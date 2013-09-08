Descontinuado
Incluye biberón de 11 ml
Durante la extracción, cinco pétalos masajeadores suaves del extractor de leche Philips Avent se flexionan delicadamente hacia dentro y hacia fuera para generar una sensación idéntica a la de la succión del bebé.
La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.
Las almohadillas masajeadoras patentadas de los extractores de leche Philips Avent se comprimen y flexionan para imitar la succión del bebé y estimular la bajada de la leche durante la lactancia.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
xantipe
08/09/2013
Argentina
Lo volveria a elegir, me fue de mucha utilidad
Voy a trabajar 2 veces por dia durante 4 horas cada vez, y necesitaba fejar a mi hija con suficiente alimento, el saca leche me fue de gran utilidad y comodidad, lo que si me parece caro el precio de la botella contenedora, mamadera, incluso compre los tarros contenedores de la marca y vienen en un plastico poco resistente, transparente que no es tan efectivo. Pero el extractor excelente, altamente recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF300/20 Manual breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF300/20 Manual breast pump
Valeria31
25/08/2013
Argentina
Este producto es excelente
Yo creia que iba a costarme el uso, sin embargo es muy facil de utilizar y de higienizar. Supero mis espectativas y es muy practico a pesar de ser manual y no electrico. Estoy muy satisfecha.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF300/20 Manual breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF300/20 Manual breast pump
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Está clínicamente comprobado que extrae leche más rápido que los extractores de leche dobles de los hospitales con una secuencia de bombeo de 20 minutos en madres que dieron a luz bebés prematuros.