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Philips Avent Extractor de leche manual
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¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
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La leche entra dentro del diafragma, pero no baja hasta la botella. ¿Por qué?
El cojín masajeador queda suelto cuando se coloca en el embudo. ¿Por qué?
Cuando está conectado el biberón, gotea leche de la rosca del extractor. ¿Por qué?
¿Por qué la leche se queda detrás del cojín de pétalos masajeadores?
El extractor chirría cuando se mueve la palanca. ¿Por qué?
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