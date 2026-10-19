Asistencia de Philips Obtengo poca leche o ninguna al usar el extractor de leche de Avent

Si está utilizando un extractor de leche de Philips Avent y la extracción no es como esperaba, estos consejos y trucos pueden ayudarle.

La extracción requiere práctica Si siente la succión pero se produce poca leche o ninguna, recuerde que el uso de un extractor de leche materna requiere práctica. Puede que necesite probar varias veces antes de hacerlo correctamente. Consejos y trucos Elija un momento tranquilo en el que no tenga prisa y es poco probable que le interrumpan. El flujo de leche puede mejorar si tiene al bebé o una foto del mismo cerca. El calor y la relajación pueden ayudar, por lo que es probable que prefiera extraer la leche después de un baño o una ducha caliente. Colocar un paño caliente en los pechos, la almohadilla de gel térmico de Philips Avent o masajearlos unos minutos antes de empezar a extraer la leche también puede aumentar el flujo de leche y calmar los pechos doloridos. Intente extraer la leche de un pecho mientras el bebé se alimenta del otro o continúe extrayendo la leche después de darle de comer. Extraer la leche a primera hora de la mañana puede servir de ayuda. Espere al menos una hora después de dar de comer al bebé antes de extraer la leche. Cambiar la posición del extractor en el pecho de vez en cuando puede ayudar a estimular los conductos lácteos. Asegúrese de que la tetina se mueve libremente durante la extracción. Nota: No continúe extrayendo durante más de 5 minutos de una vez si NO consigue resultados. Intente extraer la leche a otra hora del día. Si la extracción le resulta dolorosa, pare y consulte a su asesor de lactancia o profesional de la salud. Justo después del nacimiento la cantidad de producción de leche es aún muy baja. Esto es normal y no debe preocuparse porque el bebé también necesitará pequeñas cantidades. Si se siente insegura, consulte a su comadrón, médico de familia, especialista en lactancia o asesor de lactancia materna.