Descontinuado
Asistencia técnica
SCF310/12
Descontinuado
¿Puedo utilizar mi extractor de leche Philips Avent con cualquier producto Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Es seguro seguir utilizando el extractor de leche de color miel o los biberones sin BPA?
¿Con qué material se fabrican los biberones y las piezas de Philips Avent?
¿Cuándo debo comprar un extractor de leche?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto