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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche manual

SCF300/20

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Más extracción. Más rápido.
El exclusivo extractor de leche manual SCF300/20 de Philips Avent sin BPA asegura más eficacia y está comprobado clínicamente que extrae más leche que los extractores eléctricos dobles de los hospitales*.
Ver todos los beneficios

Extractor de leche inspirado en la naturaleza

Más extracción. Más rápido.

  • Incluye biberón de 11 ml

Exclusiva almohadilla masajeadora

Exclusiva almohadilla masajeadora

Durante la extracción, cinco pétalos masajeadores suaves del extractor de leche Philips Avent se flexionan delicadamente hacia dentro y hacia fuera para generar una sensación idéntica a la de la succión del bebé.

La succión suave imita el ritmo de succión continuo del bebé

La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.

Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

Las almohadillas masajeadoras patentadas de los extractores de leche Philips Avent se comprimen y flexionan para imitar la succión del bebé y estimular la bajada de la leche durante la lactancia.

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5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
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1

08/09/2013

Argentina

Argentina

Lo volveria a elegir, me fue de mucha utilidad

Voy a trabajar 2 veces por dia durante 4 horas cada vez, y necesitaba fejar a mi hija con suficiente alimento, el saca leche me fue de gran utilidad y comodidad, lo que si me parece caro el precio de la botella contenedora, mamadera, incluso compre los tarros contenedores de la marca y vienen en un plastico poco resistente, transparente que no es tan efectivo. Pero el extractor excelente, altamente recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF300/20 Manual breast pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF300/20 Manual breast pump

25/08/2013

Argentina

Argentina

Este producto es excelente

Yo creia que iba a costarme el uso, sin embargo es muy facil de utilizar y de higienizar. Supero mis espectativas y es muy practico a pesar de ser manual y no electrico. Estoy muy satisfecha.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF300/20 Manual breast pump

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. Está clínicamente comprobado que extrae leche más rápido que los extractores de leche dobles de los hospitales con una secuencia de bombeo de 20 minutos en madres que dieron a luz bebés prematuros.