La máxima protección para la leche materna
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Philips AventBolsas de almacenamiento de leche materna

SCF603/25

4.7
| (30) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
La máxima protección para la leche materna
Las bolsas de almacenamiento de leche materna Philips Avent proporcionan un almacenamiento seguro para su preciada leche materna. Se pueden almacenar en el refrigerador o en el congelador y se esterilizan previamente para su uso inmediato.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

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Extractor de leche eléctrico avanzado

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Bolsas de almacenamiento de leche materna de 180 ml (6 oz)

La máxima protección para la leche materna

  • Almacenamiento

  • Previamente esterilizada

  • 25 bolsas

Sellado con cierre hermético doble, seguro y a prueba de fugas

Sellado con cierre hermético doble, seguro y a prueba de fugas

Cierre hermético doble, seguro y a prueba de fugas para almacenar la leche materna de forma segura

Bolsa previamente esterilizada con sello de seguridad

Bolsa previamente esterilizada con sello de seguridad

El sello de seguridad indica que la bolsa previamente esterilizada no se toca antes del primer uso para una higiene completa

Apta para el congelador con costuras reforzadas y doble capa

Apta para el congelador con costuras reforzadas y doble capa

Las costuras laterales reforzadas y el material de doble capa proporcionan una mayor seguridad para que la leche materna se almacene de forma segura en el congelador o en el refrigerador

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

30

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

3
2

25/05/2021

España

España

Muy recomendables

Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.

Ventajas

Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip

Contras

De momento ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

Sí, recomiendo este producto

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24/05/2021

España

España

el producto cumple las expectativas

Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables

Sí, recomiendo este producto

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21/05/2021

España

España

muy utiles

estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas

Ventajas

seguridad

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 