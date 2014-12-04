Descontinuado
Diseñado para más comodidad
El estrés o la ansiedad pueden dificultar la extracción y reducir la cantidad de leche. El extractor SCF310/12 de Philips Avent se diseñó para ofrecerle más comodidad durante la extracción.
con vasos de almacenamiento para leche
La exclusiva almohadilla con sistema masajeador activo ayuda a estimular el descenso natural del flujo de leche
El extractor de leche materna manual es ideal si quiere extraer leche ocasionalmente y valora su tamaño compacto. Se opera fácilmente con una mano.
4.4
de 5
26
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
juancarlos
04/12/2014
Peru
Excelente material
Resulta de gran utilidad el extractor, mi esposa ya no padece al momento de extraerse la leche para mis gemelitas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/11 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/11 Extractor de leche manual
Barbarella
28/09/2013
España
practico y comodo...un imprescindible
es comodo tanto de limpiar como en su uso...gracias a sus piezas desmontables. me ha ayudado a superar obstrucciones e ingurgitaciones. no es doloroso se adapta muy bien. adaptable a todo tipo de biberones avent. li recomiendo sin duda
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump
XIMEconPEQUES
21/12/2012
España
EL MEJOR EXTRACTOR DE LECHE SIN DUDAS
ES FÁCIL DE UTILIZAR,DE LIMPIAR, NO DAÑA LOS SENOS Y EXTRAE MUCHÍSIMO. LÁSTIMA NO HABERLO USADO CON MIS ANTERIORES BEBÉS, PORQUE SUFRÍ MUCHO CON OTRAS MARCAS.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Está clínicamente comprobado que extrae leche más rápido que los extractores de leche dobles de los hospitales con una secuencia de bombeo de 20 minutos en madres que dieron a luz bebés prematuros.